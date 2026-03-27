Home Lifestyle Health Studiu: Cum să consumi ceai în mod „corect" pentru a-i spori beneficiile pentru sănătate

O nouă analiză a descoperit legături între consumul constant de ceai și un risc mai mic de boli cronice. Cu toate acestea, aditivii din ceaiurile acidulate și cele îmbuteliate din comerț subminează beneficiile naturale ale ceaiului. Pentru a profita la maximum de beneficiile pentru sănătate ale ceaiului, alege ceaiul proaspăt preparat, mai degrabă decât cel îmbuteliat sau cu bule.

Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 14:30 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 14:36
Ceaiul poate fi una dintre cele mai sănătoase băuturi. Dar, o analiză recentă a cercetărilor publicată în Beverage Plant Research a arătat că ceaiurile îmbuteliate sau cu bule pot submina beneficiile naturale ale ceaiului pentru sănătate - și pot chiar crește riscul de afecțiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, obezitatea și diabetul de tip 2.

O confirmare a beneficiilor ceaiului pentru sănătate

Pentru analiza lor, cercetători din China și Statele Unite au colaborat pentru a analiza dovezile existente privind efectele ceaiului asupra sănătății, bazându-se atât pe studii efectuate pe oameni, cât și pe animale. Aceștia s-au concentrat în principal pe ceaiul verde și negru, precum și pe soiuri mai puțin consumate, cum ar fi ceaiul galben, ceaiul oolong și ceaiul închis (fermentat).

În cele din urmă, cercetătorii au descoperit asocieri consistente între consumul de ceai și un risc mai mic de apariție a mai multor boli cronice. Cercetările care susțin această analiză sunt destul de solide și sugerează potențialele beneficii ale ceaiului pentru bolile cardiovasculare, obezitate, diabet și unele tipuri de cancer, conform Health.com.

În cazul ceaiului îmbuteliat însă, cercetătorii au observat că sterilizarea la temperaturi ridicate reduce adesea nivelurile anumitor antioxidanți, compuși care ajută la neutralizarea radicalilor liberi care dăunează celulelor. Acești compuși antioxidanți specifici sunt antiinflamatori și oferă beneficii cardiometabolice și de altă natură pentru sănătate. Cu toate acestea, studiul nu a cuantificat cât de mult ar putea afecta aceste reduceri rezultatele pe termen lung asupra sănătății.

Atât ceaiul îmbuteliat, cât și cel cu bule tind să includă ingrediente care „ar putea reduce sau eclipsa beneficiile ceaiului pentru sănătate”, au scris cercetătorii. Acestea includ adesea aditivi de culoare, îndulcitori artificiali și zaharuri adăugate, cum ar fi zaharoza și siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză. În ceaiul cu bule, de exemplu, perlele de tapioca sunt de obicei preparate prin înmuierea bilelor de amidon rafinat într-un sirop pe bază de zahăr.

Consumul excesiv de zaharuri adăugate, atunci când este consumat în mod regulat, poate crește glicemia și, în timp, poate crește riscul de boli de inimă, diabet de tip 2 și obezitate.

Ceaiurile cu bule pot conține, de asemenea, extract de ceai pudră și creme vegetale, care ar putea adăuga grăsimi saturate. Consumul ridicat de grăsimi saturate poate crește riscul de boli cardiovasculare, iar Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea acestuia.

Cum să consumi ceaiul pentru a beneficia la maximum de beneficiile lui

În loc să eviți complet ceaiul cu bule sau ceaiul îmbuteliat din comerț este recomandat să îl savurezi ca o gustare ocazională, mai degrabă decât ca o băutură sănătoasă de zi cu zi.

În restul timpului, vei profita mai mult de proprietățile ceaiul savurându-l proaspăt preparat. Pentru a maximiza beneficiile antioxidante, cercetătorii recomandă ceai verde sau negru, preparat în casă, fără zahăr. Folosește apă fierbinte, dar nu clocotită complet, și lasă la infuzat timp de aproximativ 3 până la 5 minute pentru a extrage polifenolii benefici fără a face ceaiul prea amar.

Și, deși este cel mai bine să menți zaharurile adăugate la minimum, dacă ai nevoie de puțin dulce, ei sugerează mierea crudă. Mierea are proprietăți medicinale și antiinflamatorii și este complementul perfect de adăugat la ceașca de ceai.

