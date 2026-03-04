Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile

Antena Căutare
În ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Chef Richard Abou Zaki nu a putut să își mai stăpânească lacrimile și a izbucnit în hohote de plâns. Află ce anume l-a determinat pe jurat să treacă printr-un astfel de moment.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 23:46 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 02:21

Situație complet neașteptată în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 5 martie 2026. La un moment da, chiar în timpul unei jurizări, îndrăgitul a trecut printr-un moment extrem de emoționant. Acesta a izbucnit în hohote de plâns și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Camerele de filmat au surprins totul. Descoperă ce anume l-a determinat pe jurat să treacă printr-un astfel de moment emoționant.

Situație complet neașteptată în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 5 martie 2026. Chiar în timpul unei jurizări, Chef Richard Abou Zaki a izbucnit în lacrimi. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au observat imediat și i-au sărit în ajutor, încercând să înțeleagă ce anume l-a făcut să își schimbe atât de radical starea.

„Pot să tea jut cu ceva? De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Ia și bea apă. Mă sperii acum”, a fost reacția lui Alexandru Sautner.

„Mi-a venit așa, un moment…Wow. Nu știu”, a fost replica lui Chef Richard Abou Zaki, care plângea în hohote și suspina de durere.

„Băiețelul meu, spune-i tu lui tăticul tău tot ce te doare. Ești obosit?”, a zis Chef Sautner, extrem de grijuliu.

După multe insistențe din partea colegilor săi, Chef Rchard Abou Zaki a spus ce are: „Am văzut o poză cu Carlotta. Nu am văzut-o de trei săptămâni”.

„Am simțit așa, o durere interioară. Eu am trăit toată viața fără un părinte. Nu am suferit că am avut-o pe mama. Au trecut trei săptămâni și nici nu am idee când o mai văd. Nu reușesc să am organizarea să știu când o văd pe Carlotta”, a zis la testimonial Chef Richard.

„Se mai întâmplă să ai căderi din astea, El muncește foarte mult și nu are timp să o vadă pe Carlotta”, a explicat Saurtner colegilor.

„Pentru mine e șocant”, a zis Orlando, admirativ.

Ce confesiuni extrem de emoționante a făcut Chef Richard Abou Zaki, cu lacrimi în ochi și care e cea mai mare frică a juratului? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

