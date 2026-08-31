Un drum spectaculos din România ascunde o poveste fascinantă. Șerpuiește prin munți, trece prin locuri de poveste și este legat de celebrul roman „Baltagul”.

Drumul spectaculos din România despre care puțini turiști știu. Are zeci de kilometri și peisaje care îți taie respirația | Shutterstock

Vara se apropie de sfârșit, iar toamna își face simțită prezența cu pași repezi. Copacii încep să-și schimbe culorile, iar peisajele de poveste ale României devin și mai spectaculoase. Dacă îți dorești să te relaxezi și să te bucuri de priveliști desprinse parcă din filele unei povești, nu trebuie să mergi foarte departe. Țara noastră ascunde numeroase locuri spectaculoase, mai puțin cunoscute de turiști.

Toată lumea a auzit de Transalpina și Transfăgărășan, două dintre cele mai impresionante drumuri montane din România. Există însă și alte șosele care merită descoperite, iar unul dintre acestea este Drumul Talienilor. La prima vedere, traseul poate aminti de Transrarău, datorită peisajelor montane și serpentinelor care străbat munții.

Drumul Talienilor, traseul spectaculos din inima Moldovei

Dacă îți dorești o plimbare cu mașina într-un cadru spectaculos, Drumul Talienilor poate fi o alegere inspirată. Cunoscut și sub denumirea de Drumul Vitoriei Lipan, traseul montan leagă comuna Mălini din județul Suceava de comuna Borca din județul Neamț.

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Drumul traversează Munții Stânișoarei, prin Pasul Stânișoara, aflat la aproximativ 1.235 de metri altitudine. Are în jur de 35 de kilometri și oferă priveliști spectaculoase, cu serpentine, păduri dese și peisaje montane care se schimbă de la un kilometru la altul.

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Traseul este presărat și cu obiective care îi sporesc farmecul. Printre acestea se numără Crucea Talienilor, un monument de piatră ridicat în timpul lucrărilor de construire a drumului.

Povestea drumului construit cu ajutorul italienilor

Drumul Talienilor, cunoscut astăzi și sub indicativul DJ 209B, are o istorie de peste un secol. Construcția sa a început în anul 1902, la inițiativa Regelui Carol I, care își dorea o cale de comunicație între zona Mălini și Borca.

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Pentru realizarea lucrării au fost implicați și specialiști italieni, aduși pentru a contribui la construirea infrastructurii într-o zonă montană dificilă. Localnicii i-ar fi numit pe aceștia „talieni”, iar denumirea a rămas asociată ulterior cu drumul.

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Lucrările au durat mai bine de un deceniu, iar drumul a fost finalizat și inaugurat în anul 1914. Rolul său era unul important atât din punct de vedere strategic, cât și comercial, facilitând legăturile dintre Bucovina și Moldova.

Legătura celebrului drum cu romanul „Baltagul” și Vitoria Lipan

Drumul Talienilor este asociat și cu una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii române. Peisajele și traseul din această zonă sunt legate de romanul „Baltagul”, publicat de Mihail Sadoveanu în anul 1930.

În roman, Vitoria Lipan pornește într-o călătorie pentru a afla adevărul despre dispariția și uciderea soțului său, Nechifor Lipan. Traseul parcurs de personaj este asociat cu drumurile din zona montană a Moldovei, iar Drumul Talienilor a rămas cunoscut și drept Drumul Vitoriei Lipan, după cum spun și cei de la Călători în bascheți.

Povestea acestui drum nu se oprește însă la literatură. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, zona Pasului Stânișoara a avut și o importanță strategică, fiind implicată în operațiunile militare din regiune.

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Astăzi, Drumul Talienilor reprezintă o destinație ideală pentru cei care vor să descopere România mai puțin cunoscută. Serpentinele, pădurile, priveliștile alpine și poveștile care s-au adunat aici de-a lungul timpului transformă traseul într-o experiență aparte, mai ales la început de toamnă, când munții capătă nuanțe spectaculoase.