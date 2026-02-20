(P) Polipii gastrici: Tipuri, riscuri și tratament endoscopic

Primirea rezultatului unei endoscopii digestive poate fi un moment de confuzie și anxietate crescută pentru orice pacient. Te prezinți la medic pentru simptome aparent banale - o arsură în capul pieptului, o senzație de plenitudine după masă sau o ușoară anemie - și pleci acasă cu un diagnostic care sună amenințător: "Aveți polipi gastrici".

Cuvântul "polip" are o rezonanță neplăcută în mintea majorității oamenilor, fiind adesea asociat automat cu ideea de tumori, operații sau chiar cancer. Această frică este parțial justificată de reputația proastă a polipilor din colon, care au un potențial malign ridicat. Însă, în cazul stomacului, realitatea medicală este mult mai nuanțată și, de cele mai multe ori, mai puțin dramatică.

Polipii gastrici sunt o categorie extrem de diversă de leziuni. Unii apar ca reacție la medicamentele pe care le luăm pentru stomac, alții sunt rezultatul unei infecții vechi, iar o mică parte sunt, într-adevăr, precursori ai unor afecțiuni grave. Acest articol își propune să facă lumină în acest subiect, explicând pe înțelesul tuturor ce sunt aceste "formațiuni tisulare" crescute în stomac, de ce apar tot mai frecvent în populație și care este parcursul corect de la descoperire la tratament.

Anatomia unui intrus: Ce sunt, de fapt, polipii gastrici?

Pentru a vizualiza un polip, trebuie să ne imaginăm mucoasa stomacului ca pe un "covor" de celule care căptușește interiorul organului. Acest covor are rolul de a secreta acid și enzime pentru digestie. Polipii gastrici sunt mase de celule care se aglomerează și cresc anormal, ieșind în relief de pe suprafața acestui covor.

Ei pot avea forme variate:

● Sesili: Arată ca niște mici domuri sau "bubițe" lipite direct de peretele stomacului, având o bază largă de implantare.

● Pediculați: Arată ca niște ciuperci sau cireșe, având un "picioruș" subțire de țesut care îi leagă de peretele gastric și un "cap" mai voluminos care atârnă în cavitatea stomacului.

Majoritatea polipilor sunt descoperiți pur accidental. Deoarece rareori provoacă durere directă, ei sunt găsiți doar atunci când medicul gastroenterolog introduce camera video (endoscopul) pentru a investiga alte probleme, cum ar fi refluxul gastroesofagian sau gastrita.

Cei trei "suspecți": Tipuri de polipi și riscul lor

Nu toți polipii sunt la fel, iar acesta este cel mai important mesaj pe care pacientul trebuie să îl rețină. Aspectul macroscopic (ceea ce vede medicul cu ochiul liber) poate sugera tipul polipului, dar certitudinea vine doar în urma biopsiei.

1. Polipii glandelor fundice (Cei mai frecvenți și mai "blânzi")

În ultimii 20 de ani, incidența acestor polipi a explodat în țările dezvoltate. Ei apar de obicei în partea superioară a stomacului (fundus) și sunt adesea multipli.

● Cauza: Sunt strâns legați de utilizarea pe termen lung a medicamentelor antiacide puternice, numite Inhibitori de Pompă de Protoni (Omeprazol, Esomeprazol, Pantoprazol, etc.). Când reducem artificial aciditatea stomacului pentru a trata ulcerul sau refluxul, glandele stomacului se pot dilata chistic și pot forma acești mici polipi.

● Riscul: Este extrem de mic. Acești polipi sunt aproape întotdeauna benigni și nu se transformă în cancer. De multe ori, simpla oprire a medicamentelor antiacide duce la dispariția lor spontană.

2. Polipii hiperplastici (Semnul unui stomac suferind)

Aceștia sunt a doua cea mai frecventă categorie și sunt asociați cu inflamația cronică a stomacului.

● Cauza: Principalul vinovat este bacteria Helicobacter Pylori. Infecția cronică irită mucoasa, care încearcă să se repare regenerându-se excesiv și haotic, formând acești polipi.

● Riscul: Este mic, dar existent. Deși ei înșiși sunt benigni în fazele inițiale, prezența lor indică o gastrită atrofică, un teren fertil pentru probleme mai grave. Tratarea infecției cu Helicobacter poate duce la micșorarea lor semnificativă.

3. Polipii adenomatoși (Adenomul gastric)

Aceștia sunt polipii de care gastroenterologii se tem cel mai mult. Ei reprezintă o creștere neoplazică adevărată.

● Cauza: Apar pe fondul unei gastrite atrofice severe și al metaplaziei intestinale (când stomacul își schimbă structura celulară, semănând cu intestinul).

● Riscul: Este mare. Adenoamele sunt considerate leziuni precanceroase obligatorii. Ele se pot transforma în timp în adenocarcinom (cancer gastric). De aceea, orice adenom descoperit trebuie rezecat (tăiat) endoscopic imediat și complet.

Simptomele: Când polipii devin zgomotoși?

Așa cum am menționat, polipii mici sunt "muți". Însă, dacă cresc în dimensiuni (peste 1-2 cm) sau dacă sunt poziționați strategic (lângă orificiul de evacuare al stomacului - pilor), pot provoca o serie de simptome care ar trebui să vă trimită la medic:

● Sângerare ocultă: Polipii mari, fiind foarte vascularizați, se pot ulcera (se zgârie) la trecerea alimentelor solide. Pacientul pierde sânge puțin câte puțin, invizibil cu ochiul liber în scaun, ajungând în timp la anemie feriprivă (oboseală, paloare, lipsă de aer la efort).

● Durere abdominală: Polipii pediculați mari pot fi trași de mișcările stomacului, provocând dureri intermitente.

● Obstrucție: Dacă un polip mare se află lângă pilor, el poate bloca evacuarea mâncării din stomac în intestin, provocând greață, vărsături și senzație de plenitudine rapidă imediat după masă.

Tratamentul: Polipectomia Endoscopică

Vestea bună este că, în medicina modernă, intervenția chirurgicală clasică (cu bisturiu și tăietură pe burtă) este extrem de rar necesară pentru polipii gastrici. Standardul de aur este Polipectomia Endoscopică.

Procedura se realizează în timpul endoscopiei, sub sedare ușoară sau profundă, deci pacientul nu simte nimic. Medicul introduce prin canalul de lucru al endoscopului o ansă (un mic laț de sârmă fină). Această ansă este trecută în jurul polipului, la baza acestuia. Apoi, ansa este strânsă și conectată la o sursă de curent electric (electrocauter). Curentul taie țesutul și coagulează vasele de sânge instantaneu, prevenind sângerarea. Polipul tăiat este apoi recuperat cu o plasă specială și trimis la laborator pentru analiză (examen histopatologic), care va confirma diagnosticul final.

Concluzie

Descoperirea unui polip gastric nu trebuie să fie un motiv de panică, ci un semnal de alarmă util pe care corpul vi-l transmite. Cei mai mulți polipi sunt inofensivi, dar necesită monitorizare. Cei periculoși pot fi eliminați simplu, rapid și fără durere, prevenind astfel apariția cancerului gastric.

Dacă aveți simptome digestive persistente, istoric de infecție cu Helicobacter pylori sau cazuri de cancer gastric în familie, nu amânați vizita la gastroenterolog. Endoscopia este o procedură sigură care vă poate salva viața. Sănătatea stomacului dumneavoastră depinde de vigilență și de un diagnostic corect, pus la timp.