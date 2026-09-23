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Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Cheloo și Mihai Ban trebuia să găsească trei persoane în vârstă dispuse să cânte alături de ei și să filmeze momentul pentru a putea primi următorul indiciu. La un moment dat au abordat câteva femei, dar acestea au refuzat propunerea. Cheloo a reacționat în stilul său caracteristic și a transformat situația într-un moment savuros.
Miercuri, 23.09.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:31 Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 20:31 Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 17:56 Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția lui, Monica! Povestea din spatele relației de nășie

Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția lui, Monica! Povestea din spatele relației de nășie

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”

Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, despre începuturile trupei Akcent: „Sărea lumea pe noi!”

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 17:18 Mireasa, sezonul 14. Paula a câștigat task-ul Clătita zburătoare

Mireasa, sezonul 14. Paula a câștigat task-ul Clătita zburătoare

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 15:58
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