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Home Asia Express Video Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?
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Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință foto cu personaje dintr-un film. Cheloo: Ne îmbracă în femei?

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Cursa pentru ultima șansă a continuat către Daxu Ancient Town, un loc cu o semnificație aparte pentru localnici și legat de unul dintre cele mai cunoscute filme muzicale chinezești, „A treia soră Liu”. Aici, concurenții au avut de recreat imagini inspirate de celebrul film, găsind decorurile potrivite, îmbrăcând costume și convingând localnicii să intre alături de ei în poveste.
Miercuri, 23.09.2026, 22:31
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Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:00 Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai vârstnic!

Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai vârstnic!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:44 Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din viața mea spun nu!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:31 Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Asia Express 2026. Concurenții de la ultima șansă au avut de învățat un poem în limba chineză: Ș..ș..șșș!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 20:31 Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Furnicuțele 2026. Joc în echipe! Sorin Brotnei și soția vs. Nicolai Tand și soția: Unul modelează, celălalt ghicește

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 17:56
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