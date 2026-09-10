MediCOOL revine cu sezonul 10, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mihail Pautov răspunde la cele mai importante întrebări despre sănătate, începând de sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 12:00.

MediCOOL revine cu un nou sezon, mai curajos, mai dinamic și mai aproape de întrebările care ne preocupă zi de zi.

MediCOOL revine cu sezonul 10, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Emisiunea care a transformat informația medicală complicată în explicații simple și ușor de înțeles, a demontat mituri și a adus în platou specialiști, vedete și oameni cu povești reale, merge mai departe, cu terapii noi, antrenamente care ne scot din zona de confort și situații care ne pot schimba stilul de viață. Începând de sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 12:00, Mihail Pautov intră din nou în casele românilor, cu sfaturi care pot face diferența.

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Antrenamente inedite, provocări neașteptate, povești emoționante și informații medicale explicate pe înțelesul tuturor se întâlnesc într-un sezon în care sănătatea nu mai este doar un subiect de discuție, ci devine o experiență. “MediCOOL a reușit să devină o enciclopedie medicală, iar informațiile utile pe care le strâng alături de echipă pot fi aplicate imediat după fiecare episod, totul pentru a construi un stil de viață cât mai bun pentru cei care consideră că prevenția începe de acasă. În sezonul 10, aducem și mai multe noutăți: fețe cunoscute vin pentru a discuta sincer despre problemele personale, punând accentul pe o latură pe care nu o vedem în fiecare zi și continuăm cu poveștile pline de curaj și speranță, care ne inspiră atât pe noi, cât și pe cei de acasă. Vă promit că o să vă aducem, ca de fiecare dată, răspunsuri clare, experiențe care o să vă ajute pe voi și pe cei dragi, dar și momente amuzante, transformând sănătatea într-un subiect care poate fi discutat oricând.”, anunță gazda emisiunii, Mihail Pautov.

Informația medicală corectă va fi mai aproape de oameni, miturile vor fi demontate și diagnosticele complicate vor fi explicate. Nu vor lipsi poveștile oamenilor care au reușit să treacă peste problemele de sănătate, printre care prediabet, Tourette, bruxism, fibrom, parapareză spastică, dar și altele, oferind lecții importante, care pot schimba viziunea asupra vieții. MediCOOL nu înseamnă doar informație. Înseamnă curaj, schimbare și alegeri care ne pot duce spre o viață mai sănătoasă. Sezonul 10 aduce antrenamente noi, printre care cel cu anvelopa, Capoeira sau placa cu vibrație, terapii inedite, cum ar fi cea cu ventuze sau escape room, dar și remedii vechi, pe care le cunoaște oricine.

În plus, vedetele vin la MediCOOL, unde vor vorbi deschis despre vulnerabilități, în timp ce medicii și specialiștii vor aduce răspunsuri la întrebările care se află pe buzele tuturor. Printre cei care se alătură călătoriei medicale se numără Capet, care își va înfrunta frica de înălțimi, Andreea Popescu, alături de care se vor pune sub lupă injecțiile pentru slăbit și Carmen Grebenișan, care va intra în lumea diversificării. Mai mult, soții Zmărăndescu ne vor arăta că felul în care dormim poate deveni subiect de analiză, iar Raluca Bădulescu, Ioana cu Pancarta și Bella Santiago vor discuta deschis despre bullying.

Noul sezon MediCOOL va putea fi urmărit începând de sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 12:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.