(P) Un cadou care nu dă greș: de ce florile rămân alegerea preferată | Maison Dadoo

Există momente în care un buchet de flori spune mai mult decât orice cuvânt.

Grupul LEGO a pornit tocmai de la acest adevăr și a creat, în inima capitalei, o experiență unică: LEGO Botanicals Bloom Bar — un eveniment care a transformat gestul oferirii florilor într-o poveste construită piesă cu piesă, cu ocazia Valentine's Day și a Dragobetelui.

De ce un buchet de flori rămâne cel mai bun cadou

Un studiu comandat de Grupul LEGO pe 801 respondenți din România, cu vârste între 18 și 55 de ani, confirmă ceva pe care mulți îl știau deja intuitiv: un buchet de flori este cadoul cu risc minim și impact maxim. 37% dintre români îl consideră un gest simplu, dar cu efect garantat, 28% spun că transmite emoții fără explicații, iar 25% că el creează un moment special.

Sentimentele cel mai frecvent asociate florilor sunt dragostea și afecțiunea (53%), aprecierea (50%) și respectul (45%) — obligația sau regretul abia se fac auzite. Florile nu mai sunt nici apanajul exclusiv al unui singur gen: femeile (90%) le cumpără acum mai des decât bărbații (84%), iar 36% dintre achiziții, în mediul urban, sunt spontane.

Articolul continuă după reclamă

Studiul a evidențiat și diferențe generaționale: Gen Z se remarcă drept cea mai emoțională generație — 57% cumpără flori pentru a se simți bine și 45% pentru a-și face o bucurie. Millennials normalizează comportamentul printr-un echilibru între plăcere și funcționalitate, iar Gen X arată o relație calmă și matură cu acest gest. Pentru femei, self-giftingul floral este un gest „pentru mine", în timp ce pentru bărbați este mai degrabă „pentru casă".

O florărie în București, dar nu una obișnuită

Locul ales pentru acest eveniment nu a fost întâmplător. Maison Dadoo L'Atelier este o florarie in Bucuresti de renume— un spațiu de aproximativ 140 mp, în inima capitalei, pe Strada Lt. Av. Radu Beller, conceput ca o experiență extrasenzorială, cu atenție acordată fiecărui detaliu decorativ și servicii complet personalizate. Mai mult decât un loc unde poți cumpăra flori, Maison Dadoo L'Atelier este un spațiu în care echipa crede că, într-o lume consumată preponderent online, există totuși experiențe care merită trăite față în față.

Tocmai de aceea, parteneriatul cu LEGO a fost unul firesc: două branduri care cred că cele mai frumoase momente se construiesc împreună.

Buchete de lalele construite piesă cu piesă

La Bloom Bar, vizitatorii au putut alege dintr-un meniu inedit — Povești de Dragoste Construite Piesă cu Piesă — și au asamblat buchete de lalele, trandafiri și alte aranjamente din piese LEGO. Evenimentele speciale au avut loc de Valentine's Day (13–14 februarie) și de Dragobete (24 februarie), participanții având și șansa de a câștiga premii prin concursul organizat pe pagina de Instagram LEGO România.

Spre deosebire de florile naturale, seturile LEGO Botanicals nu se ofilesc — sunt o declarație estetică permanentă, potrivite atât ca element de decor al locuinței, cât și ca un buchet de flori cu totul special. Studiul arată că pentru 59% dintre români, ambalajul și modul de prezentare a buchetului sunt esențiale — iar colecția LEGO Botanicals răspunde exact acestei așteptări.

Colecția care înflorește mereu

Lansată în 2021, colecția LEGO Botanicals include seturi precum Buchetul de lalele (11501), Frumosul buchet de flori roz (10342) sau Buchetul de trandafiri (10328) — fiecare gândit ca o experiență de asamblare conștientă și semnificativă, ideală atât pentru un cadou original, cât și pentru momente de calitate alături de cei dragi.

„Valentine's Day este un moment pentru a sărbători relațiile importante din viața ta, iar LEGO Botanicals a oferit o modalitate de a se reuni și de a crea amintiri de neuitat." — Fiorella Groves, Senior Design Manager, LEGO Group