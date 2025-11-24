Antena Căutare
Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari dezbat azi, la MediCOOL, efectele stresului și lipsei de somn!

Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari dezbat azi, la MediCOOL, efectele stresului și lipsei de somn!

MediCOOL, emisiunea care aduce medicina mai aproape de telespectatori, continuă seria edițiilor pline de sfaturi importante, care pun accentul pe cum trebuie să ne îngrijim sănătatea pentru a avea un stil de viață cât mai bun.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 12:45 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 14:04
Diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari o să discute despre lipsa somnului, iar specialiștii o să le ofere variante pentru a combate acest lucru, dar și pentru a scăpa de stres.

Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari dezbat la MediCOOL efectele stresului și lipsei de somn, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Andrușca de la Insula Iubirii va veni la MediCOOL pentru a încerca, în direct, baia cu gheață, care poate avea numeroase beneficii, mai ales atunci când vine vorba de odihnă. „În ultima perioadă nu stau bine cu somnul, presupun că din cauza telefonului! Mă trezesc și adorm cu telefonul în fața ochilor. Cam toată activitatea mea din ultima jumătate de an s-a petrecut doar pe telefon sau prin telefon. Adorm foarte greu.”, va spune ea.

De asemenea, Adina Buzatu și Cristian Porcari vor discuta cu gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov, despre perioadele stresante din viața lor, în care lipsa somnului a intervenit. Creatoarea de modă va explica toate lucrurile la care a recurs pentru a lupta cu oboseala, în timp ce specialiștii aflați în platoul de televiziune le vor oferi telespectatorilor variante pentru a dormi cât mai bine.

„Am avut insomnii când a plecat fiica mea la facultate. Starea mea emoțională îmi dădea această agitație seara. Ajungeam târziu acasă pentru că muncesc foarte mult și nu puteam să mă relaxez. Intervenea lipsa ei, nu știam ce face, nu știam dacă este bine. (...) Am încercat meditația, care funcționează foarte bine. M-au ajutat foarte tare băile în gheață și oxigenul hiperbaric, la care recurg când simt că începe o perioadă stresantă.”, va declara Adina Buzatu, iar Cristian Porcari va adăuga: “La mine e mai complicat cu somnul din mai multe motive. Sunt artist, iar orice om din acest domeniu o să mă înțeleagă. E foarte complicat să dormi!”

Moașa Vania Limban nu va lipsi din platoul de televiziune pentru a oferi un remediu natural care ne poate relaxa înainte de somn, iar chef Samuel le va prezenta tuturor rețete delicioase. Vor fi dezvăluite și avantajele masajului cu bețele din bambus, iar publicul va afla ce mișcări pot reduce durerile de umăr și de spate.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

