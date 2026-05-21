FIFA va organiza trei ceremonii de deschidere la Cupa Mondială. Ce artiști vor urca pe scenă

FIFA intenționează să organizeze ceremonii de deschidere la fiecare dintre primele meciuri disputate de țările gazdă la Cupa Mondială din această vară, precum și evenimente speciale dedicate aniversării a 250 de ani ai Americii, care vor avea loc la meciurile din Houston și Philadelphia, pe 4 iulie.

Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 09:19 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 09:22
Potrivit unor surse apropiate organizării evenimentului, FIFA a pregătit o listă impresionantă de artiști care vor cânta înaintea meciurilor de deschidere ale țărilor gazdă de la Cupa Mondială din 2026: Canada, Mexic și Statele Unite.

Printre artiștii confirmați pentru ceremonia organizată la primul meci al Canadei din faza grupelor, împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 12 iunie la Toronto, se numără cântăreții canadieni Michael Bublé, Alanis Morissette și Alessia Cara.

Mai târziu, în aceeași zi, naționala Statelor Unite își va începe parcursul la turneu într-un meci cu Paraguay, disputat pe SoFi Stadium, lângă Los Angeles. Katy Perry este pregătită să fie artista principală a spectacolului. FIFA a mai inclus pe listă rapperul Future și DJ-ul Sanjoy, artist stabilit în Los Angeles.

De asemenea, FIFA a confirmat participarea Lisei, celebra rapperiță și cântăreață thailandeză devenită faimoasă alături de trupa sud-coreeană Blackpink. Paraguay va fi reprezentată artistic de cântăreața Marilina Bogado, care va susține un moment special înaintea partidei cu SUA, arată acest site.

Primul meci al turneului va avea loc pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa Mexicului va întâlni Africa de Sud. Ceremonia de deschidere va include prestații ale celebrei trupe rock mexicane Mana, câștigătoare a mai multor premii Grammy, dar și ale artistului Alejandro Fernandez și cântăreței Belinda.

FIFA a mai pregătit un moment special cu Los Angeles Azules, formație cunoscută pentru stilul tradițional mexican cumbia. Spectacolul va include și un recital susținut de artista sud-africană Tyla.

Surprizele pregătite de FIFA pentru Campionatul Mondial 2026

Pe lângă artiștii locali, FIFA a pregătit și o serie de vedete internaționale care vor fi împărțite între cele trei ceremonii de deschidere. Printre acestea se numără J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna și Vegedream.

Canada va avea și alți reprezentanți muzicali importanți, precum Jessie Reyez, Nora Fatehi și William Prince.

Organizatorii își doresc ca fanii să ajungă devreme pe stadion pentru a urmări spectacolele, care sunt programate să înceapă cu aproximativ 90 de minute înaintea fluierului de start.

Conform documentelor de organizare consultate de publicația The Athletic, ceremonia din Mexic ar urma să dureze 16 minute și 30 de secunde, în timp ce spectacolele din Statele Unite și Canada vor avea aproximativ 13 minute fiecare.

