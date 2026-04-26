Horoscopul lunii mai 2026. Previziuni astrologice complete pentru fiecare nativ. Ce vești importante aduc astrele

Horoscopul lunii mai 2026 pentru fiecare zodie în parte. Descoperă ce ți-au pregătit astrele în a cincea lună din an!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Aprilie 2026, 16:15 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 15:25
Luna mai vine cu zile mai lungi, mai multă energie și dorința de a ieși din casă. Însă, nu doar vremea se schimbă, ci și poziția astrelor. Apar răsturnări de situație, revelații și oportunități neașteptate pentru fiecare zodie.

Debutul lunii este marcat de o Lună Plină în Scorpion (1 mai), care vine cu adevăruri incomode, mai ales în zona banilor. Este momentul să tragi linie: cum stai financiar și ce trebuie să schimbi imediat?

Pe 2 mai, Mercur intră în Taur și aduce o gândire practică și decizii calculate. Comunicarea devine mai clară, dar trebuie avut mare grijă la orgoliu, potrivit almanac.com.

Pe 6 mai, Pluto intră în retrograd până în luna octombrie, fiind o perioadă de introspecție profundă legată de control, putere și transformări personale.

Vești bune vin pe 16 mai, când Luna Nouă în Taur deschide uși pentru noi începuturi: bani, afaceri, relații sau chiar mutări importante.

Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni și totul se accelerează: conversații, deplasări, idei. Totul prinde viteză!

Pe 18 mai, Marte intră în Taur și încetinește ritmul. Nu va fi ușor, dar perseverența va face diferența.

Horoscopul lunii mai 2026 în funcție de zodie

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna mai începe cu o Lună Plină, ideală pentru actualizarea bugetului. Analizează-ți atent finanțele și fă ajustările necesare. După 2 mai vei dispune de mai multe resurse financiare. Ideile pot deveni profitabile. Ai încredere în ingeniozitatea ta.

Evită excesele pe 4 mai, când Marte formează un aspect tensionat cu Jupiter. Luna Nouă de pe 16 mai este excelentă pentru inițiative financiare sau pentru a cere o promovare. Tot ce începi atunci are potențial de prosperitate.

De pe 18 mai, Marte îți amplifică ambiția, ajutându-te să îți atingi obiectivele financiare. Finalul lunii aduce dor de călătorie, iar 31 mai este perfect pentru aventuri.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Soarele se află în zodia ta, aducându-te în centrul atenției. Relațiile ating un nou nivel pe 1 mai. Poate fi momentul unei logodne sau oficializări.

Mercur te ajută să negociezi în avantajul tău. Veniturile cresc după 17 mai, iar după 18 mai călătoriile pot căpăta o influență romantică. Finalul lunii aduce oportunități financiare suplimentare, portivit almanac.com.

Gemeni (20 mai – 21 iunie)

Luna Plină de pe 1 mai marchează finalul unei etape profesionale. Mercur te îndeamnă la introspecție până pe 16 mai, când apare claritatea.

După 17 mai, comunicarea devine punctul tău forte. Venus aduce îmbunătățiri financiare, iar sezonul Gemenilor începe pe 20 mai, aducând oportunități și energie pozitivă.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna Plină de pe 1 mai îți oferă ocazia să fii sincer în relații. A doua Lună Plină de pe 31 mai este ideală pentru schimbarea obiceiurilor.

Viața socială devine activă după 2 mai. După 17 mai, vei avea nevoie de timp pentru tine, dar invitațiile nu vor lipsi.

Leu (23 iulie – 22 august)

Luna Plină este ideală pentru organizarea casei. Cariera este în prim-plan la începutul lunii. Mercur te ajută să negociezi oportunități importante. Luna Nouă aduce șanse proaspete. Finalul lunii este perfect pentru romantism și timp petrecut în doi.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Călătoriile sunt favorizate în această lună. Mercur te încurajează să planifici vacanțe. Activitatea profesională este favorizată după 17 mai. Venus aduce oportunități romantice. Finalul lunii te îndeamnă la odihnă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Situația financiară se clarifică la începutul lunii. Pot apărea noi surse de venit. Venus îți îmbunătățește imaginea profesională, iar finalul lunii aduce vești importante.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Luna Plină din zodia ta te încurajează să lași trecutul în urmă. Relațiile se îmbunătățesc, iar Luna Nouă poate aduce o nouă iubire. Finalul lunii marchează o claritate financiară.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna începe cu nevoia de odihnă. Munca devine intensă pe parcurs. Luna Nouă aduce oportunități profesionale. Comunicarea se îmbunătățește după 17 mai. Finalul lunii îți testează limitele personale.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Viața socială este activă la începutul lunii, iar planul amoros este favorizat. Cariera se îmbunătățește spre finalul lunii, cu oportunități de avansare.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Reputația ta crește la începutul lunii. Casa și familia devin importante. Pot apărea tensiuni în familie după 18 mai. Finalul lunii este perfect pentru socializare, potrivit almanac.com.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Fă o călătorie lungă pe 1 mai. Aplică pentru un job nou pe 31 mai. Luna favorizează călătoriile și explorarea. Finalul lunii aduce oportunități profesionale.

