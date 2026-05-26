Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”

Ramona Olaru și-a surprins fanii după ce s-a filmat cosind iarba la țară. Vedeta de la „Neatza” a demonstrat că nu și-a uitat originile și se descurcă în orice situație.

Ramona Olaru și-a surprins fanii după ce s-a filmat cosind iarba la țară. Vedeta de la „Neatza” a demonstrat că nu și-a uitat originile și se descurcă în orice situație. | Antena 1

Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară

Ramona Olaru știe mereu cum să-și surprindă fanii din online. Vedeta i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi după ce a postat un videoclip într-o ipostază complet neașteptată. Departe de platourile de filmare de la „Neatza”, Ramona s-a întors acasă și nu s-a ferit deloc de muncile gospodărești.

Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară.

Aparițiile glam au fost înlocuite cu haine simple și lejere, iar asistenta TV a demonstrat că se poate descurca în orice situație. Ramona s-a filmat în timp ce cosea iarba, arătând încă o dată că nu a uitat niciodată de unde a plecat.

Articolul continuă după reclamă

Într-o ținută relaxată, vedeta apare ocupându-se de treburile din gospodărie și folosind o coasă pentru a tăia iarba. Clipul a atras rapid atenția urmăritorilor săi din mediul online.

De altfel, Ramona Olaru a transmis și un mesaj sincer pentru fanii săi.

Citește și: Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis

„Nu vă faceți griji! Mă pricep la absolut orice! Oricând pot să trăiesc bine! Așa că niciun război nu mă doboară la ce viking sunt!”, a scris vedeta în descrierea videoclipului.

Ramona a mărturisit că se descurcă în orice situație și că ar putea oricând să se întoarcă la originile sale.

Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”

„N-am uitat de unde am plecat și nu cred că o să uit vreodată. Măcar am o bază, cum zice toată lumea în presă: «Așa, și ce o să faci când o să termini cu televiziunea?». Mă întorc la origini, pentru că încă știu ce am de făcut”, a mai spus Ramona în videoclip.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii au reacționat imediat la imaginile postate de asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și au apreciat naturalețea și sinceritatea de care dă dovadă.

Mulți dintre admiratori au felicitat-o pentru autenticitate și pentru faptul că, deși este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, nu și-a uitat rădăcinile.

Citește și: Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

„Ești bună la casa omului”, a comentat colegul său, magicianul Robert Tudor.

„Ce tareee!!! 🔥🔥🔥 Eu n-am reușit niciodată! Doar culcam iarba 😂😂😂😂”, a scris actrița Diana Dumitrescu.

Comentariile pozitive au curs la postarea Ramonei Olaru, iar vedeta a demonstrat încă o dată că fanii o apreciază în special pentru naturalețea și sinceritatea sa.