Uranus intră în Gemeni. Cum sunt afectate zodiile între 22 și 29 aprilie 2026

O anumită energie se schimbă în această săptămână, iar asta datorită mișcării planetei Uranus. Aceasta este planeta rebeliunii care intră în Gemeni. Afectează fiecare zodie în această perioadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 11:25 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 12:56
Luna în Gemeni de la începutul acestei săptămâni îi pregătește pe nativi pentru intrarea lui Uranus în aceeași zodie. Planeta va rămâne în semnul zodiacaul următorii ani. Cei mai mulți își vor pune întrebări existențiale la care își doresc și răspunsuri clare.

Luna în Leu de joi, 23 aprilie 2026, îi îndeamnă pe nativi să-și găsească vocea. Alte situații planetare arată momentele perfecte ca zodiile să-și găsească drumul către obiectivele propuse.

Indiferent de lucrurile care se schimbă din punct de vedere astral în acest moment, nativii sunt pregătiți să-și ducă greutățile la bun sfârșit.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Răbdarea este o virtute, iar pe parcursul acestei săptămâni vei înțelege de ce. Mai multe planete se află în zodia ta, Berbec, arătându-ți de ce este nevoie să încetinești ritmul și să te bucuri din când în când de lucrurile simple.

Este ușor să te stresezi în această perioadă, dar amintește-ți să rămâi concentrat(ă) pe obiectivul tău.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Săptămâna aceasta are un aer nostalgic, cu Soarele în zodia ta și Uranus mutându-se în Gemeni. Continui să simți presiunea, deoarece multiple planete în Berbec scot la lumină schimbările pe care trebuie să le faci, mai ales dacă nu ți-ai pus pe primul loc propriile nevoi.

Schimbările sunt încă posibile, iar sezonul Taur îți reamintește cum să ai grijă de tine și să te răsfeți.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Aceasta este o săptămână cu adevărat inspiratoare pentru tine, Gemeni, deoarece Luna aflată în zodia ta îți permite să te conectezi cu emoțiile tale și să le arăți celor dragi latura ta vulnerabilă. Uranus intră, de asemenea, în zodia ta în această săptămână, aducând mai multe oportunități de a crea noi conexiuni sau de a lăsa romantismul să înflorească.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Stabilirea unor conexiuni bune și visarea la scară mare sunt posibile în această săptămână, iar totul începe cu Luna în Leu. Această influență lunară te face mai orientat(ă) spre obiective și mai concentrat(ă) pe planurile tale. De asemenea, îți arată cum să ai grijă de tine, mai ales cu toate planetele aflate acum în Berbec, care creează stres.

Leu: 23 iulie – 22 august

Planetele din Berbec aduc susținere semnelor de foc, ajutând la diminuarea intensității venite din partea lui Marte și Saturn. Uranus intră, de asemenea, în Gemeni în această săptămână, ceea ce reprezintă un tranzit minunat pentru persoanele creative.

Ți-ai accesat energia creativă anul acesta? Dacă nu, poți începe chiar din această săptămână.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni în această săptămână, este posibil să simți anumite nesiguranțe în plan profesional. Apelează la oamenii în care ai încredere pentru îndrumare și poartă discuții importante. De asemenea, trebuie să fii mai atent(ă) și mai observator(are) în această perioadă.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Săptămâna aceasta este despre autocunoaștere, deoarece multiplele planete din Berbec te încurajează să te uiți în interiorul tău. Uranus intră în Gemeni, ceea ce reprezintă un tranzit captivant pentru tine, ca semn de aer. Ești pregătit(ă) să explorezi idei noi, arată acest site.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

A-ți înfrunta temerile este o temă constantă în sezonul Taur, iar totul începe cu energia mercuriană de la începutul săptămânii. Din fericire, Uranus intră în Gemeni, ajutându-te să-ți întărești sau să-ți construiești „armura”.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Cum vezi iubirea? Te-a schimbat? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care ți le pui în această săptămână, în timp ce Marte și Saturn în Berbec continuă să fie în conflict. Luna în Gemeni dă startul, arătându-ți ce calități îți dorești la un partener, mai ales dacă ești singur(ă).

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Schimbările în rutina ta zilnică fac parte din această săptămână și din următorii ani, cât timp Uranus se află în Gemeni. Este important să înveți cum să colaborezi eficient cu ceilalți. Modul tău de comunicare începe să se schimbe, mai ales cu Mercur aflat acum în Berbec, fiind influențat de presiunea venită din partea lui Marte și Saturn.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Idei noi apar odată cu tranzitul lui Uranus în Gemeni în această săptămână. Acesta îți permite să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă și să fii mai receptiv(ă) la informațiile pe care le primești. Odată cu această planetă exterioară care îți transformă modul de gândire, pare că se pregătește o adevărată „furtună” de idei.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Familia și prietenii fac parte din energia acestei săptămâni, cu Luna în Gemeni servind drept preludiu pentru tranzitul lui Uranus în aceeași zodie. Întreabă-te cum s-au schimbat relațiile tale cu ceilalți în ultimii ani, acum că Saturn se află într-o nouă zodie.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
