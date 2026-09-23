Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Cheloo și Mihai Ban trebuia să găsească trei persoane în vârstă dispuse să cânte alături de ei și să filmeze momentul pentru a putea primi următorul indiciu. La un moment dat au abordat câteva femei, dar acestea au refuzat propunerea. Cheloo a reacționat în stilul său caracteristic și a transformat situația într-un moment savuros.

Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat...

Miercuri, 23.09.2026, 21:31

Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba...

Miercuri, 23.09.2026, 21:00

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Miercuri, 23.09.2026, 20:31

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea mică și scapă de cursa de la ultima șansă

Marti, 22.09.2026, 23:35

Asia Express 2026. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, luate la autostop de un regizor de film:...

Marti, 22.09.2026, 23:28

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Marti, 22.09.2026, 22:30

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Moment tensionat între Loredana...

Marti, 22.09.2026, 21:49

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Luni, 21.09.2026, 23:45

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Luni, 21.09.2026, 23:30