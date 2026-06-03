Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Poveștile copilăriei ajung în farfuriile concurenților: „Complicată rău tema asta!”
Episodul 3 din data de 3 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor le-a pregătit concurenților o temă inspirată din poveștile copilăriei. Micii bucătari trebuie să redea în farfuriile lor universul din Jack și vrejul de fasole, Albă ca Zăpada, Scufița Roșie și Frumoasa și Bestia. „Complicată rău tema asta!”, a recunoscut Ștefan Popescu.
Miercuri, 03.06.2026, 21:22