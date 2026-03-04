Norbert Sebastian Bartha s-a întors la Chefi la cuțite pentru a doua șansă, însă a plecat după o ceartă de proporții cu Chef Orlando Zaharia, în ediția din 5 martie 2026.

Norbert Sebastian Bartha a venit ca să își prezinte a doua farfurie din acest sezon Chefi la cuțite, dar a „expodat” de nervi după ce nu a primit, din nou, niciun cuțit. Mai mult decât atât, acesta a avut o reacție neașteptată la adresa lui Chef Orlando Zaharia și s-a lăsat cu replici dure și reproșuri.

Norbert Sebastian Bartha nu și-a mai stăpânit reacțiile și a „explodat” la adresa lui Chef Orlando! Ce a putut să îi zică, la Chefi la cuțite, ediția din 5 martie 2026

În prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17 am putut să îl cunoaștem pe Norbert Sebastian Bartha, care a ales să pregătească o rețetă de risotto cu sfeclă și baby spanac, chiar dacă a știut încă de la început faptul că a ales o rețetă riscantă. A avut extrem de multe emoții și a spus că își dorește să ajungă la „Retroscena”. Totuși, tânărul a mai primit o șansă din partea lui Chef Richard Abou Zaki.

„Vreau să ne surprinzi”, a zis juratul.

„Am simțit că Universul îmi bate la ușă”, a zis tânărul ulterior, la testimonial.

Apoi, am putut să îl revedem pe Norbert Sebastian Bartha în ediția a treia, din 5 martie 2026. Tânărul în vârstă de 24 de ani din Florești (Cluj) a spus că a venit cu și mai multe emoții de data aceasta, fiindcă simte că există anumite așteptări. De data aceasta, el a ales să pregătească o rețetă de orez thailandez mov cu escalop de porc și ciuperci. Farfuriile au fost trimise la degustare, iar concurentul a spus că a suferit mult pentru faptul că nu a primit niciun cuțit în prima ediție. Pentru rețeta sa, concurentul nu a reușit să primească nici de data aceasta vreun cuțit.

„Nu a fost să fie nici de data asta”, a zis Alexandru Sautner.

„Farfuria nu e completă, nu am simțit să dau cuțit. Carnea nu e coaptă bine, porcule uscat, pătrunjelul pus așa nu se mai face. În locul tău alegeam altceva. Dacă faci o rețetă așa, tradițională, trebuie să fie făcută în manieră magistrală. În locul farfuriei de astăzi o preferam pe cea de data trecută, dar făcută mai bine”, a fost de părere Richard Abou Zaki.

„Te-ai supărat? El e clar că e supărat acum”, a zis Chef Sautner, observând atitudinea schimbată a tânărului.

„Eu dacă ți-am dat o șansă nu înseamnă că am o obligație acum, să te trec mai departe. Am făcut pentru tine, pentru că mi-a plăcut energia ta. Dar dacă ți-am dat șansa să încerci iar, asta nu obligă la nimic. Tu alegi cum îți folosești orgoliul”, a fost replica lui Chef Richard Abou Zaki.

Tânărul a ieșit din platou uitându-se spre Chef Orlando și spunându-i: „Mărarul! Mărarul!”.

Juratul nu a înțeles la ce se referă, așa că s-a dus in culise să clarifice problema: „Care e treaba cu mărarul?”.

„Am înțeles că ați fost în consultanță la Cluj la o fabrică și din câte am înțeles chefii bucătari cu care lucrez eu mi-au zis amândoi că dumneavoastră ați pus mărar în tot ce se poate exista. De asta v-am adus aminte de mărar. M-am ușurat!”, a zis tânărul, extrem de nervos.

„Mie mi se pare că frustrarea ta a devenit obrăznicie. Nu cred că cineva ar trebuii să îmi vorbească așa cum îmi vorbești tu mie. Eu ți-am vorbit politicos”, a zis Orlando Zaharia, totul în timp ce concurentul și-a luat iubita și a ieșit din încăpere, ignorându-i pe toți.

Ulterior, chefii au încercat să discute din nou cu tânărul extrem de furios, dar acesta a continuat să fie nervos și a spus chiar că nu regretă ieșire avută.

„Cu Orlando nu am nimic de zic! Te urăsc din tot sufletul”, a fost replica dură a tânărului care nu și-a mai putut stăpâni reacțiile.

Ce a urmat? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția 3 din 5 martie 2026.