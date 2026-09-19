Locurile spectaculoase din filmele Disney care există în realitate. Cum arată destinațiile care au inspirat poveștile celebre

Castele cocoțate pe stânci, sate cu străduțe medievale sau peisaje care par desprinse dintr-o poveste există și în lumea reală. De-a lungul timpului, creatorii unora dintre cele mai cunoscute producții Disney și Pixar s-au inspirat din locuri pe care turiștii le pot vizita și astăzi.

De la Franța și Scoția până în Spania sau Venezuela, unele dintre destinații seamănă izbitor cu imaginile devenite celebre pe marele ecran. Totuși, nu toate comparațiile care circulă pe rețelele sociale sunt confirmate de Disney.

Mont-Saint-Michel din Franța și regatul din „Rapunzel”

Mont-Saint-Michel, spectaculoasa insulă stâncoasă din Normandia, este frecvent asociată în mediul online cu regatul Corona din animația Tangled/ Rapunzel. Silueta locului, cu construcțiile ridicate în jurul abației și apa care îl înconjoară în timpul mareei, explică asemănarea. Totuși, nu există o confirmare oficială Disney suficient de clară pentru a spune că Mont-Saint-Michel a reprezentat modelul direct al regatului Corona. Așadar, asocierea trebuie prezentată drept una populară, și nu drept un fapt confirmat. Mont-Saint-Michel este un loc real din Normandia, Franța, și poate fi vizitat.

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Palatul din „Aladdin” și Taj Mahal din India

Palatul sultanului din Aladdin este deseori comparat cu Taj Mahal, în special datorită cupolelor și arhitecturii sale monumentale. Agrabah este însă un oraș fictiv, iar universul producției combină influențe culturale și arhitecturale din mai multe regiuni. Arhivele Disney arată inclusiv că, pentru versiunea live-action, creatorii au combinat elemente provenite din mai multe culturi din Orientul Mijlociu, conform www.disney.com. Taj Mahal se află în Agra, India, și este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii.

Castelul din „Brave” există în Scoția

În cazul animației Brave, legătura este mult mai bine documentată. Dunnottar Castle, fortăreața spectaculoasă aflată pe o stâncă de pe coasta Scoției, a reprezentat una dintre sursele de inspirație pentru producția Disney-Pixar. Chiar site-ul oficial al castelului menționează legătura dintre Dunnottar și Brave, conform www.dunnottarcastle.co.uk. Fortăreața se află în apropiere de Stonehaven, Scoția, și poate fi vizitată de turiști.

Grand Central Terminal a inspirat „Game Central Station” din „Wreck-It Ralph”

Una dintre cele mai ușor de recunoscut comparații este cea dintre Grand Central Terminal din New York și „Game Central Station” din animația Wreck-It Ralph. În film, aceasta este zona prin care personajele jocurilor arcade pot trece dintr-un univers în altul. Spațiul a fost conceput cu aspectul unei mari gări, iar Grand Central din New York a reprezentat referința evidentă pentru decor. Grand Central Terminal se află în Manhattan, New York, și poate fi vizitat.

Castelul Neuschwanstein și adevărata sa legătură cu Disney

Aici merită făcută o precizare. În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Castelul Neuschwanstein din Germania este prezentat drept sursa de inspirație pentru castelul din animația Cenușăreasa din 1950. Asocierea nu este însă documentată astfel.

Legătura confirmată este cu Sleeping Beauty Castle de la Disneyland. Walt Disney și echipa sa au folosit spectaculosul castel bavarez drept una dintre inspirațiile pentru simbolul parcului. Walt Disney Family Museum confirmă că proiectul castelului Disneyland a fost inspirat de Neuschwanstein, conform www.waltdisney.org. Castelul lui Ludwig al II-lea se află în Bavaria, Germania, și poate fi vizitat.

Satul lui Belle din „Frumoasa și Bestia” are un corespondent în Alsacia

Aici asemănarea este spectaculoasă. Eguisheim, un mic sat medieval din Alsacia, Franța, este considerat una dintre sursele de inspirație pentru satul în care trăiește Belle în Beauty and the Beast. Casele colorate cu structură din lemn, străduțele înguste și arhitectura medievală amintesc imediat de imaginile animației din 1991.

Chiar site-ul turistic oficial al localității prezintă Eguisheim drept sursă de inspirație pentru Frumoasa și Bestia, conform www.eguisheim.com. Satul se află în apropiere de Colmar și poate fi vizitat pe tot parcursul anului.

Hallstatt seamănă cu Arendelle din „Frozen”, dar povestea reală este alta

Hallstatt din Austria apare foarte des pe internet drept „adevăratul Arendelle”. Peisajul, munții, lacul și casele sale fac comparația foarte ușor de înțeles. Însă sursele documentate despre realizarea Frozen indică Norvegia, nu Hallstatt, drept principala inspirație pentru universul Arendelle. Echipa Disney a călătorit în Norvegia pentru a studia peisajele, arhitectura și cultura locală. Inclusiv Bergen și fortăreața Akershus din Oslo sunt menționate printre reperele care au contribuit la imaginea Arendelle, conform www.visitnorway.com. Hallstatt rămâne o destinație reală și spectaculoasă din Austria, însă nu ar trebui prezentat drept modelul confirmat al orașului din Frozen.

Angel Falls din Venezuela a inspirat „Paradise Falls” din „Up”

Una dintre cele mai spectaculoase inspirații este reală. Pentru Up, creatorii Pixar au călătorit în Venezuela pentru a studia peisajele impresionante ale tepuiurilor și Angel Falls. Regizorul Pete Docter și membrii echipei au explorat zona pentru a construi lumea în care ajung Carl și Russell. Disney a confirmat că animatorii au vizitat Angel Falls pentru a surprinde atmosfera și aspectul locului care avea să inspire Paradise Falls, conform www.disney.com. Angel Falls se află în Parcul Național Canaima din Venezuela și este cea mai înaltă cascadă neîntreruptă din lume.

Castelul din „Albă ca Zăpada” a fost inspirat de Alcázar de Segovia

Alcázar de Segovia, una dintre cele mai cunoscute fortărețe din Spania, are o legătură oficială cu primul lungmetraj animat Disney. Disney confirmă că fortăreața medievală, ale cărei origini datează din secolul al XII-lea, a reprezentat o sursă de inspirație pentru castelul din animația Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, lansată în 1937, conform www.disney.es.

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