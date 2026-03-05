Alexandra Stan e însărcinată! Artista va deveni mamă pentru prima dată la 36 ani. Prima imagine cu burtica de gravidă

Vedeta în vârstă de 36 de ani este acum în culmea fericirii pentru că va deveni în curând mamă pentru prima dată. Alexandra Stan a postat deja primele imagini în care se vede burtica de gravidă și se bucură de cea mai frumoasă perioasă din viața ei.
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată
Recent, artista s-a afișat alături de noul ei iubit care îi este coleg de trupă. Bărbatul care o face fericită este chiar toboșarul alături de care cântă mereu. Alexandra Stan a postat recent un video pe contul ei de TikTok care le-a atras imediat atenția fanilor după ce la descriere a scris "Mom" și și-a arătat burtica de gravidă într-o rochie sexy din dantelă neagră.
Alexandra a zâmbit la cameră și și-a ținut mâinile pe burtă, fiind extrem de fericită că în curând viața ei se va schimba.
În secțiunea de comentarii fanii au felicitat-o pentru vestea frumoasă pe care a ales să o facă publică și i-au transmis cele mai călduroase urări.
Se pare că acum soarele a răsărit și pe strada ei, după ce Alexandra Stan s-a confruntat în trecut cu mai multe relații toxice care au afectat-o, dar au și maturizat-o, după cum povestea în podcasturile în care a fost invitată.
După ce a apărut în presă de mai multe ori de-a lungul anilor din cauza relațiilor ei controversate, de această dată Alexandra Stan a ales să fie discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă. Ea a decis să nu se mai afișeze în public cu iubitul ei, fiind mult mai discretă din dorința de a-și ține noua ei relație departe de ochii presei și ai curioșilor.
De curând, însă, paparazzi au surprins-o pe celebra artistă în companie noului ei iubit și nu a mai avut cum să se ascundă.
Acum ea se bucură de o relație frumoasă și sănătoasă alături de iubitul ei. Artista a postat mai multe imagini în compania iubitului ei, iar fericirea i se citește pe chip.
Cu zâmbetul pe buze, alături de cel care o face fericită, Alexandra a postat la Insta Story și o imagine pe când se afla pe holul unei clinici, așteptând probabil pentru programarea de monitorizare a sarcinii.
Alexandra a mai postat pe Instagram un video pentru o campanie la un brand cu care colaborează ca influencer, iar în acest video burtica ei de gravidă este și mai evidentă, spre bucuria urmăritorilor ei.
Alexandra a mai postat pe Instagram un video pentru o campanie la un brand cu care colaborează ca influencer, iar în acest video burtica ei de gravidă este și mai evidentă, spre bucuria urmăritorilor ei.