Antena Căutare
Home News Sport Programul finalei Cupei Stanley 2026: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights! Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Programul finalei Cupei Stanley 2026: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights! Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Finala Cupei Stanley începe la noapte. Marți spre miercuri, de la ora 03:00, , LIVE în AntenaPLAY, va avea loc primul meci dintre Carolina Hurricanes și Vegas Golden Knights, cele două câștigătoare de conferință. Ambele echipe sunt la doar patru victorii distanță de a doua Cupa Stanley din istorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 14:45 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 14:45
Programul finalei Cupei Stanley 2026: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights! Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY | GettyImages
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Franciza Carolina Hurricanes a luat naștere în 1972, iar din 1997 joacă sub acest nume în Raleigh, Carolina de Nord. Singura Cupă Stanley câștigată până acum este cea din 2006, când căpitan era chiar antrenorul echipei de astăzi, Rod Brind’Amour.

Programul finalei Cupei Stanley: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights

De partea cealaltă, Vegas Golden Knights este una dintre cele mai noi echipe din NHL. Apărută în 2017, echipa din Nevada a jucat prima finală chiar în sezonul de debut, dar a pierdut ultimul act cu Washington Capitals, din 2018. A reușit însă să câștige trofeul în 2023, după o finală cu Florida Panthers.

Carolina Hurricanes a pierdut un singur meci până acum în play-off, iar asta s-a întâmplat în meciul 1 al finalei Conferinței de Est, cu Montreal Canadiens, de care a trecut cu 4-1. Până atunci, echipa lui Rod Brind’Amour a câștigat seriile cu Ottawa Senators și Philadelphia Flyers fără să piardă vreun meci.

Articolul continuă după reclamă

Vegas Golden Knights și-a început parcursul în play-off cu Utah Mammoth, cea mai nouă echipă din ligă, de care a trecut cu 4-2 la general. Cu același scor a trecut și de Anaheim Ducks, în runda a doua. Adus la finalul sezonului regulat, în luna martie, John Tortorella a readus la viață această echipă, iar asta s-a văzut cel mai bine în finala Conferinței de Vest, când a trecut de una dintre favoritele la trofeu, Colorado Avalanche, cu 4-0 la general.

Fiind echipe din conferințe diferite, Canes și Golden Knights s-au întâlnit doar de două ori în acest sezon, iar asta s-a întâmplat foarte devreme, ambele meciuri având loc în luna octombrie. Vegas s-a impus în ambele meciuri: acasă a câștigat cu 4-1, pe 21 octombrie, pentru ca 8 zile mai târziu să câștige și meciul de la Raeligh, cu 6-3.

Carolina Hurricanes are avantajul terenului propriu în această serie, primele două meciuri urmând să aibă loc în Lenovo Center din Raleigh. În cazul în care seria va ajunge la meciul 7, meciul decisiv, partida va avea loc aici.

Programul finalei Cupei Stanley (toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY):

Meciul 1: miercuri, 3 iunie (03:00)

Meciul 2: vineri, 5 iunie (03:00)

Meciul 3: duminică, 7 iunie (03:00)

Meciul 4: miercuri, 10 iunie (03:00)

*Meciul 5: vineri, 12 iunie (03:00)

*Meciul 6: luni, 15 iunie (03:00)

*Meciul 7: joi, 18 iunie (03:00)

*dacă va fi nevoie

Sorana Cîrstea a făcut o figură frumoasă la Roland Garros, dar a pierdut în sferturi împotriva rusoaicei Mirra Andreeva...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros
Observatornews.ro "Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu "Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Antena 3 „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Gabi Tamaș, revenire în fotbal după Survivor România. Cu ce echipă a semnat contractul: „Îmi era dor”
Gabi Tamaș, revenire în fotbal după Survivor România. Cu ce echipă a semnat contractul: „Îmi era dor”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce facultate a terminat Cristi Chivu. Puțini știu ce studii are antrenorul celor de la Inter Milano
Ce facultate a terminat Cristi Chivu. Puțini știu ce studii are antrenorul celor de la Inter Milano
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau digitalizarea moldovenilor!
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau... BZI
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier Jurnalul
Un castel deasupra mării, plaje superbe și seri nesfârșite: farmecul orașului Alanya
Un castel deasupra mării, plaje superbe și seri nesfârșite: farmecul orașului Alanya Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Cum va fi vremea în iunie. ANM anunță ploi frecvente și temperaturi peste normal spre finalul lunii
Cum va fi vremea în iunie. ANM anunță ploi frecvente și temperaturi peste normal spre finalul lunii Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x