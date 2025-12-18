4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani. Ce recomandă experții să faci în fiecare zi

Experții au dezvăluit 4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani și care pot fi făcute zilnic.

Potrivit experților, câteva obiceiuri simple pot să îți întinerească creierul și să îți îmbunătățească viața.

Aceste obiceiuri sunt simple și pot fi făcute zilnic, scrie Daily Mail.

Noul studiu a fost realizat de experți din cadrul Universității din Florida, ce au analizat 128 de adulți aflați la vârsta de mijloc și mai în vârstă.

Participanții la studiu proveneau de la 4 continente și cercetarea a durat 2 ani.

4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani

Adoptarea câtorva obiceiuri simple ar putea să ducă la întinerirea creierului cu până la 8 ani, susțin experții.

Experți de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului și un sprijin social puternic sunt asociate cu un creier care arată mai tânăr la scanările imagistice.

Studiul a urmărit 128 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, de pe 4 continente, pe o perioadă de 2 ani. Aproape 70% dintre participanți au fost femei, iar majoritatea trăiau cu durere cronică legată de osteoartrită la nivelul genunchiului sau aveau un risc crescut de a o dezvolta.

Cu ajutorul imaginilor RMN avansate și tehnici de învățare automată, cercetătorii au estimat „vârsta creierului” fiecărui participant și au comparat-o cu vârsta reală.

Cei care au raportat cea mai sănătoasă combinație de factori psihologici și de stil de viață aveau creiere care păreau cu până la 8 ani mai tinere decât era de așteptat.

În schimb, mai multe dificultăți au fost asociate cu creiere care păreau mai îmbătrânite, inclusiv durerea cronică, veniturile mai mici, nivelul mai scăzut de educație și dezavantajele sociale.

Totuși, cercetătorii au constatat că, deși impactul dificultăților asupra îmbătrânirii creierului s-a diminuat în timp, beneficiile factorilor pozitivi de stil de viață au fost mai puternice și mai rezistente.

Alte comportamente asociate cu o îmbătrânire cerebrală mai sănătoasă au inclus evitarea fumatului și menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

„Mesajul e consecvent în toate studiile noastre,” a declarat Kimberly Sibille, conducătoarea cercetării.

„Comportamentele care promovează sănătatea nu sunt asociate doar cu mai puțină durere și o funcționare fizică mai bună. Ele par să consolideze efectiv sănătatea într-un mod cumulativ, la un nivel semnificativ,” a continuat Sibille.

Stilul de viață afectează sănătatea cerebrală

Studiul se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care arată că bunăstarea mentală și alegerile legate de stilul de viață joacă un rol important în sănătatea creierului, chiar și la persoanele care se confruntă cu durere cronică sau afecțiuni de lungă durată.

Concluziile apar în contextul în care alte cercetări sugerează că anumite trăsături de personalitate pot influența durata vieții.

Într-o analiză amplă coordonată de cercetători de la Universitatea din Limerick, oamenii de știință au examinat date de la peste o jumătate de milion de persoane. În perioada studiului, 43.851 de participanți au decedat.

Echipa a analizat 5 trăsături majore de personalitate, nevrotismul, extraversiunea, deschiderea, agreabilitatea și conștiinciozitatea, și modul în care acestea se corelează cu riscul de deces.

Persoanele cu niveluri mai ridicate de nevrotism, caracterizat prin anxietate și instabilitate emoțională, au avut un risc cu 3% mai mare de a muri mai devreme.

În schimb, un nivel mai ridicat de conștiinciozitate, asociat cu a fi organizat, disciplinat și de încredere, a fost legat de un risc cu 10% mai mic de deces.