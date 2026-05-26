Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „Am sărit în groapă”

Daniel Iordăchioaie a povestit experiența șocantă trăită în urmă cu 30 de ani, după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari și a ajuns să cânte pentru un bărbat decedat.

Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari | Antena 1/AI

Daniel Iordăchioaie a avut parte de o experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „Am ajuns să cânt pentru un om mort”

Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari

Daniel Iordăchioaie a povestit recent una dintre cele mai bizare și șocante experiențe din viața sa. Artistul a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ 30 de ani, a acceptat un avans uriaș pentru acea vreme, fără să știe ce îl așteaptă de fapt.

Invitat într-un podcast, cântărețul și-a amintit cum a ajuns să cânte pentru un bărbat decedat, după ce fusese angajat inițial pentru o nuntă. Totul a început cu o întâlnire aparent banală la o farmacie, care avea să se transforme într-o întâmplare pe care artistul o povestește și astăzi cu umor.

Articolul continuă după reclamă

„În toamna lui ’90 sau ceva de genul ăsta eram la coadă la farmacie. Niciodată nu mă băgam în seamă. Era multă lume, eu eram penultimul. Al doilea de la început m-a văzut, s-a apropiat de mine și a început: «Fratele meu!». Îmi era o rușine… M-a luat direct și m-a dus în față, peste toată lumea de la coadă.

Mi-am luat ce aveam nevoie și după aceea mi-a spus: «Fratele meu, se mărită fata peste vreo două luni… trebuie să vii la nuntă». Îți spun sincer, nu prea voiam. Adică bănuiam la ce să mă aștept, dar nu voiam. I-am cerut o sumă mare, ca să-l refuz politicos… i-am cerut vreo 20.000 de dolari, asta acum 30 de ani!”

Citește și: Nu te supăra, frate!, 16 februarie 2023. Dan Badea și Daniel Iordăchioaie, darts pe nevăzute!

Ce a povestit artistul despre experiența avută

Mi-a zis: «Bine, facem pentru 20». Pe atunci toată lumea știa unde stau. Mi-a adus un plic și, când m-am uitat în el, era jumătate din sumă. Avansul. Până în clipa aia eu n-am văzut atâția dolari la un loc… 10.000 de dolari”, a povestit artistul, potrivit Click.

Deși totul părea o simplă invitație la nuntă, lucrurile au luat rapid o turnură neașteptată. Ajuns la destinație, Daniel Iordăchioaie și-a dat seama că petrecerea ascundea ceva mult mai ciudat.

„Vine ziua și dau telefon la taxi. Telefoane cu fir, mobile nu existau. Când a auzit unde trebuie să mă ducă, taximetristul m-a întrebat dacă poate să mă lase la bulevard. Eu, când am auzit asta, am zis: «Hopa, ce e acolo?».

M-a lăsat omul pe stradă, iar eu eram îmbrăcat elegant, în mătase. Cum am intrat pe strada aceea, am știut imediat unde era nunta. Lângă gard era o groapă, iar dincolo de groapă era un mormânt, cu cruce cu tot.

Nunta era în cort și acolo am aflat că murise și bunicul. Când am vrut să plec, m-am lovit de un individ care m-a dus direct la socrul mic. Acesta, când m-a văzut, mi-a dat restul de bani. După aceea au început certurile.

Eu n-am cunoscut mireasa, nici n-am apucat. M-am dus spre locul unde trebuia să cânt, iar în spatele cortului era o deschizătură prin care am ieșit. Când să plec spre poartă, a venit după mine omul de care mă lovisem mai devreme.

Mi-a spus: «Am vorbit cu ăla… trebuie să-i cânți bunicului». Eu am întrebat: «Unde-i bunicul? Îi cânt aici, la pământul proaspăt?». Și m-a dus la groapa aceea.

Eu zic: «Păi, groapa e goală». El mi-a răspuns: «Nu, nu, bunicul e aici jos. Trebuie să te ghemuiești aici». M-am băgat de frică. Am sărit în groapă. Era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea. N-am cântat nimic anume, am jelit așa…”, a povestit artistul râzând.

Deși experiența a fost una de-a dreptul șocantă, Daniel Iordăchioaie își amintește și astăzi cu umor de întâmplarea care l-a marcat profund.