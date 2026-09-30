Alberto, ieșire nervoasă în casa Mireasa, după intervenția lui Beleuț. Momentul în care a răbufnit: „Nu înțeleg de ce se bagă el”

Alberto a fost foarte nervos după ce Beleuț a intervenit în live la Mireasa și și-a expus părerea despre situația lui cu Paula. În emisia live de Mireasa de pe 30 septembrie, Andrei Beleuț a spus că Alberto și-a prezentat scuzele pentru reacția nervoasă și că au bătut palma și în prezent sunt bine.

Alberto a avut o ieșire nervoasă față de Beleuț, după ce și-a dat cu părerea despre el și Paula: „E prietenul meu, dar să ne gândim cum se simte Paula în momentul de față. Nici el nu poate să o țină pe ea pe loc, dar nici el nu poate să fie pansament pe ea”, a spus Beleuț în live, pe 29 septembrie. Ulterior, Alberto a răbufnit în casă, în fața colegului său de competiție.

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Alberto, ieșire nervoasă în casa Mireasa, după intervenția lui Beleuț din live. Momentul în care a răbufnit: „Nu-mi interzici tu mie să vorbesc”. Simona Gherghe i-a dat un avertisment

„Cu următoarea ocazie, dacă ești atacat, promit că intervin să te pun în lumină proastă. Cu prima ocazie când te prind, te articulez, nu-mi convine să mă pui într-o lumină proastă în live. Ai vorbit prost. S-a băgat. Nu înțeleg de ce se bagă el. Dacă ai de observat, observi pentru tine. Nu-ți spui părerea despre mine! Nu e capabil să fie întreg la minte!”, a spus Alberto, alături de alte cuvinte jignitoare care nu pot fi reproduse.

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„L-a supărat că am zis adevărul. Cică te prind și te articulez. Nu-mi interzici tu mie să vorbesc în live! Are reacții urâte”, a spus Beleuț.

În emsia live de Mireasa de pe 30 septembrie, Alberto a precizat că și-a dat seama că a greșit și că i-a cerut scuze lui Beleuț pentru reacția nervoasă.

Simona Gherghe i-a dat un avertisment lui Alberto pentru limbaj.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 30 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.