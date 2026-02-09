Antena Căutare
Horoscop zilnic 10 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 10 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 12:27 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 13:27
Horoscopul zilei de luni, 9 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | Shutterstock

Horoscopul zilei de marți, 10 februarie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Fecioara are mintea extrem de limpede, Balanța este sfătuită să stabilească un echilibru între viața personală și cea profesional.

Horoscop zilnic marți, 10 februarie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, marți, 10 februarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Berbec

Nativii din zodia Berbec întâmpină astăzi o zi dificilă. Trebuie să fii mai răbdător și cooperant în discuțiile cu cei din jur pentru că e în avantajul tău. Cineva apropiat se va da drept prietenul tău, dar te va păcăli, fi ascunzându-ți adevărul sau te va înșela cu o sumă de bani.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Taur

La locul de muncă astăzi e mai bine să fii atent la detalii pentru că fiecare mic lucru va face diferența, în special atunci când ești verificat de șeful tău. Dacă știi că poți avea încredere în oamenii din jurul tău, e posibil să ai parte de o zi productivă. Pe plan personal, poate e momentul să îți faci analizele anuale pentru a verifica starea ta de sănătate.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Gemeni

Pe plan amoros e posibil ca partenerul tău sau persoana pe care o placi să te dezamăgească, dar poate e cazul să nu îți mai formezi așteptări. Dacă ai copii, azi e mai important să petreci timp cu ei și să îi ferești de pericolele care ar putea interveni.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Rac

Nu este o zi bună pentru discuții serioase cu membrii familiei. Fie se poate ajunge la certuri, fie vor exista confuzii mari și nu ajungeți la nicio concluzie. Pentru a evita neînțelegerile, azi e mai bine să eviți anumite subiecte care ar putea deranja. E important să comunici clar pentru a preveni eventuale neînțelegeri.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Leu

E posibil să ai o conversație aprinsă cu cineva din familie sau cu partenerul tău, iar asta te poate stoarce de energie. Nu încerca să schimbi convingerile nimănui pentru că nu vei reuși. Dacă te simți mințit, încearcă să ai o discuție sinceră cu persoana pe care o suspectezi.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Fecioară

Azi vei discuta aspectul financiar cu o persoană competentă și e timpul pentru negocieri. Ai grijă ce alegi și, mai ales, fii atent la ce cheltuieli faci în următoarea perioadă. De asemenea, asigură-te că toate conturile tale sunt în siguranță în contextul înșelăciunilor online.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Balanță

Luna se află astăzi în opoziție cu Neptun, iar acest lucru poate duce la neînțelegeri între tine și persoana iubită. La locul de muncă un coleg te critică pe nedrept și îți este greu să nu reacționezi impulsiv. Încearcă să îți păstrezi calmul și să te focusezi exclusiv pe proiectele tale, fără a-ți consuma energia cu lucruri care nu contează.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Scorpion

Pot apărea confuzii azi în relațiile cu prietenii sau chiar în relația de cuplu. Nu e cazul să iei lucrurile personal și nici nu îți crea așteptări. E mai important să te bucuri de prieteniile sincere pe care le ai și să cauți în adâncul tău care este, de fapt, cauza dezamăgirii tale.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Săgetător

Cineva de la locul de muncă te poate descuraja astăzi sau te poate face să te simți inferior. E important să îți cunoști adevărata ta valoare și să nu lași temerile să te acapareze.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Capricorn

Nu e cazul să iei azi decizii importante în ceea ce privește relația cu colegii la locul de muncă sau discuțiile cu cei dragi. Fii atent la detalii pentru a nu pica în plasă și a nu fi indus în eroare de cineva care îți vrea răul. Analizează situațiile cu calm.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Vărsător

Mulți dintre apropiații tăi s-ar putea să se arate deranjați astăzi de părerile tale în ceea ce privește subiecte importante precum politica sau religia. Încearcă să eviți discuțiile în contradictoriu și să respecți părerile tuturor celor din jur.

Horoscop marți, 10 februarie 2026 Pești

E posibil să fii nevoit să iei decizii cu privire la unele aspecte financiare și ești tentat să ai încredere oarbă în cei din jur. Poate e cazul să verifici de două ori ce fel de persoane ai în jurul tău și să nu cazi în capcană. Nu lua decizii importante astăzi.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
