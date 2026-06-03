Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Poveștile copilăriei ajung în farfuriile concurenților: „Complicată rău tema asta!”

Episodul 3 din data de 3 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor le-a pregătit concurenților o temă inspirată din poveștile copilăriei. Micii bucătari trebuie să redea în farfuriile lor universul din Jack și vrejul de fasole, Albă ca Zăpada, Scufița Roșie și Frumoasa și Bestia. „Complicată rău tema asta!”, a recunoscut Ștefan Popescu.

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Emoții puternice după verdictul juriului. Cine a...

Miercuri, 03.06.2026, 22:48

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Preparatele copiilor, degustate de influenceri de pe...

Miercuri, 03.06.2026, 22:22

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chef Richard Abou Zaki agită competiția cu un avantaj...

Miercuri, 03.06.2026, 22:00

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Joc amuzant pentru amuletă și avantaj. Cine a câștigat

Miercuri, 03.06.2026, 21:00

Entuziasm greu de controlat! Nu rata următoarea ediție Chefi la cuțite | Viitorul are gust, de...

Luni, 01.06.2026, 23:59

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Eliminare plină de emoție. Cine a plecat acasă

Luni, 01.06.2026, 23:58

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Degustarea preparatelor de la proba individuală: „Toate...

Luni, 01.06.2026, 23:41

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Provocare cu ou la proba individuală: „M-am speriat...

Luni, 01.06.2026, 23:25

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Banda a adus verdictul la primul battle. Toate echipele...

Luni, 01.06.2026, 22:40

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Degustare specială realizată de copii artiști: „Sunt...

Luni, 01.06.2026, 22:22

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Emoții mari la proba pe echipe. Chef Richard: „Mini...

Luni, 01.06.2026, 21:43

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor anunță tema probei pe echipe: „Două...

Luni, 01.06.2026, 21:13