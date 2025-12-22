Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 23 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 23 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 23 decembrie 2025, aduce o mulțime de surprize pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 15:11 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:55
Cei născuți în zodia Taur vor avea parte de o zi intensă | Profimedia

Marți, 23 decembrie 2025, astrele au pregătit vești minunate pentru nativi. Unele zodii vor avea parte de oportunități de nerefuzat, în timp ce altele vor fi puse în fața unei alegeri importante. Universul încurajează semnele zodiacale să facă ceea ce simt, dar să nu ia decizii de moment.

Horoscop zilnic marți, 23 decembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, marți, 23 decembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecii sunt puși într-o situație delicată chiar înaintea sărbătorilor de iarnă. Aceștia trebuie să ia o decizie importantă pe care au amânat-o până acum. Sunt nevoiți să aibă o atitudine fermă și să trateze cu seriozitate orice eveniment major.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Taur

Cei născuți în zodia Taur vor avea parte de o zi intensă. Aceștia acordă o atenție sporită planurilor de viitor, dar și activităților prin care pot evolua. Astăzi, 23 decembrie 2025, armonia din familie vine cu un moment de liniște pentru nativi.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Gemeni

Comunicarea este cheia succesului pentru Gemeni. Nativii nu vor mai ține cont de nimic și vor da cărțile pe față. Aceștia își vor dezvălui sentimentele și părerile fără pic de reținere, însă trebuie să aibă grijă la exprimare pentru a nu genera conflicte.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Rac

Probleme pe plan personal dispar din viețile Racilor. O discuție sinceră cu o persoană apropiată le poate reda încrederea în forțele proprii. De asemenea, astrele îi încurajează să își urmeze intuiția chiar și în cele mai dificile momente.

Citește și: Horoscopul lunii ianuarie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Leu

Astăzi, 23 decembrie 2025, persoanele născute în zodia Leu își vor asuma responsabilități uriașe. Ambiția lor va fi apreciată la locul de muncă, potrivit yourtango.com. Nativii vor reuși să demonstreze tuturor cât de puternici sunt.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Fecioară

Fecioarele trebuie să renunțe la strictețe și să se accepte exact așa cum sunt. Marți, 23 decembrie 2025, este o zi intensă pentru ele. Astrologii le recomandă să ia o pauză și să se gândească la lucrurile bune din viețile lor.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Balanță

Stresul și oboseala pun presiune pe umerii Balanțelor. Este indicat ca nativii să ia o pauză de la activitățile zilnice și să se relaxeze. O vacanță de câteva zile sau chiar o plimbare în aer liber sunt perfecte în această perioadă din an.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Scorpion

A venit momentul ca Scorpionii să lase trecutul în urmă și să facă o alegere pe care o amânau de mult timp. Viața lor se va schimba complet odată cu decizia luată. Mai mult, aceasta are un impact uriaș asupra evoluției lor.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Săgetător

Astrele au vești bune pentru Săgetători. Aceștia au parte de o oportunitate la care au sperat dintotdeauna. Se anunță un final de an excelent pentru acești nativi, mai ales pe plan profesional.

Citește și: Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 3 luni. Ce nativi sunt favoriții astrelor

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn sunt în căutarea unor activități noi care să-i țină ocupați. Aceștia își doresc să se bucure de experiențe la care doar au visat până acum. Este momentul oportun să își îndeplinească dorințele atât pe plan personal, cât și profesional.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Vărsător

Vărsătorii nu scapă de problemele cu banii. Aceștia vor pierde o sumă considerabilă, motiv pentru care trebuie să acorde o atenție sporită situației financiare. Astrologii nu recomandă cheltuieli neprevăzute astăzi, 23 decembrie 2025.

Horoscop marți, 23 decembrie 2025 Pești

Epuizare își spune cuvântul astăzi, 23 decembrie 2025. Cei din zodia Pești vor simți că nu au energia necesară pentru a-și desfășura activitățile zilnice. Este foarte importantă să ceară ajutorul atunci când sunt copleșiți.

Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Antena 3 Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
SpyNews Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Horoscop zilnic 21 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 21 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie)
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie) Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: 
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x