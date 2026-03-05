Antena Căutare
Alexandra Stan e însărcinată! Artista va deveni mamă pentru prima dată la 36 ani. Prima imagine cu burtica de gravidă

Alexandra Stan a postat pe contul ei de TikTok un video prin care își anunța fanii că va deveni mamă pentru prima dată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 08:56 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 09:19
Galerie
Artista a anunțat că este însărcinată pentru prima dată și va deveni mamă în curând. | Instagram

Vedeta în vârstă de 36 de ani este acum în culmea fericirii pentru că va deveni în curând mamă pentru prima dată. Alexandra Stan a postat deja primele imagini în care se vede burtica de gravidă și se bucură de cea mai frumoasă perioasă din viața ei.

Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată

Recent, artista s-a afișat alături de noul ei iubit care îi este coleg de trupă. Bărbatul care o face fericită este chiar toboșarul alături de care cântă mereu. Alexandra Stan a postat recent un video pe contul ei de TikTok care le-a atras imediat atenția fanilor după ce la descriere a scris "Mom" și și-a arătat burtica de gravidă într-o rochie sexy din dantelă neagră.

Citește și: Cum arată mama Alexandrei Stan. De la cine a moștenit artista frumusețea

Alexandra a zâmbit la cameră și și-a ținut mâinile pe burtă, fiind extrem de fericită că în curând viața ei se va schimba.

În secțiunea de comentarii fanii au felicitat-o pentru vestea frumoasă pe care a ales să o facă publică și i-au transmis cele mai călduroase urări.

Se pare că acum soarele a răsărit și pe strada ei, după ce Alexandra Stan s-a confruntat în trecut cu mai multe relații toxice care au afectat-o, dar au și maturizat-o, după cum povestea în podcasturile în care a fost invitată.

După ce a apărut în presă de mai multe ori de-a lungul anilor din cauza relațiilor ei controversate, de această dată Alexandra Stan a ales să fie discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă. Ea a decis să nu se mai afișeze în public cu iubitul ei, fiind mult mai discretă din dorința de a-și ține noua ei relație departe de ochii presei și ai curioșilor.

Citește și: Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”

De curând, însă, paparazzi au surprins-o pe celebra artistă în companie noului ei iubit și nu a mai avut cum să se ascundă.

Acum ea se bucură de o relație frumoasă și sănătoasă alături de iubitul ei. Artista a postat mai multe imagini în compania iubitului ei, iar fericirea i se citește pe chip.

Cu zâmbetul pe buze, alături de cel care o face fericită, Alexandra a postat la Insta Story și o imagine pe când se afla pe holul unei clinici, așteptând probabil pentru programarea de monitorizare a sarcinii.

Alexandra a mai postat pe Instagram un video pentru o campanie la un brand cu care colaborează ca influencer, iar în acest video burtica ei de gravidă este și mai evidentă, spre bucuria urmăritorilor ei.

colaj alexandra stan
+13
Mai multe fotografii

Citește și: Cine este noul iubit al Alexandrei Stan. Imaginile care o dau de gol pe celebra artistă

