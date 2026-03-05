Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Artista va reprezenta țara noastră la etapa internațională

Antena Căutare
Juriul Selecției Naționale pentru Eurovision 2026 a decis cine câștigătorul finalei Eurovision România 2026.

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 10:57 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 11:13
Artista a oferit și câteva detalii despre piesa cu care vrea să ducă România pe cele mai înalte culmi, făcând performanță în etapa internațională de la Viena. | Hepta

Artista care a câștigat va reprezenta România la etapa internațională a Eurovision care se desfășoară la Viena în luna mai.

Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026 și va ajunge la Viena acolo unde va reprezenta țara noastră la etapa internațională a Eurovision.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la etapa internațională Eurovision 2026

Citește și: Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurat Eurovision: „Nu ar trece nici de preselecție, dacă ar concura”

Artista a intrat în cursa pentru marele premiu și e pregătită să impresioneze juriul de la Viena cu vocea, talentul și prezența ei scenică.

Semifinala concursului muzical va avea loc pe 14 mai 2026 la Viena, iar Alexandra Căpitănescu intră în concurs cu numărul 2.

În finala Eurovision România 2026, artiștii care s-au luptat pentru a câștiga au trăit cele mai intense emoții atunci când juriul a anunțat cine va reprezenta România la Eurovision în Viena. Alexandra Căpitănescu a impresionat jurații din România cu piesa ”Choke Me” și are de gând să ia cu asalt scena din Viena.

După ce a aflat decizia juraților, artista s-a declarat extrem de fericită de alegerea făcută de aceștia și, cu mari emoții și ochii în lacrimi, s-a bucurat de reușita ei.

Citește și: Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre absența soțului ei

”Am muncit foarte mult să ajungem aici. Au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uși și intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câștig faptul că piesa noastră a ajuns la voi și pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu, la Eurovision România, pe TVR.

Artista a oferit și câteva detalii despre piesa cu care vrea să ducă România pe cele mai înalte culmi, făcând performanță în etapa internațională de la Viena.

”Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a declarat Alexandra Căpitănescu, la TVR.

Citește și: Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au reacționat

