Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 24 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscop zilnic 24 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 11:19 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 11:45
Horoscop zilnic 24 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate | Shutterstock

Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Citește și: Zodiile care renasc la finalul lunii septembrie 2025. Ce vești pozitive primesc nativii

Horoscop zilnic miercuri, 24 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de miercuri, 24 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai!

Articolul continuă după reclamă

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Berbec

Berbecii se simt energici și pare că totul merge așa cum își doresc. Au curajul să încerce lucruri noi, iar astrele le oferă susținerea necesară pentru a ieși din zona de confort. Este un moment excelent pentru a începe un nou proiect sau pentru a spune ce gândești. În dragoste, nativii au parte de claritate și sinceritate.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Taur

Cu Marte în cuadratură cu Pluto, luptele de putere pot izbucni de nicăieri. Poate fi un coleg care vrea să submineze planurile sau un prieten care dorește controlul. În loc să intri în conflict, vezi dacă merită cu adevărat bătălia.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Gemeni

Gemenii sunt plini de energie, dar trebuie să fie atenți la accesele de furie. Cu Marte și Pluto în tensiune, oamenii pot fi mai retrași și greu de descifrat, ceea ce îți ridică nivelul de stres. Cel mai bine este să îți descarci energia prin mișcare și exerciții fizice. Haosul din jur îți accentuează frustrarea, așa că fă ordine și setează limite clare. Când fiecare lucru are locul lui, și mintea ta va respira mai ușurată.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Rac

Atmosfera este încărcată emoțional. Marte este în tensiune cu Pluto și pot apărea gelozii sau frici mai vechi în relații. Nu este obligatoriu ca partenerul să fi greșit cu ceva, ci, mai degrabă, rănile tale nevindecate ies acum la suprafață. Dacă vrei să discuți, așteaptă momentul potrivit, nu aprinde fitilul la nervi. Cuvintele spuse la mânie nu fac decât să adâncească fisurile.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Leu

Cu Marte și Pluto în tensiune, Leii riscă să fie atrași în dramele altora și să le poarte poverile. Ține minte că a ajuta nu înseamnă să te sacrifici, ci să îi încurajezi pe cei dragi să își găsească singuri puterea. Stabilește limite clare.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Fecioară

Conversațiile pot deveni alunecoase, iar tentația de a insista că „tu știi mai bine” este mare. Fii atent la argumente înainte să susții o idee. În unele cazuri lucrează perspectivele diferite. Ai grijă și la neatenție, deoarece riști să te expui unor mici accidente.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Balanță

Ziua aduce emoții intense. Marte și Pluto scoate la iveală frici ascunse, poate legate de bani sau de responsabilitățile de la locul de muncă. În loc să izbucnești, caută activități care să te relaxeze. Nu lăsa energia negativă să îți destabilizeze relațiile.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Scorpion

Riști să explodezi fără motiv, mai ales că Marte și Pluto, ambii guvernatori ai zodiei tale, intră în conflict. Dacă ți-ai neglijat nevoile personale, riști să izbucnești acum. Ia o pauză și fă ce-ți aduce bucurie. Reîncărcarea bateriilor îți redă echilibrul și generozitatea.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Săgetător

Săgetătorii trebuie să aibă și ei grijă la cuvintele spuse la mânie. Cu Marte și Pluto în tensiune, este ușor să scapi vorbe dure care trădează resentimente ascunse. Dacă ai ceva pe suflet, mai bine discută deschis, dar cu calm. Folosește acest moment pentru a aduce sinceritate și transparență. Nu aștepta ca ceilalți să îți citească gândurile!

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Capricorn

În cazul Capricornilor, banii pot genera tensiuni cu apropiații. Marte și Pluto te pun față în față cu dileme financiare și te avertizează să nu combini afacerile cu prietenia fără a semna acte clare înainte. Dacă ești implicat într-o colaborare, asigură-te că toate detaliile sunt puse pe hârtie. Poate că a venit momentul să îți ajustezi tarifele și să îți ceri cu mai multă fermitate drepturile.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorii au dat mai mult decât e cazul și acum se simt epuizați. Nu poți purta lumea întreagă pe umerii tăi, oricât de mult ți-ai dori să ajuți. În loc să faci treaba altora, ghidează-i și lasă-i să își găsească singuri soluțiile. Astfel, îți vei proteja energia și vei învăța și tu lecția prețioasă a limitelor sănătoase.

Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Pești

Peștii se bucură de claritate, dar au tendința să o exprime prea brutal. Cu Marte și Pluto în conflict, adevărul tău poate deveni prea tăios pentru cei dragi. Învață să îți dozezi sinceritatea cu blândețe și compasiune. Ascultă și cuvintele celorlalți, chiar dacă par critici, pentru că există o doză de adevăr și în vorbele lor. Dacă discuția devine prea încărcată, retrage-te cu eleganță. Nu trebuie să câștigi fiecare confruntare.

Citește și: Fericirea se întoarce în viețile a 3 zodii din luna octombrie 2025. Cine sunt nativii protejați de univers

Zodiile care renasc la finalul lunii septembrie 2025. Ce vești pozitive primesc nativii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Zodiile care renasc la finalul lunii septembrie 2025. Ce vești pozitive primesc nativii
Zodiile care renasc la finalul lunii septembrie 2025. Ce vești pozitive primesc nativii
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Horoscop zilnic 23 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 23 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x