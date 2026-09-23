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Cele 4 zodii cardinale și ce au diferit față de celelalte. De ce Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul deschid anotimpurile

Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul au ceva important în comun, chiar dacă la prima vedere par zodii foarte diferite. În astrologia occidentală, toate patru sunt considerate semne cardinale și fiecare marchează începutul unui nou anotimp.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 22:41 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 22:58
Cele 4 zodii cardinale și ce au diferit față de celelalte | Profimediaimages.ro
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Iată ce înseamnă această clasificare și ce trăsături sunt asociate celor patru zodii.

Cele 12 semne ale zodiacului pot fi împărțite în mai multe categorii. Cele mai cunoscute sunt cele patru elemente : Foc, Pământ, Aer și Apă, însă astrologia occidentală folosește și o altă clasificare: cele trei „modalități” sau „calități” ale semnelor zodiacale.

Astfel, există semne cardinale, fixe și mutabile. Fiecare categorie cuprinde câte patru zodii, iar poziția lor în succesiunea anotimpurilor explică denumirea pe care o primesc.

Care sunt cele patru zodii cardinale

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Semnele cardinale sunt Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul. Fiecare dintre ele corespunde, în zodiacul tropical folosit în astrologia occidentală, începutului unui anotimp.
Berbecul marchează începutul primăverii în emisfera nordică și este asociat cu echinocțiul de primăvară.

Racul marchează începutul verii și este asociat cu solstițiul de vară.

Balanța marchează începutul toamnei și este asociată cu echinocțiul de toamnă.

Capricornul marchează începutul iernii și este asociat cu solstițiul de iarnă.

Tocmai de aici provine ideea astrologică de „semn cardinal”: aceste patru zodii sunt asociate cu începuturile, schimbarea direcției și inițiativa.
În această perioadă ne aflăm chiar la începutul unui astfel de ciclu. Odată cu echinocțiul de toamnă și intrarea Soarelui în Balanță începe, în zodiacul tropical, sezonul Balanței.

Ce înseamnă, de fapt, o zodie cardinală

În astrologie, modalitatea cardinală este asociată în primul rând cu inițiativa. Persoanelor care au o prezență puternică a semnelor cardinale în harta natală le sunt atribuite tendința de a începe lucruri, nevoia de mișcare și dorința de a produce schimbări.

Asta nu înseamnă însă că Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul se manifestă în același fel.
Cele patru zodii aparțin unor elemente diferite, iar astrologia interpretează inițiativa fiecăreia prin caracteristicile elementului său.

Berbec – semnul cardinal de Foc

Berbecul este primul semn al zodiacului și reprezintă modalitatea cardinală în elementul Foc.
În interpretarea astrologică tradițională, Berbecul este asociat cu inițiativa directă, curajul, acțiunea și impulsul de a porni la drum. Este energia unui început în forma sa cea mai vizibilă: apare o idee și primul instinct este acțiunea.

De aceea, Berbecului îi sunt atribuite frecvent spiritul competitiv, independența și dorința de a deschide drumuri.

Partea mai dificilă asociată acestei modalități poate apărea atunci când impulsul de a începe este mai puternic decât răbdarea necesară pentru a continua.

Rac – semnul cardinal de Apă

Racul poate părea surprinzător într-o categorie asociată cu inițiativa, pentru că este descris adesea drept sensibil, protector și orientat spre familie. Este însă semnul cardinal al elementului Apă.

În cazul Racului, astrologia interpretează energia cardinală prin intermediul emoțiilor, familiei, siguranței și sentimentului de apartenență. Inițiativa sa nu trebuie să fie neapărat spectaculoasă sau vizibilă. Ea poate apărea prin construirea unui cămin, protejarea celor apropiați sau crearea unui mediu în care ceilalți se simt în siguranță.

Racul arată astfel că un semn cardinal nu trebuie să fie neapărat zgomotos pentru a iniția schimbarea.

Balanță – semnul cardinal de Aer

Balanța este semnul cardinal al elementului Aer și este zodia care deschide toamna.
În astrologie, Balanța este asociată cu relațiile, cooperarea, negocierea, echilibrul și modul în care oamenii interacționează unii cu ceilalți.

Caracterul său cardinal se manifestă diferit de cel al Berbecului. Dacă Berbecul tinde să pornească singur la drum, Balanța este asociată cu inițierea unei relații, a unei colaborări, a unei negocieri sau a unei schimbări care implică și alte persoane.

De altfel, Berbecul și Balanța sunt semne opuse pe cercul zodiacal. În interpretarea astrologică, această axă pune față în față două teme: „eu” și „noi”, autonomia și parteneriatul.

Capricorn – semnul cardinal de Pământ

Capricornul este semnul cardinal al elementului Pământ și marchează începutul iernii.
Energia cardinală este asociată aici cu obiectivele concrete, organizarea, responsabilitatea și construirea unor structuri care pot rezista în timp.

În astrologie, Capricornului îi este atribuită capacitatea de a transforma inițiativa într-un plan. Dacă Berbecul poate simboliza impulsul de a începe, Capricornul este asociat mai degrabă cu întrebarea: „Cum facem ca acest lucru să funcționeze pe termen lung?”.

Din acest motiv, Capricornul este legat tradițional de ambiție, disciplină, carieră și asumarea responsabilității.

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Ce diferență există între zodiile cardinale, fixe și mutabile

Cele trei modalități zodiacale pot fi înțelese foarte simplu dacă ne raportăm chiar la desfășurarea unui anotimp.

Semnele cardinale deschid anotimpul: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. În astrologie, ele sunt asociate cu inițiativa și începuturile.

Semnele fixe se află în mijlocul anotimpului: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Sunt asociate cu stabilitatea, continuitatea, perseverența și menținerea unei direcții.

Semnele mutabile încheie anotimpul: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Sunt asociate cu adaptarea, tranziția și pregătirea pentru următorul ciclu.

Astfel, într-o interpretare astrologică simplificată, semnele cardinale încep, cele fixe consolidează, iar cele mutabile adaptează și pregătesc schimbarea.

De ce sunt atât de diferite cele patru zodii cardinale

Faptul că patru zodii aparțin aceleiași modalități nu înseamnă că au aceeași personalitate. Diferența este dată în primul rând de element.

Berbecul este Foc cardinal, Racul este Apă cardinală, Balanța este Aer cardinal, iar Capricornul este Pământ cardinal.

Prin urmare, astrologia asociază fiecăreia o altă formă de inițiativă: Berbecul pornește prin acțiune, Racul prin emoție și protecție, Balanța prin relaționare și negociere, iar Capricornul prin organizare și construcție.

Există însă un element comun: toate patru sunt plasate în punctele zodiacului care corespund începutului unui nou anotimp. De aici vine asocierea lor tradițională cu începuturile, inițiativa și schimbarea.

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