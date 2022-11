MediCOOL, sezon 3, episod 14 din 26 noiembrie 2022. Ce este și cum reducem stresul cronic. De ce le este teamă copiilor de părinți

MediCOOL este primul show care pune sănătatea pe primul loc. Este o emisiune în care medicul Mihail Pautov, specialist în chirurgie generală la Institutul Fundeni, răspunde la întrebări de natură medicală pentru ca noi să avem o mai bună viziune despre cum putem avea grijă de sănătatea noastră.

În fiecare săptămână, dr. Mihai Pautov, alături de invitații săi, printre care Carmen Brumă alături și medici din diverse specializări, vor discuta o serie de subiecte legate de sănătate şi vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori.

Mai exact, alături de gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov (medic specialist în chirurgie generală), dr. Elena Popa (medic specialist Dermato-Venerologie şi Estetică Medicală), Carmen Brumă (autor programe de slăbit), începând din acest sezon, telespectatorii o vor putea urmări pe Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România.

În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie şi modalităţi de a slăbi sănătos.

MediCOOL, sezon 3, episod 14 din 26 noiembrie 2022. Ce este și cum reducem stresul cronic

Stresul ne-a ajutat, în trecut, să scăpăm de prădători. Așadar, reacția este una normală. Ne crește tensiunea arterială, inima ne bate mai repede, respirăm mai des (tahipnee), eliberăm adrenalină, epinefrină și norepinefrină, dar eliberăm și cortizol.

În plus, stresul ne suprimă imunitatea, reproducerea, digestia și apetitul, eliberează grăsimile din depozitele naturale, ne suprimă creșterea și ușurează utilizarea de glucoză în mușchi și creier. Mihai Albu, psiholog și psihoterapeut, a fost invitatul emisiunii, în această rubrică despre stres.

„Ce apare problematic este o stare de tensiune mentală și emoțională continuă. Corpul nostru este făcut să reacționeze bine la stres acut, dar din păcate, nu este construit în așa fel încât să reacționeze la stres cronic. Apoi, societatea noastră a evoluat mult mai repede decât a evoluat corpul nostru. Și atunci agenții stresori, pentru care corpul nostru nu este adaptat, sunt mult mai mari”, a afirmat psihologul.

Ce soluții putem găsi pentru a reduce stresul cronic

Identificăm problemele, dar și resursele: „Cel mai prost sfat pe care poți să-l primești când ești în stres cronic este să nu te oprești. Cel mai bun lucru este să te oprești un pic, să respiri, să suni pe cineva drag sau să faci ceva ce îți aduce plăcere. Sunt convins că mișcarea face bine în cazul stresului cronic. Oamenii se gândesc la un sport anume când vine vorba de mișcare, însă mișcarea poate însemna și să urci scările, în loc să iei liftul. Ori să mergi pe jos în loc să iei mașina”, a conchis psihologul.

De ce le este teamă copiilor de părinți

Urania Cremene, creatoarea programului All About Parenting, a explicat că noi am fost educați, pe baza unor mecanisme, de care nu ne putem debarasa și atunci ne trezim foarte des strigând la copiii noștri sau amenițându-i sau, din păcate, lovindu-i. Și atunci, în copil, se instalează teama de părinte.

„Noi, ca părinți, credem că nu ne bagă copilul în seamă, că nu suntem auziți, că nu suntem ascultați, iar noi pierdem controlul și asta este frustrant”, a explicat ea.

Urania Cremene și Mihail Pautov au făcut un mic experiment. În timp ce specialistul în parenting a jucat rolul părintelui, doctorul a preluat rolul copilului de trei ani. Dr. Mihail Pautov a înțeles diferența dintre pedeapsa primită atunci când nu faci ceva și disciplina și înțelegerea a ceea ce trebuie să faci, într-un mod logic și empatic.