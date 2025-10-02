Antena Căutare
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1

Aris Eram va fi prezent în ediția MediCOOL de diseară pentru a dezvălui totul despre parcursul lui către un stil de viață mult mai sănătos.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 09:43
Descoperă ce se întâmplă în ediția de pe 2 octombrie 2025 a emisiunii MediCOOL

Emisiunea difuzată de la ora 18:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY, aduce împreună vedete și pacienți care își spun povestea, în timp ce specialiștii aflați în platoul de televiziune oferă sfaturi importante pentru a crește calitatea vieții telespectatorilor.

Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Înarmat cu o ambiție de fier, Aris Eram le va mărturisi medicilor din emisiune că a reușit să slăbească 8 kilograme, însă își dorește să ajungă la un minus de 10 kilograme, acesta fiind scopul său încă de la începutul procesului. Totuși, el le va adresa numeroase întrebări specialiștilor, astfel că toți cei care vor să se bucure de silueta visată trebuie să urmărească ediția MediCOOL din această seară.

“Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. (...) Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă, parcă merge să îmi comand mult de mâncare și să mă uit la un film.”, va spune Aris Eram.

Chef Samuel le Torriellec va fi alături de public pentru a oferi o nouă rețetă sățioasă, dar sănătoasă și o discuție referitoare la vise și cum ne influențează acestea viața va stârni interesul tuturor celor care se află în spatele micilor ecrane. În plus, o pacientă vine la MediCOOL pentru a-și prezenta transformarea uluitoare pe care a avut-o cu ajutorul stomatologiei, dar și a medicinei estetice.

Noul sezon aduce un format extins, iar dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările privitorilor.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

