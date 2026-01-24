Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 25 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 25 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 10:33 | Actualizat Sambata, 24 Ianuarie 2026, 10:55
Horoscop zilnic 25 ianuarie 2026 | Profimedia

Duminică, 25 ianuarie 2026, astrele aduc o energie mai calmă, ideală pentru reflecție, reconectare și clarificări interioare. Este o zi potrivită pentru a petrece timp cu cei dragi, pentru a analiza deciziile recente și pentru a-ți asculta intuiția.

Dragostea capătă nuanțe mai profunde, banii cer prudență, iar sănătatea este strâns legată de starea emoțională. Află ce îți rezervă această zi pentru dragoste, finanțe și echilibru interior, în funcție de zodia ta!

Horoscop zilnic, 25 ianuarie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Iată ce spun astrele pentru fiecare zodie în parte!

Articolul continuă după reclamă

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Berbec

Pentru nativii Berbec, ziua de 25 ianuarie aduce dorința de a clarifica lucruri nespuse în relațiile apropiate. În dragoste, sinceritatea este esențială. Spune ce simți, dar evită tonul autoritar! Cei singuri pot primi un semn neașteptat de la o persoană din trecut. Financiar, este o zi bună pentru planificare, nu pentru cheltuieli impulsive. Analizează atent orice ofertă. Sănătatea este bună, însă energia ta fluctuează, așa că ai nevoie de pauze regulate. Un dialog important cu un membru al familiei poate schimba o decizie viitoare.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Taur

Taurii caută stabilitate emoțională, spun astrele. În cuplu, simți nevoia de siguranță și afecțiune, iar gesturile mici contează mult. Cei singuri pot fi atrași de o persoană discretă, pe care nu au mai observat-o până acum. Pe plan financiar, nu este momentul ideal pentru investiții riscante. Din punct de vedere al sănătății, acordă atenție alimentației și evită excesele. Pe 25 ianuarie activitate casnică sau creativă îți aduce liniște și claritate mentală.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Gemeni

Astrele spun că Gemenii comunică foarte bine pe 25 ianuarie. În dragoste, conversațiile sincere pot reaprinde pasiunea sau pot lămuri neînțelegeri mai vechi. Cei singuri au șanse mari să flirteze online. Financiar, pot apărea cheltuieli legate de deplasări sau tehnologie. Sănătatea este bună, dar mintea ta are nevoie de odihnă. O veste sau un mesaj neașteptat îți poate schimba planurile zilei.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Rac

Racii sunt mai sensibili decât de obicei, potrivit horoscopului de pe 25 ianuarie 2026. În relații, ai nevoie de siguranță emoțională și confirmări. Cei singuri pot simți dorul unei povești din trecut. Pe plan financiar, este o zi bună pentru a-ți reorganiza bugetul. Din punctul de vedere al sănătății, ar trebui să fii mai atent la odihnă și hidratare.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Leu

Leii sunt în centrul atenției pe 25 ianuarie, spun astrele. În dragoste, carisma ta este la cote maxime și poți cuceri ușor. Cei aflați într-o relație au nevoie de mai multă joacă și spontaneitate. Financiar, apar idei bune, însă nu te grăbi să le pui în practică! Din punctul de vedere al sănătății, ar trebui trebui să ai grijă la epuizare. Un compliment sau o recunoaștere publică îți ridică moralul, spun astrele.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Fecioară

Fecioarele analizează totul în detaliu și pe 25 ianuarie. În dragoste, ai tendința de a fi prea critic. Încearcă să lași lucrurile să curgă natural. Cei singuri pot întâlni pe cineva prin intermediul muncii. Banii sunt bine gestionați, iar o mică economie se dovedește a fi inspirată. Sănătatea este stabilă, dar evită stresul mental. Organizarea unui spațiu personal îți aduce o stare de bine neașteptată.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Balanță

Pentru Balanțe, armonia este cuvântul-cheie. În cuplu, este o zi ideală pentru activități în doi. Cei singuri pot fi atrași de cineva cu gusturi similare. Financiar, ai tendința de a cheltui pentru plăceri personale. Păstrează un echilibru! Sănătatea este bună, mai ales dacă îți acorzi timp pentru relaxare. Muzica sau arta joacă un rol important în starea ta de bine pe 25 ianuarie.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Scorpion

Scorpionii trăiesc intens fiecare emoție. În dragoste, pasiunea este ridicată, dar pot apărea și gelozii. Comunicarea deschisă este soluția. Financiar, este o zi potrivită pentru a rezolva chestiuni mai vechi. O să ai parte de o vizită sau de un mesaj surpriză din partea unei persoane pe care nu ai mai văzut-o de mult timp.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Săgetător

Săgetătorii simt nevoia de libertate pe 25 ianuarie, spun astrele. În dragoste, evită promisiunile făcute din impuls! Cei singuri pot cunoaște pe cineva dintr-un mediu diferit. Financiar, apar oportunități, dar necesită răbdare. Sănătatea este bună, mai ales dacă faci mișcare. O idee legată de o călătorie te entuziasmează!

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Capricorn

Capricornii sunt concentrați pe responsabilități. În relații, ai nevoie de stabilitate și dovezi concrete de afecțiune. Financiar, ziua este favorabilă planurilor pe termen lung. Sănătatea cere atenție la oase și articulații. Nu-ți forța limitele! O discuție cu o persoană mai în vârstă îți oferă un sfat valoros.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Vărsător

Vărsătorii sunt plini de idei inedite pe 25 ianuarie 2026. În dragoste, surprizele sunt la ordinea zilei, iar relațiile pot lua o turnură neașteptată. Cei singuri sunt atrași de persoane nonconformiste. Financiar, pot apărea câștiguri din surse neobișnuite. Sănătatea este bună, dar ai nevoie de aer proaspăt!
O idee creativă merită notată poate deveni ceva important.

Horoscop duminică, 25 ianuarie 2026 Pești

Peștii sunt visători și sensibili. În dragoste, empatia te ajută să te apropii de persoana iubită. Cei singuri pot avea o întâlnire care le va schimba viața. Financiar, evită împrumuturile! Sănătatea este influențată de starea emoțională, așa că ar trebui să cauți să ai momente de liniște. Intuiția ta este extrem de puternică astăzi și ai face bine să o asculți!

Citește și: Zodiile care își găsesc marea dragoste în 2026. Ce îi așteaptă pe nativii singuri

Horoscop zilnic 24 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Înapoi la Homepage
AS.ro Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Observatornews.ro "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Horoscop zilnic 24 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 24 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
Zodiile care își găsesc marea dragoste în 2026. Ce îi așteaptă pe nativii singuri
Zodiile care își găsesc marea dragoste în 2026. Ce îi așteaptă pe nativii singuri
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x