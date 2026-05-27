Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Irina Fodor, vestea pe care chefii o așteptau cu nerăbdare. Ce a anunțat

Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au primit o veste neașteptată în prima ediție de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026.

Ce patru jurați ai show-ului culinar au revenit pe platourile de filmare, după o finală memorabilă a sezonului 17. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle noi vești din partea Irinei Fodor. Toți au fost uluiți când au aflat că vor lucra alături de copii.

„Dragilor, urmează un mini-sezon ultra special! Este vorba despre Chefi la cuțite Kids! Asta vă așteaptă în următoarele șase episoade! Abia aștept să văd cum vă descurcați cu copiii! Avem copii între 11 și 15 ani. Pe unii dintre ei deja îi cunoașteți, căci v-au vizitat în sezoanele trecut.

Pe unii dintre ei nu-i cunoașteți pentru că sunt pentru prima oară aici”, a fost anunțul făcut de prezentatoarea TV.

„Sunt copii care au făcut niște preparate la care eu am rămas, pur și simplu, blocat! Pentru că erau niște preparate cu foarte mult gust și cu sens”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia, vizibil entuziasmat de informațiile primite.

„Ce veste! Chiar așteptam momentul ăsta! Cred că ni l-am dorit toți. Ne părea rău când veneau copii și vedeam entuziasmul din ochii lor, iar ei nu mergeau mai departe”, a mai precizat chef Richard Abou Zaki.

„Copiii care veneau la noi erau foarte mișto, deștepți și pasionați, dar ei nu putea merge mai departe. De data asta, se pot întrece între ei și asta îmi place!”, a mai completat și chef Alexandru Sautner.

Irina Fodor, anunț important despre mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Chiar înainte ca micuții să pășească în bucătăria Chefi la cuțite - Viitorul are gust, Irina Fodor a mai făcut un anunț important. Se pare că micuții vor avea și patru ajutoare de încredere la bancurile de lucru.

Este vorba de patru sous chefi. Jurații au fost bucuroși de faptul că micuții nu vor fi lăsați singuri în confruntări și în probele individuale.

„În seara asta, copiii vor găti pentru voi, iar voi gustați toate farfuriile. Și după ce ați cunoscut toți copiii, mergem în bucătărie și vă faceți echipele. Fiecare veți avea în echipă câte patru copii. Și pentru că sunt extrem de generoasă și pentru că vă iubesc foarte mult mai am o surpriză pentru voi. Fiecare dintre voi va avea în acest mini sezon un sous chef care o să vă ajute”, a mai adăugat Irina Fodor.

„Bucătăria este un loc periculos. Ai cuțite, ai cuptor...”, a punctat chef Ștefan Popescu.

„Aici e problema mea! Să nu se taie, să nu se ardă!”, a mai zis și chef Alexandru Sautner.

„Sunt niște concurenți pe care eu sunt convinsă că veți avea o plăcere imensă să-i revedeți!”, a mai continuat Irina Fodor.

