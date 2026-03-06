Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă! Discuții aprinse și tensiuni la Războinici

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă! Discuții aprinse și tensiuni la Războinici

Concurenții din Republica Dominicană înfruntă surprizele din săptămâna 9 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 23:07 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 23:07
Urmărește Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9 | Antena 1

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Au trecut deja peste două luni de la momentul în care weekend-urile sunt despre Survivor! Povestea celor care au avut curajul să uite de confort și să trăiască fiecare zi la cote înalte i-a captivat pe cei de acasă și le-a oferit imaginea unei realități dure, pline de lipsuri și de lupte pentru a obține cele necesare.

Survivor 2026 liveblog, 6 martie 2026

  • 23:07
Articolul continuă după reclamă

Faimoșii s-au bucurat din plin de victorie și de premiul obținut, în timp ce Războinicii au fost extrem de supărați după ce au pierdut un nou joc de recompensă.

  • 22:50

La capătul unui joc strâns, Faimoșii au câștigat jocul de imunitate cu scorul 10-8 în fața Războinicilor, după proba de Best Of! Andreea Munteanu a obținut punctul decisiv pentru echipa ei, iar acum se vor relaxa la spa!

  • 22:20

Faimoșii și Războinicii au parte de un nou joc de recompensă. De data aceasta ei se luptă pentru o sesiune de relaxare la spa!

  • 21:40

Jocul pentru recompensă a început! Acesta va trimite echipa învingătoare la o sesiune de relaxare la spa, dar provocarea este, din nou, una dificilă.

  • 21:00

S-au încins spiritele în tabăra albastră! Andrei Beleuț și Adrian Kaan au avut un schimb dur de replici și și-au făcut declarații de război!

  • 20:50

Atmosfera în tabăra albastră este una extrem de tensionată! Andrei Beleuț și Cav Vicențiu nu și-au menajat colegii din trib și au făcut afirmații tăioase la adresa unora dintre ei!

  • 20:40

Un moment dificil a avut loc în la duelul pentru eliminare, atunci când Nicu a suferit o accidentare gravă în timpul confruntării cu Kaan. Concurentul a făcut mai multe declarații de pe patul de spital

  • 20:30

Eliminarea Nabei a lăsat o stare de tristețe generală în rândul echipei roșii, iar aceștia vor discuta despre plecarea ei. Alături de cele Naba și Patricia, Tamaș forma un trio care reușea de multe ori să aducă starea de bine și acesta va povesti că: ”Naba trecea și petrecea zilele în zâmbetul ei”

  • 18:30

Fiind prima zi din etapă, triburile vor reveni pe traseu pentru jocul de recompensă. Dorința de a câștiga este mare de ambele părți, mai ales că miza va fi una grozavă pentru relaxare și ieșire din starea actuală. Cine va începe cu dreptul și va obține victoria?

  • 16:00

Și în rândul echipei albastre există multe discuții. Cel care l-a ales la Duel pe Nicu, Alberto, va declara că se simte responsabil de cele întâmplate: ”eu l-am trimis acolo și am un mic sentiment de vinovăție”.

Mai multe despre starea actuală de sănătate, va povesti chiar Nicu, din spital: ”s-a tăiat totul, nu mai vedeam nimic în fața ochilor”. Cât de gravă este accidentarea lui, ce spun medicii și ce speră el, descoperim diseară.

  • 14:00

Eliminarea Nabei a lăsat o stare de tristețe generală în rândul echipei roșii, iar aceștia vor discuta despre plecarea ei. ”Am dormit foarte greu, motivul a fost unul trist – plecarea Nabei. Durerile ei erau din ce în ce mai insuportabile”, va admite Patricia, una dintre cele mai bune și apropiate prietene ale ei din show. Alături de cele două, Tamaș forma un trio care reușea de multe ori să aducă starea de bine și acesta va povesti că: „Naba trecea și petrecea zilele în zâmbetul ei”. Care va fi atmosfera în trib, după eliminarea medicală, aflăm curând.

  • 12:00

Faimoșii și Războinicii sunt gata de o nouă etapă, în cea de-a noua săptămână în competiție. Aventura începe azi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30% Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30%
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Emoții puternice, o miză importantă la jocul pentru recompensă și tensiuni care continuă să apară!
Emoții puternice, o miză importantă la jocul pentru recompensă și tensiuni care continuă să apară!
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”
Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x