Retro walking: mișcarea blândă cu efecte puternice asupra articulațiilor, care antrenează mușchii uitați, dar și mintea

Într-o lume a fitnessului dominată de trenduri efemere și exerciții spectaculoase, o practică simplă, dar surprinzător de eficientă, revine în forță: mersul înapoi, cunoscut sub numele de retro walking. Descoperă beneficiile surprinzătoare ale acestei practici.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 08:01
Ceva ce părea demodat sau chiar ciudat devine astăzi viral, grație rețelelor sociale și influențelor care îl transformă într-un adevărat fenomen.

Departe de a fi o noutate, retro walking are rădăcini în tradiții străvechi, dar astăzi captează atenția antrenorilor, fizioterapeuților și pasionaților de mișcare pentru beneficiile sale reale asupra corpului și minții. Este mai mult decât un pas înapoi... e un salt inteligent spre echilibru, forță și prevenție.

Mersul, reinventat: când un pas înapoi devine provocare

„Ne-am obișnuit să mergem fără să ne gândim. Un gest reflex, automat, care nu cere prea multă atenție. Dar când direcția se inversează și pășim înapoi, rutina se rupe. Dintr-o mișcare banală, mersul devine un exercițiu complex: corpul trebuie să se reorienteze, să activeze mușchi neglijați și să mențină echilibrul. Totul cere concentrare, coordonare și prezență. Această sincronizare între efort fizic și atenție mentală transformă mersul înapoi într-un antrenament complet, simplu în aparență, dar surprinzător de eficient.”, susține explică dr. Mihaela Sușcă, medic specialist recuperare, medicină fizică și balneologie la Ensana Health Spa Sovata.

Retro walking: stabilitate, control și mișcare conștientă

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale mersului înapoi este creșterea stabilității. Spre deosebire de mersul obișnuit, această mișcare solicită intens zona abdominală (core-ul), activează mușchii stabilizatori și impune o atenție sporită la fiecare pas. Corpul nu mai funcționează pe pilot automat, ci devine prezent, atent și coordonat.

Rezultatul este o îmbunătățire reală a echilibrului și a propriocepției, acea capacitate subtilă de a-ți simți poziția și mișcarea în spațiu. Studiile confirmă: practicat regulat, retro walking-ul poate reduce semnificativ riscul de căderi, în special în rândul persoanelor în vârstă, și contribuie la o mai bună conștientizare corporală.

Mersul înapoi: antrenamentul care trezește mușchii uitați

În timp ce mersul înainte activează în special fesierii și mușchii din spatele coapselor, mersul înapoi schimbă complet dinamica. Această mișcare implică mai intens cvadricepșii, gambele și mușchii tibiali anteriori – zone adesea neglijate în rutina obișnuită de mers.

Prin urmare avem un antrenament mai echilibrat, care contribuie la corectarea dezechilibrelor musculare generate de mișcările repetitive din viața de zi cu zi. În plus, retro walking-ul are un efect benefic asupra articulațiilor, ajutând la prevenirea tensiunilor și disfuncțiilor care pot apărea în timp.

Unul dintre cele mai valoroase beneficii ale mersului înapoi este impactul redus asupra articulațiilor. Spre deosebire de mersul clasic, unde pasul începe cu călcâiul și poate genera presiune asupra genunchilor, retro walking-ul schimbă complet mecanica: piciorul se sprijină mai întâi pe vârf, apoi pe călcâi. Această inversare face ca mișcarea să fie mult mai delicată pentru articulații, oferind o opțiune ideală pentru cei care resimt disconfort sau caută o formă de mișcare protectoare.

Deși pare simplu, mersul înapoi este surprinzător de solicitant din punct de vedere aerobic. Din cauza eficienței mecanice mai scăzute, corpul depune un efort mai mare, iar inima este stimulată chiar și la viteze reduse. Astfel, retro walking-ul devine o alternativă inteligentă la alergare sau mersul în pantă, oferind un antrenament cardiovascular eficient, fără a suprasolicita corpul.

Retro walking – mișcarea care antrenează și mintea

Mersul înapoi nu este doar un exercițiu fizic neobișnuit – este și un antrenament mental subtil, dar eficient. Pentru că implică o direcție neobișnuită și necesită mai multă atenție la fiecare pas, retro walking-ul activează circuite cerebrale mai puțin utilizate în mișcările cotidiene. Rezultatul? O creștere a capacității de concentrare, o mai bună coordonare vizual-spațială și chiar o stimulare a memoriei și limbajului, potrivit unor studii recente.

Începe cu pași mici, dar siguri

Pentru a practica retro walking în siguranță, începe treptat, în spații fără obstacole, cu sesiuni scurte de 1–2 minute alternate cu mersul normal. Menține o postură corectă: trunchiul drept, pași scurți și privirea înainte. Pe măsură ce capeți încredere, poți integra această mișcare și în sala de sport, folosind banda la viteză minimă pentru un antrenament eficient și blând cu articulațiile. Activarea zonei abdominale este esențială pentru stabilitate și protecția spatelui.

Integrează retro walking cu ușurință în rutina ta

După ce capeți încredere, poți introduce sesiuni de 5–10 minute de mers înapoi în antrenamentele tale, ca încălzire, exercițiu final sau activitate principală în zilele mai lejere. Practicat de 2–3 ori pe săptămână, retro walking-ul îmbunătățește echilibrul, activează mușchi adesea neglijați și stimulează concentrarea. Pentru un plus de beneficii, încearcă o cură de pădure: mersul înapoi în natură transformă mișcarea într-un ritual de reconectare profundă cu tine.

Sovata și terapia verde: când pădurea devine spa

„Cura de pădure nu mai este doar o plimbare în natură, ci o veritabilă formă de terapie care îmbină mișcarea blândă cu beneficiile aerului curat și ale liniștii profunde. La Sovata, această practică capătă o dimensiune aparte: traseele amenajate în jurul Lacului Ursu invită la reconectare, într-un decor unde fiecare respirație înseamnă regenerare.”, subliniază medicul balneolog.

Aici aerul este încărcat cu aerosoli naturali și ioni negativi, iar vegetația densă creează un microclimat ideal pentru relaxare și echilibru interior. Pădurile de foioase care înconjoară stațiunea transformă fiecare pas într-un ritual de vindecare, iar Lacul Ursu completează tabloul cu o notă terapeutică unică.

Redescoperă respirația, reconectează-te cu tine!

Într-o lume grăbită, această mică dar eficientă stațiune balneoclimaterică oferă un ritm diferit: unul care vindecă, echilibrează și inspiră. Cura de pădure, combinată cu expertiza balneară și facilitățile moderne existente, transformă fiecare zi într-un pas spre regenerare. Este mai mult decât un sejur: este o invitație la reconectare profundă cu natura, cu corpul și cu mintea.

