(P) De ce pacienții din Sectorul 3, București aleg Atelierul de Zâmbete: diagnostic digital și tratamente personalizate

Pentru mulți locuitori ai Sectorului 3 din București, găsirea unei clinici stomatologice în care să aibă încredere pe termen lung a devenit o prioritate. Cartierele Vitan, Dristor, Titan și Baba Novac concentrează mii de familii care caută nu doar un cabinet aproape de casă, ci un loc în care întreaga complexitate a sănătății orale să fie gestionată coerent, de la profilaxia lunară până la reabilitările orale extinse.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 17:44 | Actualizat Marti, 05 Mai 2026, 17:48
Tendința care se observă în ultimii ani merge în aceeași direcție. Pacienții nu mai vor să se plimbe de la un cabinet la altul pentru implant, ortodonție, endodonție sau estetică. Preferă clinicile care reunesc mai mulți specialiști sub același acoperiș și care folosesc un proces clar de diagnostic înainte să propună un plan de tratament.

În acest context, Atelierul de Zâmbete a devenit un punct de referință pentru cei din Sectorul 3 care caută o abordare matură, bazată pe dialog, planificare digitală și decizii clinice bine documentate.

Ce caută pacienții când aleg o clinică stomatologică în Sectorul 3 din București

Cererea pentru servicii stomatologice complete a crescut constant, iar pacienții din Sectorul 3, București au criterii tot mai clare atunci când își aleg o clinică. Nu mai este suficientă o igienizare bună sau un preț accesibil. Oamenii cer coerență între toate etapele de tratament și vor să înțeleagă de ce se face fiecare pas.

Printre întrebările frecvente care ajung la recepție se numără:

„Pot rezolva totul într-un singur loc?", „Cine decide planul de tratament, un singur medic sau o echipă?", „Voi avea aceeași continuitate de la igienizare la endodonție și proteză?".

Răspunsurile la aceste întrebări separă clinicile care lucrează disparat de cele care funcționează interdisciplinar.

O echipă interdisciplinară, nu un singur medic

Filozofia care stă la baza modului de lucru la Atelierul de Zâmbete este aceea că sănătatea orală nu este o sumă de proceduri izolate, ci un sistem care cere atenție pe mai multe planuri deodată.

Clinica funcționează din 2008 și reunește astăzi o echipă de zece medici specialiști, organizați pe douăsprezece direcții: chirurgie, implantologie, ortodonție, endodonție, protetică și estetică, pedodonție, parodontologie, stomatologie generală, profilaxie și cosmetică facială.

Dr. Mihaela Stanciu, Medic Chirurg și CEO al clinicii, coordonează echipa multidisciplinară și este vocea care leagă planul de tratament al pacientului de contribuțiile fiecărui specialist. Într-un caz de reabilitare orală complexă, de exemplu, acest model permite ca parodontologul să stabilizeze țesuturile înainte ca implantologul să intervină, iar proteticianul să proiecteze lucrarea finală știind exact ce au pregătit colegii săi. Rezultatul este un plan coerent, fără scurt-circuitări între cabinete diferite.

Diagnosticul digital ca punct de plecare

Orice plan de tratament începe aici cu o etapă de diagnostic digital, nu cu o recomandare făcută din memorie. Amprenta intraorală se realizează cu scaner digital, radiografia se face în cabinet, iar pentru implant dentar în Sectorul 3 din București se folosește planificare digitală care permite poziționarea corectă a șurubului de titan înainte de intervenție, plecând de la planul protetic.

La Atelierul de Zâmbete folosim și microscopul Zeiss în endodonție, pentru că vizualizarea mărită a canalelor radiculare face diferența între un tratament făcut după protocol și unul care riscă să rateze detalii fine. Pentru procedurile de chirurgie orală minim invazivă, parodontologie și pedodonție se folosește laserul Er:YAG, o tehnologie care reduce timpul de vindecare și îmbunătățește confortul pacientului. Laserul dioda intră în scenă pentru albirea profesională.

Această infrastructură nu este un accesoriu de marketing.

Este modul prin care echipa traduce o problemă clinică într-un plan pe care pacientul îl poate vedea pe ecran, îl poate discuta cu medicul și îl poate aproba înainte ca munca să înceapă.

Tratamente personalizate, nu protocoale rigide

Fiecare pacient primește un deviz propriu, construit pe baza imaginilor digitale și a examenului clinic. Prețul de pe deviz devine apoi angajamentul clinicii, fără costuri ascunse care să apară pe parcurs. Este un principiu care se remarcă în piața stomatologică din București, unde devizele inițiale sunt uneori doar o estimare orientativă.

Pentru implantologie se folosesc protocoale clasice, dar și soluții de tipul All-on-4, All-on-6 și All-on-8 cu încărcare imediată pentru pacienții cu edentații extinse. În zona de estetică dentară în Sectorul 3, București intră fațetele ceramice EMAX, albirea profesională ZOOM și restaurările adezive care se integrează natural cu dantura existentă.

Pentru ortodonție, echipa lucrează atât cu aparate clasice, cât și cu alinere invizibile Invisalign și Spark, utile pentru pacienți adulți care nu vor să poarte bracket-uri vizibile.

Pedodonția merge pe aceeași filozofie: tratamente laser pentru copii mici și mari și opțiunea de inhalosedare pentru pacienții anxioși.

Există un protocol ferm care spune multe despre abordarea clinică: nu se recomandă implanturi fără să fie rezolvată în prealabil problema parodontală. Nu se pun nici fațete pe dinți cu probleme nediagnosticate. Aceste decizii vin din principiul că implantul, ca și restul lucrărilor, trebuie să aibă un fundament sănătos, altfel rezultatul pe termen lung este vulnerabil.

Candidatul ideal pentru această abordare

Nu toți pacienții au nevoie de un plan interdisciplinar complex. Abordarea aceasta este relevantă în special pentru câteva tipologii concrete:

● pacienți cu reabilitări orale extinse, care implică mai multe specialități deodată (implant, parodontologie, protetică)

● pacienți cu probleme parodontale vechi, care și-au amânat tratamentul și au nevoie de un plan etapizat

● adulți care vor rezultate estetice vizibile și caută o soluție personalizată pe care să o înțeleagă înainte să o accepte

● pacienți cu anxietate stomatologică, care au nevoie de un protocol mai delicat, eventual cu laser sau sedare

● pacienți care au comorbidități și medicație asociată și își doresc o abordare integrativă, prudentă când vine vorba de sănătatea orală

● părinți care vor un cabinet în care copilul să fie tratat cu aceleași standarde ca adultul, de la primii dinți temporari

● pacienți din zonele Vitan, Dristor, Titan și Baba Novac care preferă să nu parcurgă Bucureștiul de la un capăt la altul pentru etape diferite de tratament

Un exemplu tipic: cineva care are o restaurare veche modificată coloristic, sângerări ocazionale la gingie și un molar pe care îl evită de câțiva ani. În loc să trateze fiecare problemă separat, planul pornește de la o evaluare completă care stabilește ordinea logică a intervențiilor, iar igienizarea și parodontologia devin fundamentul peste care se construiesc etapele estetice și protetice.

Transparența și filozofia clinicii

Două elemente revin constant în feedback-ul pacienților. Primul este transparența devizului. Al doilea este faptul că discuția despre plan are loc înainte ca pacientul să fie așezat în scaun. Dr. Mihaela Stanciu explică de fiecare dată raționamentul clinic al unei decizii, iar pacientul semnează doar atunci când înțelege ce urmează să se întâmple, de ce și cu ce alternative.

Filozofia echipei pune întâi integritatea dintelui natural și rezervă implantul pentru situațiile în care nu mai există alternativă biologică. Este o abordare care descurajează supratratamentul și care, paradoxal, aduce încredere mai multor pacienți decât un discurs axat pe tehnologii impresionante.

Întrebări frecvente

Pot să-mi fac implantul și coroana la aceeași clinică în Sectorul 3? Da, echipa acoperă atât etapa chirurgicală, cât și proiectarea și fixarea lucrării protetice. Toate etapele se planifică digital din start, iar continuitatea între chirurg, protetician și tehnicianul dentar se face intern.

Cât durează un plan complex de reabilitare? Variază în funcție de situație. Un caz cu parodontologie și implant poate necesita câteva luni pentru integrarea osoasă, urmate de etapa protetică. Planul exact se stabilește după diagnosticul digital, iar pacientul primește un calendar cu fiecare etapă.

Ce se întâmplă dacă trebuie să aleg între a salva un dinte și a-l scoate pentru implant? Protocolul încearcă întâi să salveze dintele natural. Implantul devine opțiune doar când prognosticul este nefavorabil și nu mai există alternativă biologică viabilă.

Copiii de ce vârstă pot fi tratați cu laser? Tratamentele laser sunt potrivite pentru copii mici sau mari, iar pentru anxietate există și opțiunea de inhalosedare.

Următorul pas pentru pacienții din Sectorul 3

Pentru pacienții din Sectorul 3 din București care simt că amână de prea mult timp o decizie stomatologică, primul pas util este un consult și un diagnostic digital. La Atelierul de Zâmbete procesul începe cu o evaluare completă, urmată de un deviz ferm și un calendar clar de intervenții.

Două copii la stomatolog

Cabinetul se află pe Str. Câmpia Libertății 42, iar programările se fac în fiecare zi lucrătoare, între luni și vineri. După discuția de planificare, pacientul iese cu un plan scris, o ordine logică a etapelor și certitudinea că tot parcursul, de la diagnostic la lucrarea finală, se poate desfășura sub același acoperiș, coordonat de aceeași echipă.

