Unde au plecat Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. Ce destinație de vis au ales cei doi îndrăgostiți

După o nuntă intens mediatizată, Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în „luna de miere”. Cei doi s-au relaxat într-o destinație de vis

Andreea și Victor s-au căsătorit religios pe data de 10 mai, iar nunta lor a fost una spectaculoasă. | Antena 1

După o nuntă intens mediatizată, Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în „luna de miere”. Cei doi proaspăt căsătoriți au ales să se relaxeze într-o destinație superbă, aproape de casă.

Unde au plecat Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă

Andreea și Victor s-au căsătorit religios pe data de 10 mai, iar nunta lor a fost una spectaculoasă. Deși de la eveniment au lipsit tatăl artistei și partenerul ei de dans, peste 250 de invitați s-au bucurat de o petrecere desprinsă parcă din filme.

După marele eveniment, cei doi au părăsit țara și au plecat într-o scurtă escapadă romantică la Atena. Andreea și Victor au postat mai multe imagini din capitala Greciei, inclusiv de la un meci de baschet din cadrul EuroLeague Final Four.

Articolul continuă după reclamă

Artista a mărturisit că este pentru prima dată când urmărește live un meci de baschet de asemenea nivel și s-a declarat impresionată de atmosfera din sală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce destinație de vis au ales cei doi îndrăgostiți

„Suntem în Atena, la EuroLeague Final Four, iar aseară am văzut două semifinale spectaculoase și incendiare. Este pentru prima dată când văd live meciuri de baschet la un asemenea nivel și sunt super impresionată de atmosferă, energie și intensitate”, a scris Andreea în mediul online.

Deși mai au de așteptat până la o vacanță în adevăratul sens al cuvântului, Andreea și Victor au decis să improvizeze o lună de miere înainte ca sportivul să plece în turneu. Victor Cornea i-a pregătit o surpriză soției sale și a dus-o să viziteze ruinele Greciei Antice, dar și să participe la celebrul eveniment sportiv din Atena.

Citește și: De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa

Puțini știu că Victor Cornea a practicat baschetul înainte de a face performanță în tenis.

„Victor, în schimb, e în elementul lui. Nu e doar fan al baschetului, ci un adevărat pasionat. Chiar înainte de tenis, baschetul a fost una dintre marile lui iubiri sportive și a jucat foarte mult”, a mai povestit Andreea în online.

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut parte de o nuntă de vis

Cei doi s-au căsătorit duminică, 10 mai, pe malul Lacului Buftea. Andreea și Victor au sărbătorit alături de cei aproximativ 250 de invitați într-un decor elegant și spectaculos.

Pe lângă apariția mirilor, atenția invitaților a fost atrasă și de Ella și Clara, cele două fiice ale Andreei Bălan din fosta căsnicie cu George Burcea.

Artista a radiat de fericire și a publicat numeroase imagini și videoclipuri în mediul online. Petrecerea de nuntă a fost organizată la un restaurant de lux de pe malul Lacului Buftea, iar invitații au petrecut până târziu în noapte alături de cei doi miri.