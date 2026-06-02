Sorana Cîrstea a făcut o figură frumoasă la Roland Garros, dar a pierdut în sferturi împotriva rusoaicei Mirra Andreeva

Tenismena în vârstă de 36 de ani a pierdut la Roland Garros împotriva sportive din Rusia, Mirra Andreeva, dar a făcut o figură frumoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 13:33 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 13:55
Sorana Cîrstea a jucat 57 de minute și a pierdut împotriva rusoaicei Maria Andreeva. Românca a făcut o figură frumoasă, dar s-a oprit în sferturile de la Roland Garros.

Românca a pierdut cu 6-0, 6-3 sferturile de finală și revine acasă după o perioadă cu gânduri de câștig. Cu toate că și-a dorit, nu a putut să țină piept jucătoarei din noua generație inclusă în circuitul WTA.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea a jucat al doilea sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani de la primul. Astfel, rusoaica Mirra Andreeva a câștigat și s-a calificat în semifinale. Aceasta va juca ori cu Elina Svitolina sau Marta Kostyuk, în funcție de cine câștigă dintre cele două.

Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva au mai jucat un meci în aprilie 2026, iar rusoaica s-a impus atunci în trei seturi. La 36 de ani, tenismena română a ajuns în prima semifinală a carierei la French Open. Ploaia de la Paris i-a făcut pe organizatori să creeze un spațiu indoor pentru ca cele două sportive să se dueleze.

Cele două sportive fac parte din generații diferite, dar și-a impus fiecare felul său de a se prezenta pe teren și de a-și duce lucrurile până la capăt. Sorana Cîrstea, originară din Târgoviște, traversează în această perioadă o etapă importantă din cariera sa. Se află, de asemenea, la ultimu sezon din circuit, înainte de retragere.

Retragerea a fost anunțată în ultima lună a anului 2025. Aceasta a învins-o pe Aryna Sabalenka, lider mondial. A jucat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma. S-a calificat în sferturile de la Roland Garros.

Situație fără precedent în cariera Soranei Cîrstea

Dacă ar fi câștigat în semifinale la Roland Garros, sportiva româncă ar fi bifat un moment extrem de important în cariera sa. Tenismena a început disputa din postura de numărul 18 mondial. Este fără doar și poate cel mai bun loc pe care l-a înregistrat vreodată în cariera sa.

Dacă va depăși cu brio problemele medicale, specialiștii arată că se îndreaptă către un TOP 10 WTA la final de 2026.

A atins în cariera sa mai multe puncte extrem de importante pentru un jucător de tenis. Este prima jucătoare din Era Open care ajunge la două sferturi de finală la un turneu de Grand Slam, la o diferență de 17 ani.

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
