Valerie Lungu și-a blocat mama. Mesajul postat de Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă...”

Valerie Lungu și-ar fi blocat mama pe rețelele sociale. Victoria Lungu a transmis un mesaj neașteptat despre relația dintre părinți și copii.

Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express, ar fi ajuns într-un punct tensionat al relației cu mama sa. Victoria Lungu a dezvăluit în mediul online că fiica sa ar fi blocat-o pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj despre relația dintre părinți și copii, respectul din familie și momentele în care legăturile dintre cei apropiați ajung să fie afectate.

Valerie Lungu și-a blocat mama

Într-o postare publicată pe TikTok, Victoria Lungu a vorbit despre situația prin care ar trece și a făcut o serie de declarații cu privire la relația cu fiica sa. Mesajul a fost unul tranșant, iar mama concurentei de la Asia Express a pus sub semnul întrebării sacrificiile pe care părinții le fac pentru copii atunci când aceștia nu le mai acordă respect.

Victoria Lungu: „De ce să mai faci copii dacă ei nu mai au niciun respect?”

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Victoria Lungu a povestit că Valerie ar fi blocat-o și că, în prezent, cele două nu ar mai vorbi. În mesajul transmis online, aceasta a vorbit despre sentimentele unui părinte care simte că nu mai este apreciat de propriul copil.

„Eu am blocat-o pe mama. Nu mai vorbesc cu mama și stai să te gândești de ce ar trebui să mai faci copii din moment ce ei nu mai au niciun respect. Păi tu l-ai făcut și ce îți aparține ție? Păi dacă tu ai făcut copilul ăsta și copilul ăsta nu te mai respectă, de ce ar trebui tu să îi dai ceva? De ce?”, a spus Victoria Lungu.

Aceasta a continuat, enumerând lucrurile pe care, în opinia sa, un părinte le face pentru copil încă din primii ani de viață.

„Dacă mama ta nu are nicio însemnătate pentru tine, de ce mama e obligată să te îmbrace, să-ți ofere studii, să plângă pentru tine, să vină la lecții, la ore? De ce?”, a mai transmis mama lui Valerie Lungu.

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Povestea unei femei care nu mai vorbea cu mama ei

În aceeași postare, Victoria Lungu a făcut referire și la o femeie din Iași cu care ar fi lucrat și care, potrivit spuselor sale, nu mai vorbise cu mama ei de doi ani.

„Eu am lucrat cu o fată din Iași care nu a mai vorbit cu mama ei de doi ani și eu i-am spus: «Drăguța mea, și-a pierdut iubitul, a părăsit-o, businessul nu-i mai mergea, cu mașina a avut accident»”, a povestit Victoria.

Aceasta a susținut că i-ar fi explicat femeii că păstrarea resentimentelor față de mamă ar putea avea un impact asupra vieții sale.

„Atâta timp cât tu o să ții ura pe mama și o să o vezi ca pe o rivală, atât timp nu o să-ți meargă bine în viață la nimic”, a mai spus ea.

Victoria Lungu a încheiat mesajul într-o notă critică, afirmând că multe mame s-ar afla în situații similare și că nu mai simt că sunt apreciate de copiii lor.

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„Dar nimeni nu mi-a cerut binecuvântarea de mamă, nimeni nu mai are nevoie de binecuvântarea de mamă. Voi vă hrăniți cu frustrările astea”, a declarat Victoria Lungu în mediul online.

Totuși, Valerie Lungu nu a răspuns public mesajului transmis de mama sa și nu a oferit explicații cu privire la situația dintre cele două.