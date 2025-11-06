Antena Căutare
Home MediCOOL Știri Emil Rengle dezvăluie diseară, la MediCOOL, de la 18:00, cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat mult meditația”

Emil Rengle dezvăluie diseară, la MediCOOL, de la 18:00, cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat mult meditația”

Descoperă ce dezvăluiri a făcut Emil Rengle în ediția din 6 noiembrie 2025 a emisiunii MediCOOL.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:54 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:56
Galerie
Descoperă ce dezvăluiri a făcut vedeta despre afecțiunea sa autoimună | Antena 1

MediCOOL aduce, în fiecare ediție, specialiști care oferă sfaturi prețioase pentru a recunoaște simptomele diferitelor probleme medicale, căci prevenția ne poate ajuta să avem o viață cât mai confortabilă.

Medicina nu mai este un domeniu greu, ci unul prietenos, explicat pe înțelesul tuturor. În ediția de diseară, care va fi difuzată de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Emil Rengle vine să vorbească despre cum a reușit să gestioneze diagnosticul primit din partea medicilor, care are legătură cu o boală autoimună.

Emil Rengle dezvăluie diseară, la MediCOOL, de la 18:00, cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună

În 2017, primele simptome ale colitei ulcerative l-au făcut pe Emil Rengle să treacă prin momente dificile. După ce medicii l-au diagnosticat cu o boală autoimună, dansatorul și-a schimbat total stilul de viață și a început să meargă la terapie pentru a lupta cu problemele de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

„Eu sunt diagnosticat cu o boală autoimună numită colită ulcerativă. Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări. (...) Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat. Am fost obligat să fiu mult mai conștient de ce mănânc, felul în care îmi organizez viața, somnul, dar și gândurile. (...) Pe mine m-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia. Fără terapie nu aș fi fost aici, nu aș fi reușit să trec peste acest blocaj mental.”, îi va spune acesta gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

De asemenea, telespectatorii o să afle totul despre dermatita atopică – inflamația care afectează atât pielea, cât și încrederea de sine. Vor fi prezentate metodele corecte de curățare a punctelor negre, dar și modul în care se poate face masaj sculptural bucal pentru a reduce tensiunea. În plus, moașa Vania Limban și chef Samuel le Torriellec se vor afla în platoul de televiziune pentru a oferi remedii naturiste, dar și rețete delicioase.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

colaj foto cu emil rengle

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ozana Barabancea vorbește la MediCOOL, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, despre procesul de slăbire...
Înapoi la Homepage
AS.ro Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro 13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii 13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ozana Barabancea vorbește la MediCOOL, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, despre procesul de slăbire
Ozana Barabancea vorbește la MediCOOL, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, despre procesul de slăbire
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele Catine.ro
Giulia și Vlad Huidu, față în față cu detectorul de minciuni diseară, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY
Giulia și Vlad Huidu, față în față cu detectorul de minciuni diseară, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid Jurnalul
Alina Sorescu, după trei ani de procese și tensiuni: Starea de liniște încă nu e...Ce își dorește pentru 2026
Alina Sorescu, după trei ani de procese și tensiuni: Starea de liniște încă nu e...Ce își dorește pentru 2026 Kudika
Codul Rutier despre drepturile șoferilor în trafic – când îți poate fi controlată mașina sau bagajale, în ce condiții
Codul Rutier despre drepturile șoferilor în trafic – când îți poate fi controlată mașina sau bagajale, în... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii
13.000 de bugetari concediaţi, potrivit acordului din Coaliţie. În ce domenii sunt excepţii Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x