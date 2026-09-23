Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?
Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Cursa pentru ultima șansă a continuat către Daxu Ancient Town, un loc cu o semnificație aparte pentru localnici și legat de unul dintre cele mai cunoscute filme muzicale chinezești, „A treia soră Liu”. Aici, concurenții au avut de recreat imagini inspirate de celebrul film, găsind decorurile potrivite, îmbrăcând costume și convingând localnicii să intre alături de ei în poveste.
Miercuri, 23.09.2026, 22:31