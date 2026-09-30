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(P) TOP 5 pulovere pentru zilele geroase: lână, cașmir sau alpaca pentru iarna 2026/2027?

Când termometrul arată câteva grade sub zero, puloverul nu mai este doar un accesoriu al ținutei, ci devine cel mai important strat al ei. De el depinde dacă îți va fi cald sub palton în timp ce aștepți tramvaiul dimineața.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 14:58 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 14:59
(P) TOP 5 pulovere pentru zilele geroase: lână, cașmir sau alpaca pentru iarna 2026/2027? | imagine proprie
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Fibrele naturale oferă cea mai multă căldură, dar lâna, cașmirul și alpaca diferă prin greutate, moliciune și modul în care se comportă la purtarea de zi cu zi. În oferta TATUUM găsești pulovere și cardigane din toate cele trei materiale. Am ales cinci modele pentru cele mai reci săptămâni ale sezonului.

Lâna, cașmirul și alpaca în comparație

Fiecare dintre cele trei fibre se potrivește într-o altă situație. Tabelul de mai jos te ajută să compari rapid principalele lor caracteristici.

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Material Căldură La atingere Se potrivește cel mai bine
lână mare, mai ales la tricotul gros poate înțepa ușor pentru plimbările pe ger și zilele petrecute afară
cașmir mare, la o greutate redusă foarte moale la birou și direct pe piele
alpaca mare, dar ușoară moale și pufoasă ca strat sub palton

1. Pulover din lână

Primul loc îl ocupă puloverul din lână, adică cea mai călduroasă propunere din clasament. Lâna păstrează căldura chiar și atunci când tricotul se umezește ușor din cauza zăpezii, de aceea se potrivește pentru plimbările lungi de iarnă. Tricotul dens protejează bine de vântul care pătrunde prin puloverele mai subțiri.

TATUUM propune pulovere din lână în mai multe variante. Un astfel de model se poartă cel mai bine peste o bluză subțire cu mânecă lungă, care separă lâna de piele. Cu pantaloni largi și un palton din puf formează o ținută completă pentru un weekend geros.

2. Cardigan cu lână și alpaca

Locul al doilea îi revine cardiganului din amestec de lână și alpaca. Alpaca oferă tricotului moliciune și o textură pufoasă, iar lâna îl ajută să își păstreze forma. Croiala deschisă în față îți permite să scoți cardiganul într-o încăpere încălzită fără să îți schimbi întreaga ținută.

Cardiganele cu lână și alpaca din oferta TATUUM sunt potrivite ca al doilea strat peste un pulover cu guler înalt. O astfel de combinație oferă mai multă căldură decât un singur pulover gros, pentru că între straturi se reține aer suplimentar.

3. Pulover din cașmir

Locul al treilea este ocupat de puloverul din cașmir. Cașmirul este subțire și ușor, dar încălzește, de aceea puloverul încape sub sacou și nu adaugă volum siluetei. Fibra moale poate fi purtată direct pe piele, fără senzația de înțepătură. TATUUM are în ofertă pulovere damă din cașmir în mai multe variante, inclusiv cu guler. Puloverul clasic din cașmir arată bine la biroul de iarnă, cu pantaloni cu dungă și mocasini. După program e suficient să adaugi un palton lung și un fular, pentru ca ținuta să facă față și gerului.

4. Cardigan melanj cu lână

Locul al patrulea îl ocupă cardiganul melanj cu lână. Melanjul, adică tricotul din fire în mai multe nuanțe, face ca materialul să pară mai bogat vizual. Cardiganul poate fi purtat descheiat, ca strat peste un pulover, sau încheiat, ca piesă de sine stătătoare.

TATUUM propune cardigane melanj cu lână pentru ținutele relaxate de iarnă. Cardiganul se asortează bine cu blugi, șosete groase și ghete. Acasă poate înlocui un hanorac, iar pentru a ieși în oraș e suficient să pui un palton peste el.

5. Pulover lejer cu guler înalt

Locul al cincilea revine puloverului lejer cu guler înalt. Gulerul înalt protejează gâtul, așa că, în zilele mai puțin vântoase, puloverul poate înlocui fularul. Croiala lejeră îți permite să porți dedesubt un tricou termic subțire.

Puloverul lejer cu guler înalt din oferta TATUUM arată bine cu pantaloni ajustați sau cu o fustă creion, pentru că o astfel de parte de jos echilibrează partea de sus amplă. Pentru zilele geroase îl poți completa cu cizme peste genunchi și un palton până la jumătatea gambei.

Cum să porți puloverul ca să nu îți fie frig pe ger?

Nici puloverul din cel mai călduros material nu este suficient dacă celelalte straturi ale ținutei nu păstrează căldura. De aceea, în zilele geroase merită:

 să porți sub pulover un strat subțire cu mânecă lungă, care elimină umezeala,

 să alegi un palton sau o geacă ce acoperă șoldurile,

 să combini puloverul cu un guler înalt sau un fular, pentru a proteja gâtul de vânt.

Cu o astfel de abordare, fiecare dintre cele cinci pulovere din clasament te va ajuta să treci prin iarnă fără să simți frigul.

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