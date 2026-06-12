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Valentin Mihăilă s-a căsătorit! Imagini cu mireasa și vestea-surpriză de la eveniment: cei doi au aflat și sexul bebelușului

Valentin Mihăilă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ami Colhon, femeia care urmează să îl facă tată pentru prima dată. Evenimentul a avut loc într-un decor spectaculos, iar mirii au avut parte de o surpriză emoționantă chiar în ziua cea mare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 23:15 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 13:06
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Valentin Mihăilă s-a căsătorit civil cu Ami Colhon. Cei doi au organizat și un gender reveal la petrecere și au aflat că vor avea un băiețel | Profimedia
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Fotbalistul și partenera lui au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă, apoi au sărbătorit alături de familie, prieteni și apropiați. Petrecerea a fost una elegantă, organizată într-un cadru de poveste, cu flori, lumânări și detalii rafinate.

Valentin Mihăilă și Ami Colhon s-au căsătorit civil

Valentin Mihăilă, în vârstă de 26 de ani, și Ami Colhon au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit civil joi, 11 iunie, iar ceremonia a fost urmată de o petrecere organizată la Domeniul Cesari din Belciugatele.

Evenimentul a fost gândit în cele mai mici detalii. Decorul a atras toate privirile, mai ales prin aranjamentele florale impresionante, în nuanțe delicate, care au transformat locația într-un spațiu romantic și elegant.

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Invitații au fost întâmpinați de arcade decorate cu flori albe și pastelate, iar aleile au fost completate de aranjamente florale spectaculoase. Atmosfera a fost una de basm, potrivită pentru un moment atât de important din viața celor doi.

Mesele au fost decorate cu buchete bogate, lumânări și candelabre, iar întreaga petrecere a avut un aer sofisticat. Alături de miri au fost și nașii Alexandru Miriță și soția sa.

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Mirii au aflat că vor avea un băiețel

Ziua nunții civile a venit la pachet cu o altă veste emoționantă. Valentin Mihăilă și Ami Colhon au organizat și un gender reveal, iar momentul a fost unul dintre cele mai așteptate ale serii.

Surpriza a venit prin intermediul tortului. Când acesta a fost tăiat, interiorul albastru a dezvăluit că cei doi vor deveni părinții unui băiețel. Invitații au reacționat imediat, cu aplauze și emoție, iar momentul a făcut ca seara să fie și mai specială pentru viitorii părinți.

Pentru Valentin Mihăilă și Ami Colhon, evenimentul a marcat nu doar începutul unei noi etape ca soț și soție, ci și bucuria de a se pregăti pentru venirea pe lume a primului lor copil.

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Povestea de iubire dintre Valentin Mihăilă și Ami Colhon

Valentin Mihăilă și Ami Colhon au atras atenția pentru prima dată în vara anului 2024, la petrecerea organizată de Parma, după revenirea echipei în Serie A. Atunci, Ami a intrat pe teren pentru a-l felicita pe fotbalist, iar momentul nu a trecut neobservat.

La doar câteva luni distanță, internaționalul român a pregătit o cerere în căsătorie spectaculoasă, în Dubai. Acum, cei doi au făcut un nou pas important și au sărbătorit alături de cei dragi una dintre cele mai frumoase zile din viața lor.

Valentin Mihăilă pe teren

Valentin Mihăilă și Ami Colhon se pregătesc acum pentru rolul de părinți, iar vestea că vor avea un băiețel a făcut ca ziua căsătoriei civile să fie cu adevărat memorabilă.

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