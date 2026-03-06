Antena Căutare
Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa

În ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii au câștigat recompensa. Acesta a fost momentul când Gabi Tamaș a fost văzut cu mască hidratantă pe față, la spa. Toți s-au amuzat când au văzut cum arată.

Moment savuros în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor România, de la Antena 1! În timp ce se afla la spa, Gabi Tamaș a acceptat să i se pună o mască hidratantă pe față. Toți s-au amuzat când au văzut cum arată, mai ales că nimeni nu l-a mai putut vedea într-o asemenea ipozată. Descoperă în rândurile de mai jos ce a declarat concurentul, dar și cum s-au relaxat Faimoșii la spa, după ce au câștigat recompensa pusă la bătaie de Adi Vasile.

În ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor, cele două triburi s-au întrecut la un joc de recompensă extrem de dur, cu un traseu pe platforme pe apă, urmat de o provocare pe uscat. Miza? Adi Vasile a anunțat că a pregătit salată Caesar cu pui, dulciuri, o băutură carbogazoasă și o relaxantă ședință la spa.

Fiecare concurent din tribul Faimoșilor și-a ales câte un adversar din tribul Războinicilor și proba a început! S-a luptat umăr la umăr, s-a lăsat cu doze uriașe de adrenalină și s-au depus eforturi uriașe. Spre final, Faimoșii aveau 9 puncte, iar Războinicii aveau 8 puncte. La ultima tură, Maria s-a întrecut Andreea și a fost o cursă de-a dreptul nebună! Faimoșii au câștigat recompensa, iar Războinicii au pierdut la mustață!

Citește și: De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

Așa cum era de așteptat, Faimoșii au fost mai mult decât încântați de victoria obținută, în timp ce Războinicii s-au întors în tabăra lor, unde au ieșit scântei și s-a lăsat cu replici dure!

Faimoșii, în schimb, s-au răsfățat la spa! Cristian a adormit de la masaj, iar Gabi Tamaș, la insistențele unei colege, s-a ales cu o mască de față hidratantă.

„Am trăit să o văd și pe asta! Hai, pune mască pe față!”, a fost reacția acestuia, atunci când s-a lăsat convins să recurgă la un astfel de pas.

„Eram obișnuit cu măștile de la fetele mele, că le văd mereu, la soție și la aia mică, dar nu pe mine!”, a zis concurentul la testimonial.

Așa cum era de așteptat, imaginea cu Gabi Tamaș cu mască de față hidratantă a fost un moment savuros, ce i-a amuzat din plin pe concurenții din tribul Faimoșilor, în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor.

colaj foto cu gabi tamas si alti concurenti la survivor editia din 6 martie 2026
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor, 6 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit A... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă! Discuții aprinse și tensiuni la Războinic...
