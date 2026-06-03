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Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Poveștile copilăriei ajung în farfuriile concurenților: „Complicată rău tema asta!”
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Poveștile copilăriei ajung în farfuriile concurenților: „Complicată rău tema asta!”

Episodul 3 din data de 3 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor le-a pregătit concurenților o temă inspirată din poveștile copilăriei. Micii bucătari trebuie să redea în farfuriile lor universul din Jack și vrejul de fasole, Albă ca Zăpada, Scufița Roșie și Frumoasa și Bestia. „Complicată rău tema asta!”, a recunoscut Ștefan Popescu.
Miercuri, 03.06.2026, 21:22
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Emoții puternice după verdictul juriului. Cine a câștigat battle-ul cu numărul 4

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Emoții puternice după verdictul juriului. Cine a câștigat battle-ul cu numărul 4

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 22:48 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Preparatele copiilor, degustate de influenceri de pe TikTok: „Impresionant!”

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Preparatele copiilor, degustate de influenceri de pe TikTok: „Impresionant!”

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 22:22 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chef Richard Abou Zaki agită competiția cu un avantaj puternic. Amuleta a schimbat strategia!

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chef Richard Abou Zaki agită competiția cu un avantaj puternic. Amuleta a schimbat strategia!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 22:00 Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Joc amuzant pentru amuletă și avantaj. Cine a câștigat

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Joc amuzant pentru amuletă și avantaj. Cine a câștigat

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 21:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, față în față cu întrebările incomode ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, față în față cu întrebările incomode ale lui Denise Rifai

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dezvăluiri din perioada petrecută peste hotare! Serghei Mizil spune cum și-a construit veniturile

Furnicuțele 2026. Dezvăluiri din perioada petrecută peste hotare! Serghei Mizil spune cum și-a construit veniturile

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil participă la jocul „Telefonul fără fir”

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil participă la jocul „Telefonul fără fir”

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Moment de suflet la Furnicuțele! Fiicele lui Serghei Mizil împărtășesc amintiri din copilărie

Furnicuțele 2026. Moment de suflet la Furnicuțele! Fiicele lui Serghei Mizil împărtășesc amintiri din copilărie

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, mărturisiri fără filtre despre alcool și schimbările din viața sa

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, mărturisiri fără filtre despre alcool și schimbările din viața sa

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, provocare cu bere pe bar! Testul Mușuroiului stârnește hohote de râs

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, provocare cu bere pe bar! Testul Mușuroiului stârnește hohote de râs

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil vorbește despre prietenia sa cu Nicu Ceaușescu

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil vorbește despre prietenia sa cu Nicu Ceaușescu

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, pus la încercare la Testul Mușuroiului! Ce a desenat vedeta?

Furnicuțele 2026. Serghei Mizil, pus la încercare la Testul Mușuroiului! Ce a desenat vedeta?

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 19:00
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