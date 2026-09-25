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Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine cu schimbări uriașe! Zodiile care pot primi ceea ce așteaptă de luni întregi

Luna Plină din 26 septembrie 2026, numită și Luna Recoltei, promite să dea peste cap destinele multor nativi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 19:23
Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine cu schimbări uriașe! Zodiile care pot primi ceea ce așteaptă de luni întregi | Shutterstok
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Toamna anului 2026 continuă să surprindă și vine cu un fenomen astronomic de-a dreptul spectaculos! Pe 26 septembrie 2026, cerul va fi gazda unei luni pline superbe, Luna Recoltei, formată în semnul de foc al Berbecului, potrivit cafeastrology.com.

Însă, acest eveniment astral vine la pachet cu o încărcătură uriașă pentru nativi, fiind susținut de Pluto și Neptun. Pentru patru semne zodiacale, Universul a pregătit marea răsplată. Se deblochează energii vechi, iar dorințele neîndeplinite de luni întregi devin, în sfârșit, realitate.

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Ce zodii vor avea parte de schimbări uriașe odată cu Luna Recoltei din 26 septembrie 2026

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Dacă în ultimele luni au simțit că bat pasul pe loc, Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine să facă dreptate pentru acești nativi. Ei vor da lovitura vieții lor la sfârșitul lunii septembrie!

Vărsător

Vărsătorii sunt, fără dar și poate, preferații acestei Luni Pline. Nativii au parte de succes financiar, iar o oportunitate profesională pe care o vânau de la începutul anului le bate în sfârșit la ușă. Conturile lor bancare se vor umple rapid, iar succesul le va schimba complet statutul social, potrivit today.com.

Taur

Pentru Tauri, banii blocați revin în conturi! Nativii care s-au confruntat cu procese sau datorii neplătite vor avea parte acum de o rezolvare miraculoasă. Sume importante de bani sau bunuri care păreau pierdute revin în posesia lor. Ei vor scăpa definitiv de stresul financiar odată cu Luna Recoltei din 26 septembrie 2026.

Fecioară

Fecioarele se bucură, în sfârșit, de recunoaștere maximă. Munca și nopțile nedormite sunt acum răsplătite. Acești nativi fie sunt avansați ori primesc o mărire de salariu, fie sunt puși în fața unei oferte de nerefuzat din partea unor oameni importanți.

Balanță

Balanțele, în schimb, dau lovitura pe plan amoros. Pe axa relațiilor, vor trăi momente de intensitate maximă, iar Luna Plină din 26 septembrie 2026 le aduce răspunsurile pe care le așteptau în dragoste. Fie că este vorba despre un nou început sau despre un pas important în relație, fie despre o discuție decisivă cu o persoană din trecut, adevărul iese la iveală, potrivit astrologyking.com.

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Ce este bine să faci în noaptea de 26 septembrie pentru a atrage norocul

Indiferent de semnul zodiacal, Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 ne îndeamnă pe toți la curaj. Conjuncția cu Neptun risipește iluziile, făcându-ne să vedem lucrurile exact așa cum sunt. În același timp, Marte în Leu ne face mai determinați.

Potrivit astrologilor, în această noapte este bine să renunțăm la compromisurile toxice, să ne notăm dorințele pe o foaie și să facem loc unui nou început. Energia de foc a Berbecului va arde tot ce este vechi și va deschide porțile unei etape noi și pline de bogăție.

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