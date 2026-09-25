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3 zodii atrag banii și succesul în luna octombrie. Taurii se limitează la cheltuieli pentru familie. Gemenii pierd sume importante

Venus intră în mișcare retrogradă în Scorpion pe 3 octombrie, marcând începutul unei perioade de șase săptămâni în care vei analiza modul în care îți gestionezi banii. Este nevoie de sinceritate și transparență, pentru că Scorpionul știe să scoată la iveală orice lucru neclar sau fals.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 09:56 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 09:57
3 zodii atrag banii și succesul în luna octombrie. Taurii se limitează la cheltuieli pentru familie. Gemenii pierd sume importante | Shutterstock
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În același timp, această perioadă poate readuce oportunități pe care le-ai refuzat în trecut, dar în care acum vezi un potențial pe care nu l-ai observat atunci.

3 zodii atrag banii și succesul în luna octombrie

Mercur intră și el în retrograd, tot în Scorpion, pe 24 octombrie, așa că nu este nevoie să te grăbești să accepți vreo oportunitate. Deocamdată, analizează ceea ce apare și reevaluează modul în care îți gestionezi banii. Tocmai această abordare poate atrage succesul pe termen lung.

1. Fecioară

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Faptul că începi să privești finanțele dintr-o perspectivă nouă poate contribui mult la succesul tău în această lună. La început, lucrurile s-ar putea mișca mai greu, însă Luna Nouă în Balanță, pe 20 octombrie, îți poate schimba perspectiva asupra modului în care definești bogăția și abundența, spun cei de la Yourango.com.

Este posibil să realizezi că nu totul se rezumă la muncă sau la bugete, ci și la viața pe care reușești efectiv să o trăiești.

Spre sfârșitul lunii, nu ar trebui să te surprindă dacă începi să te interesezi de oportunități de venit pasiv, în locul unui program tradițional de lucru de la 9 la 17. Folosește următoarele săptămâni pentru a explora noi oportunități de colaborare, mai ales după ce Venus retrograd intră în Balanță, pe 25 octombrie. Atunci vei începe să vezi mai clar cum îți poți pune banii să lucreze pentru tine.

Atât Balanța, cât și Scorpionul pun accent pe parteneriate, astfel că oportunitățile tale de succes pot veni prin colaborări profitabile. Privește situația financiară în ansamblu, inclusiv posibilitățile de venit pasiv și afacerile care nu se simt neapărat ca o muncă. În cele din urmă, acest lucru nu doar că îți poate aduce mai mult succes, ci îți poate oferi și mai mult timp pentru viața pe care ți-o dorești.

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2. Balanță

Între 3 și 25 octombrie, Venus retrograd în Scorpion aduce în prim-plan relația ta cu banii și convingerile personale despre avere și prosperitate. Venus retrogradă nu înseamnă doar revenirea unor investiții financiare din trecut, ci și o ocazie de a înțelege mai bine ce simți că meriți cu adevărat.

Octombrie nu este luna potrivită pentru investiții noi sau riscante. Revizuirea bugetului și reflectarea asupra propriilor convingeri legate de abundența financiară sunt cheia pentru a atrage prosperitatea și succesul, nu doar în octombrie, ci și în perioada următoare.

Venus retrograd rămâne în Scorpion până la sfârșitul lunii, înainte de a reveni în zodia ta. Odată ce Venus își reia mersul direct, va intra din nou în Scorpion pe 4 decembrie, ceea ce înseamnă că lucrurile pe care începi să le observi și să le schimbi în octombrie vor continua să aibă efect până la sfârșitul anului, potrivit Astrology.com.

Așadar, încearcă să nu te grăbești să vezi rezultate. Acum este momentul să gândești pe termen lung. Nu îți poți grăbi propria evoluție, la fel cum nu poți forța câștigurile financiare să apară mai repede.

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3. Capricorn

Până la sfârșitul lunii octombrie, vei înțelege pe deplin că partenerul potrivit poate face diferența atunci când vine vorba despre prosperitate. Juno intră în Vărsător pe 23 octombrie, îndreptându-ți atenția către beneficiile parteneriatelor în viața financiară. Este momentul să fii pregătit să lucrezi alături de altcineva pentru a crea mai mult succes pentru amândoi.

Deoarece Venus este retrograd în Scorpion în această lună, este posibil ca o relație personală sau romantică să îți aducă și beneficii financiare. Mai mult decât atât, Juno în Vărsător te încurajează să alegi un parteneriat de afaceri profitabil sau să construiești o relație cu un consultant financiar de succes, menționează usatoday.com.

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