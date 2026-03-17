Antena Căutare
Home News Social Mama lui Ilie Bolojan trăiește modest din pensia de urmaș. Cu ce sumă se întreține în fiecare lună

Mama lui Ilie Bolojan trăiește modest din pensia de urmaș. Cu ce sumă se întreține în fiecare lună

Mama lui Ilie Bolojan, în vârstă de 87 de ani, trăiește modest din pensia de urmaș. Descoperă cum își amintește copilăria fiului său, sfaturile de viață și cum se descurcă zi de zi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 14:37
Galerie
Mama lui Ilie Bolojan trăiește modest din pensia de urmaș. Cu ce sumă se întreține în fiecare lună | Hepta

La 87 de ani, Floarea Bolojan a făcut dezvăluiri emoționante despre fiul ei, familia lor și modul în care se descurcă în viața de zi cu zi. Ea locuiește în satul Birtin, aflat la aproximativ 60 km de Oradea, într-o casă veche, dar primitoare, plină de povești și sfaturi de viață.

Mama lui Ilie Bolojan trăiește modest din pensia de urmaș

Mama prim-ministrului și-a amintit cu nostalgie despre viața simplă pe care a trăit-o împreună cu soțul ei și copiii. Munca a format-o pe Floarea și a ajutat-o să le ofere copiilor săi o educație solidă. Ea a oferit sfaturi despre viață, dar și despre gestionarea banilor. Floarea a avut o copilărie marcată de muncă: la 15 ani s-a căsătorit, iar la 16 ani a născut primul copil, pe Florian, acum pensionar și fost profesor de matematică în Arad.

Articolul continuă după reclamă

„E o diferență mare între băieți, că primul e cu 14 ani mai mare decât Ilie. Eu n-am vrut să rămână primul băiat singur. Eu am fost singură și știu ce înseamnă singurătatea. Primul seamănă cu tatăl său, mai nervos și harnic. Ilie seamănă mai mult cu mine și cu tatăl meu. Tatăl meu a fost un om bun, așa ca el. De micuț, nu a înjurat niciodată și nici acum nu știe ce înseamnă asta. Nu bea, nu fumează, nici el, nici ceilalți. Am mai avut un băiat după primul, dar a murit la 9 luni și 3 zile. Nu se știe de ce, a făcut febră și vărsat. Atunci nu erau infecții ca acum. S-a născut la patru kilograme și o sută, și Ilie a avut la fel”, a povestit mama lui Bolojan. Ea și-a amintit, de asemenea, cum a arătat copilăria prim-ministrului.

Ce spune Floarea Bolojan despre copilăria lui Ilie

Mama prim-ministrului a declarat că Ilie a fost mereu cuminte în copilărie. Se pare că a început să vorbească de la șapte luni. Floarea a mai dezvăluit că fiul ei are talent artistic, cu o voce deosebită.

„A avut voce, dar nu a cântat pentru că i-a fost rușine”, a spus Floarea. Deși nu și-a urmat pasiunea pentru muzică, Ilie Bolojan a fost studios și ambițios de mic. Indiferent de treburile gospodărești, își făcea timp să fie sârguincios la școală.

Cum se descurcă mama lui Ilie Bolojan cu pensia de urmaș

Floarea Bolojan trăiește modest chiar și în prezent. Ea declară că se întreține cu ajutorul pensiei de urmaș, care este mai mică de 3.000 de lei, rămânând de la soțul ei.

„Am lucrat mult în viață. Bărbatul meu a fost paralizat 13 ani și atunci a trebuit să fiu și femeie, și bărbat. Trăiam din această pensie, dar tot aveam ce ne trebuie: un porc, găini, ouă, de toate. La țară, dacă ești harnic, nu mori de foame. La oraș, e altceva: mergi cu banul după o frunză de pătrunjel. La țară, dacă pui, iei. Secretul ca să ai bani destui e să îi împarți, nu să îi înmulțești. Iar ca să ai o căsnicie bună, trebuie să fugi de ceartă”, a mai spus Floarea Bolojan.

+4
Mai multe fotografii

Totodată, mama prim-ministrului a mărturisit că nu acceptă cadouri scumpe de la băieții ei, preferând să se descurce singură cu propriii bani.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x