Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 7 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 16:00 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 12:26

Horoscopul zilei de 7 martie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 7 martie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 7 martie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecii caută să șocheze, atât prin reacții cât și prin cuvinte, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Rutina pe care o ai în acest moment te face să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Taur

Cei mai mulți Tauri caută să-și aducă proiectele spre finalizare, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Faptul că ești sensibil te ajută mai mult decât consideri, chiar dacă uneori ți se pare că ai avea o problemă.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Gemeni

Mulți Gemeni sunt dornici să se exprime mai mult verbal decât prin gesturi, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Orice ai face acum, urmează-ți instinctele și nu te lăsa judecată fără să ai o explicație clară asupra situațiilor.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Rac

Dacă Racii nu au luat inițiativa până în prezent, este momentul să se ocupe de această problemă, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Ai destul de multă energie pentru a te concentra pe lucrurile care contează cu adevărat.

Citește și: Ce zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Va deschide un nou capitol, iar lacrimile din trecut vor fi uitate

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Leu

Leii își schimbă valorile și gândurile de la o situație la alta, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Faptul că îți împărtășești ideile te ajută să fii mai deschisă cu oamenii dragi de care până acum ți-a fost teamă.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Fecioară

Cele mai multe Fecioare sunt dornice să-și împartă propriile reușite, arată horoscopul zilei de 7 martie 2026. Vrei să repari multe relații pe care le-ai stricat de-a lungul timpului, dar nu prea știi de unde să începi, arată acest site.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Balanță

În ciuda felului lor de a fi, Balanțele nu prea au încredere în modul de abordare al situațiilor la locul de muncă, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Ai libertatea să gândești așa cum vrei, dar ai grijă cui îi împărtășești cele mai ascunse probleme ale tale.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Scorpion

Scorpionii sunt sfătuiți să se odihnească și să-și încarce bateriile pentru o nouă săptămână, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Dacă vrei să cerți pe cineva, este un moment excelent pentru a vedea unde ai greșit chiar tu.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Săgetător

Săgetătorii sunt sfătuiți să încetinească pasul lor grăbit pe plan personal, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Nimic bun nu a venit vreodată pentru cei care au fost prea nerăbdători.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Capricorn

Capricornii știu cum să se facă auziți în relații, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Este un moment potrivit pentru a avea încredere în propria intuiție și de a nu lăsa totul pe ultima sută de metri.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Vărsător

Vărsătorii au o energie debordantă în perioada următoare, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Nu poți sta locului, iar asta se vede în fiecare acțiune pe care o întreprinzi.

Horoscop sâmbătă, 7 martie 2026 Pești

Peștii sunt mai sociabili ca de obicei și știu cum să se facă plăcuți, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Simți nevoia să te întorci la tine și la propriile gânduri mai mult ca oricând.

Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Nativi care au noroc în zodiacul chinezesc pe 5 martie 2026. Vor avea succes financiar
Nativi care au noroc în zodiacul chinezesc pe 5 martie 2026. Vor avea succes financiar
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x