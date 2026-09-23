Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!
Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Cheloo și Mihai Ban trebuia să găsească trei persoane în vârstă dispuse să cânte alături de ei și să filmeze momentul pentru a putea primi următorul indiciu.
La un moment dat au abordat câteva femei, dar acestea au refuzat propunerea. Cheloo a reacționat în stilul său caracteristic și a transformat situația într-un moment savuros.
Miercuri, 23.09.2026, 22:00