Pâine ciabatta – rețetă italiană cu miez aerat și coajă crocantă

Rețeta de pâine ciabatta este una dintre cele mai cunoscute rețete de pâine din bucătăria italiană, apreciată pentru forma rustică, coaja bine rumenită și miezul moale, elastic și plin de alveole neregulate.

Pâinea ciabatta este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru sandvișuri sau bruschete | Shutterstock

Pâinea ciabatta este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru sandvișuri, bruschete sau pentru a fi servită alături de supe, tocănițe și preparate cu sos. Are o structură foarte diferită de pâinile clasice cu miez compact, iar această textură o face deosebit de plăcută atunci când este ruptă sau feliată.

Unul dintre lucrurile care definesc această pâine este miezul foarte aerat. Alveolele mari și neregulate apar datorită aluatului cu un conținut ridicat de apă și a etapelor de dospire. Aluatul este moale și lipicios, ceea ce poate părea neobișnuit atunci când este pregătit pentru prima dată, însă tocmai această consistență contribuie la obținerea miezului specific ciabattei. Nu trebuie încărcat cu făină în exces, deoarece un aluat prea ferm va produce o pâine mai densă.

Pâinea are un gust simplu, plăcut și echilibrat, astfel încât poate însoți foarte multe preparate. Coaja trebuie să fie bine coaptă și ușor crocantă, în timp ce interiorul rămâne elastic și umed. După răcire, feliile pot fi folosite pentru sandvișuri cu mezeluri, brânzeturi, legume sau carne, iar pâinea este foarte bună și prăjită ușor și unsă cu ulei de măsline.

Pâine ciabatta - Ingrediente

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3½ căni făină albă pentru pâine

1½ căni apă

1½ lingurițe drojdie uscată activă

1 linguriță sare

făină suplimentară pentru presărat

apă pentru pulverizat în timpul coacerii.

Rețeta pâinii ciabatta - Mod de preparare

Pune făina într-un bol încăpător și adaugă drojdia și sarea. Amestecă ingredientele uscate, apoi toarnă treptat apa și începe să încorporezi făina. Obține un aluat foarte moale și lipicios. Nu adăuga multă făină pentru a-l face ferm, deoarece ciabatta are nevoie de un aluat cu hidratare ridicată pentru a forma miezul aerat.

Transferă aluatul în bolul unui mixer prevăzut cu cârlig pentru frământat și lucrează-l până când devine elastic și începe să se desprindă parțial de pereții vasului. Aluatul va rămâne moale și lipicios, însă va căpăta treptat mai multă structură.

Acoperă bolul cu folie alimentară și lasă aluatul la temperatura camerei până când își mărește considerabil volumul. În funcție de temperatura din bucătărie, această etapă poate dura aproximativ 1½–2 ore. Nu te grăbi să treci la modelare dacă aluatul nu a devenit suficient de pufos.

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Cum formezi pâine ciabatta

Presară bine făină pe suprafața de lucru. Răstoarnă aluatul cu grijă, fără să îl frămânți agresiv și fără să elimini aerul acumulat în timpul dospirii. Presară puțină făină și deasupra, apoi folosește o racletă pentru a-l împărți în două bucăți.

Modelează fiecare bucată cât mai delicat. Întinde ușor aluatul într-o formă dreptunghiulară și pliază părțile scurte spre centru, astfel încât să obții două pâini alungite. Nu presa puternic aluatul, deoarece vrei să păstrezi cât mai multe dintre bulele de aer formate în timpul fermentării.

Așază fiecare bucată pe hârtie de copt bine presărată cu făină. Lasă suficient spațiu între pâini și acoperă-le lejer. Lasă-le să se odihnească aproximativ 30 de minute, până când suprafața devine ușor umflată și apar mici bule.

În timp ce pâinea dospește, încălzește cuptorul la temperatură ridicată, aproximativ 230°C. Dacă folosești o piatră pentru pâine sau pizza, las-o să se încălzească bine în cuptor înainte de coacere. Poți folosi și o tavă întoarsă dacă nu ai piatră de copt.

Presară puțină făină peste pâini și, dacă este nevoie, întinde-le foarte delicat cu degetele pentru a obține forma specifică de ciabatta. Nu încerca să le faci perfect uniforme. Aspectul rustic face parte din caracterul acestei pâini.

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Cum se coace pâinea ciabatta

Transferă pâinile în cuptor și creează abur în primele minute. Pulverizează puțină apă peste pâini și repetă operațiunea de încă două ori în primele 5 minute de coacere, având grijă să nu apropii mâna de aburul fierbinte. Aburul ajută coaja să rămână flexibilă la începutul coacerii și favorizează dezvoltarea pâinii.

Coace ciabatta aproximativ 22–27 de minute, până când capătă o culoare brun-aurie și coaja devine fermă și crocantă. Timpul poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea pâinilor.

Scoate pâinile din cuptor și transferă-le pe un grătar. Lasă-le să se răcească complet înainte de feliere. Nu le tăia imediat după coacere, deoarece miezul continuă să se stabilizeze în timpul răcirii, iar felierea prea devreme poate afecta textura interioară.

Servește pâinea ciabatta simplă, cu ulei de măsline, alături de preparate cu sos sau folosește-o pentru sandvișuri și bruschete. Pentru o coajă din nou crocantă, încălzește pâinea câteva minute în cuptor înainte de servire.

Păstrează delicioasa pâine ciabatta bine învelită la temperatura camerei timp de până la 3 zile. Pentru păstrare mai îndelungată, congeleaz-o după răcirea completă și încălzește-o în cuptor după decongelare.