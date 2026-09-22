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Echinocțiul de toamnă 2026 schimbă energia zodiilor! 3 nativi dau lovitura după 23 septembrie. Pentru cine începe o nouă perioadă

Echinocţiul de toamnă 2026 răstoarnă echilibrul astral, iar trei nativi încep o perioadă cu totul nouă după 23 septembrie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 18:09
Echinocțiul de toamnă 2026 schimbă energia zodiilor! 3 nativi dau lovitura după 23 septembrie. Pentru cine începe o nouă perioadă | Shutterstok
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Toamna anului 2026 vine cu schimbări importante în plan astrologic. Echinocțiul de toamnă, care are loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, ora 03:05, în România, marchează începutul toamnei în emisfera nordică.

Din această perioadă, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. În astrologie, același moment coincide cu intrarea Soarelui în Balanță, ceea ce influențează diferit zodiile.

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Echinocțiul de toamnă 2026 schimbă balanța pentru trei zodii

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Odată cu intrarea Soarelui în Balanță, pe 22-23 septembrie, accentul se mută pe relații, echilibru și alegeri care nu mai pot fi amânate. Totodată, câteva zile mai târziu, Luna Plină în Berbec va scoate la suprafață dorințele personale, independența și curajul, potrivit unei surse.

Potrivit astrologilor, trei zodii vor intra într-o perioadă cu miză mare. Pe acești nativi, finalul lunii septembrie îi pune în fața unor situații care cer mișcare. Luna Plină în Berbec va pune accent exact pe locurile în care am oferit prea mult, am acceptat prea mult sau, dimpotrivă, ne-am pus pe noi pe primul loc, mai notează sursa de mai sus.

Balanța

Pentru acest nativ, Echinocțiul de toamnă înseamnă revenirea Soarelui în propria zodie și, totodată, momentul marilor răspunsuri. Toată atenția va fi asupra sa, asupra dorințelor sale și, mai ales, asupra unor situații care așteptau de multă vreme să fie clarificate.

În cazul său, cariera poate aduce multe surprize. O colaborare sau chiar un proiect profesional schimbă complet traiectoria următoarelor luni. Pe plan financiar, veștile sunt la fel de bune. O oportunitate de câștig sau o sumă venită la momentul potrivit rezolvă o problemă care stă suspendată de mult timp.

Pentru Balanță, această perioadă a anului poate fi una dintre cele mai înfloritoare în relații. O conversație poate schimba regulile, iar o alegere pe care ai amânat-o poate deveni inevitabilă. În timp ce unele Balanțe pot învăța să spună un „da” important, altele pot descoperi cât de eliberator este un „nu” spus la timp, potrivit unui astrolog, citat de sursa menționată mai sus.

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Rac

Pentru Rac, Echinocțiul de toamnă 2026 aduce o perioadă în care viața personală, casa, familia și sentimentul de siguranță revin în prim-plan.

Poate există o situație de familie pe care ai încercat să o gestionezi fără să deranjezi pe nimeni sau ai devenit omul care le rezolvă tuturor problemele. Acest rol a funcționat o vreme, însă finalul lunii septembrie te va face să simți că balanța trebuie refăcută.

Poate să apară o schimbare legată de responsabilități ori de relația cu un membru al familiei sau chiar de raportul dintre viața profesională și cea personală. Nu este neapărat o perioadă a rupturilor, ci una în care limitele pot deveni mult mai importante.

Racii încep să înțeleagă că liniștea nu înseamnă neapărat absența conflictului, ci faptul că nu trebuie să se abandoneze pe ei pentru a o păstra, potrivit sursei.

În ceea ce privește cariera, pentru Raci, finalul lunii septembrie poate fi începutul unei perioade extrem de ambițioase. Acești nativi își mobilizează energia pentru a reuși pe plan profesional.

Berbec

Dacă Balanța și Racii par să vorbească mai mult despre relații, Berbecii au de lucrat la propria identitate. Luna Recoltei din 26 septembrie are loc chiar în zodia lor, ceea ce face ca finalul lunii să fie mult mai intens pentru ei.

Această Lună Plină este legată de revelații personale, exprimarea emoțiilor și nevoia de a găsi echilibrul între propriile dorințe și nevoile celor din jur. Această Lună Plină poate aduce clarificări esențiale legate de un proiect comun sau un grup de prieteni.

Berbecul va avea tendința să spună lucrurilor pe nume, iar partea bună este că poate apărea o claritate pe care o aștepta de multă vreme. Pentru nativi, această perioadă vine cu nevoia de a recupera ceva esențial: dreptul de a decide pentru ei și de a fi din nou în lumina reflectoarelor, potrivit sursei citate mai sus.

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