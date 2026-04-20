(P) Creșterea accelerată a bolilor hepatice aduc farmaciile moderne în prima linie a prevenției

Când îți începi ziua anevoie și te ia cu groază știind câte ai de făcut, amintește-ți de ficatul tău.

Acest organ complex îndeplinește peste 500 de funcții esențiale în organism, de la detoxifiere și metabolizarea grăsimilor până la sinteza proteinelor, reglarea nivelului de glucoză și a răspunsului imunitar.

Apoi, gândește-te că peste toate acestea vin stresul cotidian, mesele neregulate, excesele alimentare, sedentarismul, consumul de alcool și expunerea la poluanți. Sunt factori care pun o presiune suplimentară, aproape constantă, asupra lui. Îl împovărează, afectându-i capacitatea de a funcționa optim, și-l îmbolnăvesc, în cele din urmă. Și nu vorbim de situații rare, ci de un fenomen global.

O realitate care nu mai poate fi ignorată

Studiile recente arată că bolile hepatice asociate stilului de viață sunt în creștere accelerată, depășind deja pragul de o treime din populația lumii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unei analize publicate în revista „Nature” în 2025, prevalența steatozei hepatice non-alcoolice, cunoscută azi drept boala ficatului gras asociată disfuncției metabolice (MAFLD), a urcat de la 25,3% cât era în anii 1990 – 2006 la 38% în perioada 2016 – 2019, în paralel cu creșterea obezității, a diabetului și sedentarismului.

Datele sunt cu adevărat îngrijorătoare, pentru că MAFLD nu este o problemă izolată a ficatului. Cercetările confirmă că aceasta este strâns legată de riscul cardiovascular și de sănătatea metabolică în tot ansamblul ei. De altfel, de multe ori, consecințele cardiovasculare apar mai devreme decât complicațiile hepatice. Tocmai de aceea, această afecțiune trebuie privită ca un semnal de alarmă pentru întregul organism, un avertisment că sănătatea a intrat pe o traiectorie periculoasă. Din care însă are șanse mari să iasă, pentru că, în fazele incipiente (gradul 1 sau 2), MAFLD poate fi complet reversibilă, dacă se iau măsurile potrivite.

Nu ai energie? Poate că ficatul îți cere ajutor

Oboseala persistentă și starea de slăbiciune generală sunt puse adesea pe seama stresului sau a somnului insuficient. De multe ori însă, ficatul este cel care e „obosit” și transmite semnale că are nevoie de susținere.

Un ficat suprasolicitat nu mai reușește să proceseze eficient toxinele, să metabolizeze grăsimile sau să mențină echilibrul energetic al organismului. De aici și senzația de epuizare, aparent inexplicabilă, chiar și în zilele în care nu depunem un efort deosebit. Pentru că aceste simptome sunt vagi și ușor de confundat cu alte probleme, mulți dintre noi ajungem adesea să căutăm răspunsuri în locul cel mai accesibil și de încredere: farmacia.

De foarte multe ori, farmaciștii sunt primii profesioniști care pot pune în ordine simptomele cu care ne confruntăm. Ei pot identifica și explica legătura dintre lipsa de energie și funcția hepatică, pot sugera investigații suplimentare atunci când este cazul și pot recomanda soluții sigure.

Astăzi, farmaciile moderne sunt mai mult decât puncte de vânzare a medicamentelor. În ultimii ani, ele au devenit veritabile centre de educație pentru sănătate și prevenție, unde oamenii primesc informații clare și sprijin personalizat. În rețelele mari, precum Catena, acest rol este tratat cu multă responsabilitate, motiv pentru care farmaciștii sunt înrolați în programe de formare continuă și evaluați periodic, astfel încât recomandările lor să fie mereu aliniate la noile direcții din domeniul medical.

De ce fitoterapia rămâne un sprijin valoros pentru ficat

În bolile hepatice, stresul oxidativ și inflamația cronică sunt factorii majori care accelerează deteriorarea celulelor hepatice (hepatocite). Pentru a înțelege cum anume se întâmplă acest lucru, trebuie să detaliem puțin procesele care au loc acolo, în interior.

Ficatul este un organ foarte activ metabolic:

procesează toxine

grăsimi

transformă nutrienți

menține echilibrul energetic etc.

Toate aceste funcții implică reacții biochimice complexe, care au ca rezultat formarea unor molecule instabile numite specii reactive de oxigen (ROS).

În mod normal, ficatul reușește să țină sub control aceste molecule, întrucât dispune de sisteme antioxidante puternice care le neutralizează. În condiții patologice, funcționarea hepatocitelor se dereglează, iar asta duce la generarea unor cantități excesive de ROS, care depășesc capacitatea naturală de apărare a ficatului, ducând la stres oxidativ (dezechilibru între producția excesivă de radicali liberi și capacitatea antioxidantă redusă a organismului), inflamație, leziuni celulare și, în timp, la degradarea funcției hepatice.

De aici și interesul pentru fitoterapie, care a câștigat tot mai mult teren în domeniul hepatologiei moderne. Multe plante conțin compuși bioactivi cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, capabili să contracareze mecanismele care afectează ficatul: reduc stresul oxidativ, modulează inflamația și susțin regenerarea hepatocitelor. Nu vorbim despre remedii empirice, ci despre extracte studiate intens în ultimele decenii, tocmai pentru că acționează asupra acestor procese fundamentale.

Un trio pentru ficat, constant studiat

Dintre ingredientele cu cel mai solid suport științific în protecția hepatică, trei se remarcă constant: extractul de armurariu (silimarină), extractul de anghinare și colina. Acestea sunt frecvent incluse în suplimentele alimentare fie de sine stătător sau în combinație cu alte substanțe. În formula Hepafort de la Benesio, de exemplu, acest trio este adus împreună, pentru efecte complementare. Asta pentru că fiecare dintre cele trei ingrediente acționează pe o verigă diferită a proceselor care suprasolicită ficatul.

Silimarina – protecție avansată pentru celulele hepatice

Armurariul este una dintre cele mai studiate plante medicinale, în special datorită silimarinei, principalul său compus activ. Cercetările publicate în reviste precum „Phytotherapy Research” și „World Journal of Gastroenterology” arată că silimarina protejează celulele hepatice împotriva stresului oxidativ și susține procesele de regenerare.

În ultimii ani, oamenii de știință au descoperit că efectele sale sunt mai complexe decât se credea inițial. Un studiu publicat în 2024 în revista „Obesities” evidențiază faptul că acest extract ajută la stabilizarea membranelor celulare, crește nivelul de glutation (un antioxidant esențial) și neutralizează radicalii liberi. Așadar, influențează mecanisme-cheie implicate în inflamație și protecția celulară.

Anghinarea – sprijin natural pentru digestie și metabolism

Utilizată de secole în medicina tradițională, anghinarea este recunoscută astăzi și de cercetările moderne pentru beneficiile sale digestive. Studii publicate în „Journal of Medicinal Food” arată că extractul din această plantă stimulează secreția biliară și facilitează procesarea grăsimilor.

Prin aceste mecanisme, susține echilibrul lipidic și funcționarea normală a ficatului. În plus, proprietățile antioxidante oferă protecție împotriva factorilor de stres oxidativ, care ne asaltează în viața de zi cu zi.

Colina – nutrient esențial pentru un ficat sănătos

Necesară pentru buna funcționare a organismului, colina are un rol central în menținerea sănătății ficatului. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) confirmă implicarea sa în metabolismul normal al lipidelor și în funcția hepatică.

Prin acțiunea sa, facilitează procesarea și transportul grăsimilor, limitând acumularea acestora la nivel hepatic. În același timp, colina mai ajută la:

metabolismul normal al homocisteinei (important pentru sănătatea cardiovasculară);

utilizarea eficientă a macronutrienților (proteine, carbohidrați și grăsimi).

Echilibru pentru un organ care nu ia pauză

Chiar dacă nu „se face auzit”, ficatul muncește din greu, coordonând procese esențiale pentru buna funcționare a întregului organism. Ca atare, dezechilibrele care apar la nivelul său se pot resimți, în timp, la nivelul stării generale. Și cum, în ritmul vieții actuale, cu mese pe fugă, stres și perioade aglomerate, ficatul ajunge adesea să fie suprasolicitat și să sufere... în tăcere.

Ficatul nu doare, pentru că nu are receptori pentru durere. Din acest motiv, afectarea lui poate rămâne mult timp neobservată.

De aceea, este important ca susținerea lui să nu înceapă abia după ce semnele de disconfort devin evidente, ci mai devreme, ca parte a unei rutine de îngrijire. Chiar dacă, de cele mai multe ori, reacționăm doar când apar simptome, în cazul ficatului o abordare preventivă este mai potrivită.

Farmaciile moderne oferă astăzi acces rapid la soluții dedicate, iar suplimentele alimentare bine formulate, precum Benesio Hepafort, pot fi integrate ușor în rutina zilnică pentru a susține funcționarea normală a ficatului.

Ai grijă de ficatul tău astăzi, pentru a te simți bine și mâine.