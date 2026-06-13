SUA - Paraguay (ora 04:00). Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

SUA, una dintre cele trei țări gazdă de la Campionatul Mondial, debutează la turneul final împotriva Paraguayului în primul meci din cadrul grupei D. Partida este în direct de la ora 04:00 pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY!

Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 00:50 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 01:09

Campionatul Mondial continuă sâmbătă dimineață cu partida dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Disputa dintre cele două formații va fi precedată de o ceremonie spectaculoasă de deschidere, care va începe de la ora 02:30 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

Naționala nord-americană își începe campania la Cupa Mondială 2026 pe stadionul din Los Angeles, o arenă unde co-gazdele au pierdut la limită, la un singur gol diferență, în ambele meciuri disputate anul trecut.

Istoricul meciurilor directe

SUA este într-o serie de trei victorii consecutive în această confruntare, între 2016 și 2025, toate succesele venind la un singur gol diferență. Acesta va fi primul meci direct la Cupa Mondială de la victoria SUA cu 3-0 din 1930, care a reprezentat la acea vreme cea mai categorică victorie a lor la turneu.

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Paraguay a revenit la Cupa Mondială după 16 ani

De partea cealaltă, Paraguay este una dintre revelațiile calificărilor sud-americane și a revenit la turneul final după o pauză de 16 ani. Formația pregătită de Gustavo Alfaro a terminat la egalitate de puncte cu Columbia, Uruguay și Brazilia și a impresionat în special prin organizarea defensivă.

Echipele probabile

SUA: Matt Freese - Mark McKenzie, Alex Freeman, Tim Ream, Antonee Robinson - Malik Tillman, Tyler Adams - Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic - Folarin Balogun