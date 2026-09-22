Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Valerie Lungu și-a blocat mama. Mesajul postat de Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă...”

Valerie Lungu și-a blocat mama. Mesajul postat de Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă...”

Valerie Lungu și-ar fi blocat mama pe rețelele sociale. Victoria Lungu a transmis un mesaj neașteptat despre relația dintre părinți și copii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 16:40 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 16:49
Valerie Lungu și-a blocat mama. Mesajul postat de Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă...” | Instagram/TikTok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express, ar fi ajuns într-un punct tensionat al relației cu mama sa. Victoria Lungu a dezvăluit în mediul online că fiica sa ar fi blocat-o pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj despre relația dintre părinți și copii, respectul din familie și momentele în care legăturile dintre cei apropiați ajung să fie afectate.

Valerie Lungu și-a blocat mama

Într-o postare publicată pe TikTok, Victoria Lungu a vorbit despre situația prin care ar trece și a făcut o serie de declarații cu privire la relația cu fiica sa. Mesajul a fost unul tranșant, iar mama concurentei de la Asia Express a pus sub semnul întrebării sacrificiile pe care părinții le fac pentru copii atunci când aceștia nu le mai acordă respect.

Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă ei nu mai au niciun respect?”

Articolul continuă după reclamă

Victoria Lungu a povestit că Valerie ar fi blocat-o și că, în prezent, cele două nu ar mai vorbi. În mesajul transmis online, aceasta a vorbit despre sentimentele unui părinte care simte că nu mai este apreciat de propriul copil.

„Eu am blocat-o pe mama. Nu mai vorbesc cu mama și stai să te gândești de ce ar trebui să mai faci copii din moment ce ei nu mai au niciun respect. Păi tu l-ai făcut și ce îți aparține ție? Păi dacă tu ai făcut copilul ăsta și copilul ăsta nu te mai respectă, de ce ar trebui tu să îi dai ceva? De ce?”, a spus Victoria Lungu.

Aceasta a continuat, enumerând lucrurile pe care, în opinia sa, un părinte le face pentru copil încă din primii ani de viață.

„Dacă mama ta nu are nicio însemnătate pentru tine, de ce mama e obligată să te îmbrace, să-ți ofere studii, să plângă pentru tine, să vină la lecții, la ore? De ce?”, a mai transmis mama lui Valerie Lungu.

Citește și: Valerie Lungu, gest surprinzător la autostop, la Asia Express. Ce a făcut pentru a opri o mașină: „M-am agățat...”

Povestea unei femei care nu mai vorbea cu mama ei

În aceeași postare, Victoria Lungu a făcut referire și la o femeie din Iași cu care ar fi lucrat și care, potrivit spuselor sale, nu mai vorbise cu mama ei de doi ani.

„Eu am lucrat cu o fată din Iași care nu a mai vorbit cu mama ei de doi ani și eu i-am spus: «Drăguța mea, și-a pierdut iubitul, a părăsit-o, businessul nu-i mai mergea, cu mașina a avut accident»”, a povestit Victoria.

Aceasta a susținut că i-ar fi explicat femeii că păstrarea resentimentelor față de mamă ar putea avea un impact asupra vieții sale.

„Atâta timp cât tu o să ții ura pe mama și o să o vezi ca pe o rivală, atât timp nu o să-ți meargă bine în viață la nimic”, a mai spus ea.

Victoria Lungu a încheiat mesajul într-o notă critică, afirmând că multe mame s-ar afla în situații similare și că nu mai simt că sunt apreciate de copiii lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Dar nimeni nu mi-a cerut binecuvântarea de mamă, nimeni nu mai are nevoie de binecuvântarea de mamă. Voi vă hrăniți cu frustrările astea”, a declarat Victoria Lungu în mediul online.

Totuși, Valerie Lungu nu a răspuns public mesajului transmis de mama sa și nu a oferit explicații cu privire la situația dintre cele două.

Francesca Sarao a fost externată, dar bebelușul ei a rămas în spital. Micuțul s-a născut prematur: „E foarte greu…”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru
Observatornews.ro Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO
Antena 3 STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie” STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie”
SpyNews Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care îi critică sora din cauza diferenței de vârstă: ”Eu iau toate mamele, toate divorțatele” Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care îi critică sora din cauza diferenței de vârstă: ”Eu iau toate mamele, toate divorțatele”
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Francesca Sarao a fost externată, dar bebelușul ei a rămas în spital. Micuțul s-a născut prematur: „E foarte greu…”
Francesca Sarao a fost externată, dar bebelușul ei a rămas în spital. Micuțul s-a născut prematur: „E foarte...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui, Claudia Dumitru. Cum se împacă cu situația
Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui, Claudia Dumitru. Cum se împacă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x