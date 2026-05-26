Iulia Vântur a strălucit la Gala amfAR într-o ținută spectaculoasă. Detaliul care a furat atenția tuturor

Iulia Vântur a impresionat la Gala amfAR Cannes 2026 cu o rochie spectaculoasă, cu trenă amplă și nuanțe elegante de mov. Vedeta a atras toate privirile pe covorul roșu de la Cannes.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 08:10 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 22:36
Iulia Vântur a fost una dintre cele mai elegante apariții de la Gala amfAR Cannes 2026, unde a reușit să atragă atenția tuturor cu o apariție spectaculoasă. Vedeta a impresionat printr-o rochie sofisticată, cu o trenă amplă și un design care i-a pus perfect în valoare silueta impecabilă.

Evenimentul exclusivist a avut loc pe 21 mai, la celebrul Hotel du Cap-Eden-Roc din Cap d’Antibes, Franța, și a adunat numeroase vedete internaționale, personalități din lumea filmului și a modei, dar și influenceri și artiști apreciați la nivel mondial.

Iulia Vântur a ales pentru această seară specială o rochie mulată, în nuanțe elegante de mov, care i-a evidențiat rafinamentul și stilul sofisticat. Ținuta spectaculoasă a fost completată de un machiaj de seară discret, dar elegant, și de o coafură care i-a accentuat naturalețea și feminitatea.

Un detaliu care a atras imediat atenția celor prezenți a fost trena impresionantă a rochiei, care a oferit un plus de dramatism apariției sale pe covorul roșu. Iulia a pozat încrezătoare și zâmbitoare pentru fotografii prezenți la eveniment, iar imaginile cu vedeta au devenit rapid apreciate în mediul online.

Pe conturile sale de social media, Iulia Vântur a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini și videoclipuri exclusive de la Cannes 2026. Vedeta a publicat inclusiv un reel spectaculos, în care apare pregătindu-se pentru mult-așteptata gală amfAR.

„Am surprins Riviera Franceză înainte de unul dintre cele mai frumoase evenimente din timpul Festivalului de Film de la Cannes”, a scris Iulia Vântur în descrierea videoclipului postat pe Instagram.

Festivalul de Film de la Cannes a revenit anul acesta cu cea de-a 79-a ediție și a reunit pe Riviera Franceză unele dintre cele mai importante nume din industria cinematografică internațională. Iulia Vântur a fost prezentă la eveniment alături de echipa filmului „Echoes Of Us”, proiect care a fost prezentat în cadrul festivalului.

Vedeta a vorbit cu emoție despre experiența trăită la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume și despre bucuria de a reprezenta proiectul cinematografic din care face parte.

„O seară magică la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume – Festivalul de Film de la Cannes. Ne bucurăm nespus să fim aici, să prezentăm filmul nostru «Echoes Of Us», care a parcurs el însuși un drum incredibil. Am fost onorați să venim ca echipă și să fim împreună în această seară specială, pe covorul roșu. Recunoscători”, a transmis Iulia Vântur.

Fanii și admiratorii vedetei au reacționat imediat la imaginile postate de aceasta și au felicitat-o pentru eleganța și rafinamentul de care a dat dovadă la unul dintre cele mai importante evenimente mondene și cinematografice din lume.

Mulți dintre urmăritorii săi au remarcat faptul că Iulia Vântur a reușit să aibă o apariție demnă de marile staruri internaționale și au apreciat naturalețea și încrederea pe care le-a afișat pe covorul roșu de la Cannes.

În ultimii ani, Iulia Vântur și-a construit o carieră internațională solidă și a fost prezentă la numeroase evenimente importante din industria filmului și divertismentului, devenind una dintre cele mai apreciate românce de peste hotare.

