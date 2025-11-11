Antena Căutare
Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă

Compania aeriană Ryanair a luat o decizie extrem de importantă pentru călători. Ce se întâmplă începând cu 12 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 10:46 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:16
Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă | Shutterstock.com

Compania aeriană irlandeză Ryanair a anunțat că, de mâine, 12 noiembrie 2025, pasagerii vor fi nevoiți să prezinte la îmbarcare exclusiv biletele digitale generate din aplicație, disponibile pe telefon, tabletă sau alte gadget-uri similare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a transmis șeful Ryanair, Michael O'Leary, și cum s-ar reduce astfel impactul asupra mediului!

Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă

Ziua de 12 noiembrie 2025 este o zi extrem de importantă pe compania aeriană Ryanair, deoarece intră în vigoare o măsură istorică, care ar putea aduce multiple beneficii mediului înconjurător, dar care ar putea și să îi revolte pe anumiți pasageri care erau obișnuiți să tipărească biletele de îmbarcare atunci când plecau într-o vacanță sau într-o călătorie în interes de serviciu.

Acum, cei care nu vor prezenta la îmbarcare biletele digitale generate de aplicația Ryanair vor fi nevoiți să treacă printr-o procedură care ar putea să le provoace mulți nervi.

Mai exact, dacă un telefon este pierdut sau dacă rămâne fără baterie, pasagerii pot obține tichetele gratuite de îmbarcare chiar la aeroport înaintea controlului de securitate. În cazul în care una dintre situațiile de mai sus apare abia după control, aceștia vor primi ajutor din partea angajațiilor de la poarta de îmbarcare, deoarece informațiile lor sunt deja disponibile în sistem.

Totuși, aceste două scenarii sunt valabile doar în cazul călătorilor care fac check-in-ul online înaintea zborului, deoarece cei care refuză acest detaliu vor fi nevoiți să achite o taxă pentru tichetele de îmbarcare, care, în prezent, în Spania, Austria, Marea Britania și alte state membre UE, variază între 30 și 55 de euro, scrie Observator News.

Pasagerii care nu dețin telefoane sau tablete vor putea primi la aeroport bilete pe hârtie doar dacă efectuează operațiunea de check-in pe site-ul companiei aeriene Ryanair.

Șeful companiei aeriene, Michael O'Leary, a transmis că se așteaptă la anumite probleme care vor apărea la început, însă este încrezător în decizia pe care a luat-o, deoarece peste 80% dintre clienții companiei folosesc deja aplicația digitală.

Strategia nu doar că va fi implementată pentru simplificarea operațiunilor de check-in, ci va urmări și reducerea impactului asupra mediului prin economisirea a peste 300 tone de hârtie anual.

Recent, compania a transmis că a transportat 200,2 de milioane de pasageri, la un grad de umplere a avioanelor sale de 94%, în anul fiscal încheiat la data de 31 martie 2025, devenind astfel prima companie aeriană europeană care transportă 200 de milioane de pasageri într-un an.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

